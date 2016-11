Slik går det når Huawei skal lage luksusmobil

Dette er den dyreste Huaweien så langt, men er den verdt pengene?

Huawei Mate 9 Pro Størrelse: 15,2 x 7,5 x 0,75 cm

Vekt: 169 gram

Skjerm: 5,5 tommer, AMOLED, 2560 x 1440 piksler

Maskinvare: HiSilicon Kirin 960, åtte kjerner (4x Cortex A73@2,4 GHz + 4x Cortex A53@1,8 GHz), 6 GB RAM

Lagringsplass: 128 GB, ikke plass for minnekort

Operativsystem: Android 7.0 Nougat + EMUI 5.0

Teknologi: USB type-C, stereohøyttalere, LTE cat 12 (inntil 600 Mbit/s), hurtiglading

Kamera: 12 Mp + 20 Mp (svart/hvitt), F/2.2, optisk stabilisert, optikk fra Leica, hybridfokus (fasedeteksjon og laser), totonet LED-blits

Batteri: 4000 mAh Pris: Rundt 8000 kroner # 4 av 10 på Tek.nos mobiltoppliste »

Hils på Huawei Mate 9 Pro. Du må ha et skarpt øye for å skille Huaweis nye flaggskip fra Samsungs Galaxy S6 Edge+, men det er før du skrur den på, og det er bare på forsiden. Dette er Huaweis dyreste telefon på det norske markedet til dags dato, og du må regne med å betale drøyt 8000 kroner for Mate 9 Pro.

Huawei er fra før blant verdenslederne på å gi deg og meg mye for pengene når telefon skal handles. Hvordan går det når samme selskap lager telefon uten pristak? Ganske bra, skal det vise seg.

Mate 9 Pro er lett å like

Ser man forbi dobbeltgjengerfaktene er det mange ting under panseret her som det er lett å like. Huawei har for eksempel ryddet en del i Android-menyene sine. Nedtrekksmenyen er mindre rotete enn den pleide å være, og hele menysystemet har fått seg et lite løft med ny design og små forenklinger fra P9- og Honor 8-modellene tidligere i år.

En del synes det er kronglete å måtte ha alt innholdet sitt på hjemmeskjermene i kinesiske Android-modeller. Med Mate 9 Pro kan man velge om man vil ha Huaweis klassiske løsning, eller om man vil ha varianten som ligger nærmere Googles vri med en egen appskuff «bak» hjemmeskjermene.

Menyene er lynende raske, og det er i det hele tatt telefonen i alle sammenhenger også. Dette er en telefon som både er rask i rene målinger og i opplevd ytelse. Fullt på høyde med en av Googles referansetelefoner i Nexus- eller Pixel-seriene oppleves den ikke, men det er antageligvis det nærmeste jeg har opplevd fra en telefon med såpass store og tunge endringer sammenlignet med grunnleggende Android.

Hodetelefonkontakten er borte fra enkelte toppmodeller, men i Mate 9 Pro lever den i beste velgående. Faktisk er det bedre lyd i denne enn i de fleste. Foto: Finn Jarle Kvalheim , Tek.no

Mange funksjoner, men lite overflødig

Greit å merke seg er at det er fint lite annet krimskrams enn Google og Huaweis egne løsninger i menyene her. Det er bare Facebook-appen som følger med utover det man kan betrakte som standardutrustningen. Ingen reklame, ingen sikkerhetsapper som går ut på dato og heller ikke Gameloft-mappen med unyttige skrotespill som av og til dukker opp. Her er det rett og slett ganske rent og pent i menyene, selv om en del også vil mene at Huaweis egne apper blir litt for mange.

Generelt er det mye å trykke på her, men veldig sjelden oppfatter jeg det som påtrengende eller rotete. Der jeg gjerne kan sette meg ned og bruke en halvtime på å sette opp en telefon akkurat slik jeg vil ha den, var det minimalt å gjøre med Mate 9 Pro.

På forsiden ser den ut som en Samsung, men baksiden er noen hakk mer unik. Legg merke til det doble kameraet, og at fingerleseren, som har pleid å være bak på Huawei-modeller, er flyttet til forsiden på denne modellen. Foto: Finn Jarle Kvalheim , Tek.no

Varer lenge på en lading

Et stort batteri på 4 000 mAh gjør at denne telefonen generelt klarer seg fint med et par dager mellom hver lading. Telefonen skal lære seg bruksmønsteret ditt over tid, og selv om jeg har hatt enheten til test den siste uken er nok ikke det tilstrekkelig med tid til at den har lært seg bruksmønsteret mitt. I perioder er det også et bruksmønster utenom det vanlige, med ytelsestester og veksling mellom apper i timer av gangen.

Bruker du telefonen for å få mest mulig batteritid ut av den, kan du sette den til å skru seg av om natten, og på igjen om morgenen. Benytt deg av de detaljerte strømstyringsfunksjonene som lar deg velge hvilke apper som får være aktive i bakgrunnen, og du vinner antageligvis enda litt mer batteritid. Legg til de lærende funksjonene som skal sørge for at telefonen klargjør riktig app rett før du trenger den, mens ubrukte apper skrus av, og det burde være mulig å kryste enda lengre tid mellom hver gang Mate 9 Pro hilser på laderen.

Mate 9 Pro varer lenge på en lading, og lades fort opp igjen med hurtigladeren når det er tomt. Foto: Finn Jarle Kvalheim , Tek.no

Et svært godt mobilkamera

Mate 9 Pro skilter med det aller beste mobilkameraet jeg så langt har sett fra Huawei. Kvaliteten på bildene blir jevnt over veldig god. Telefonen eksponerer riktig mesteparten av tiden, og den fokuserer også godt. Svært få av bildene jeg tar med Mate 9 Pro blir mislykket fordi automatikken slår feil. Telefonen er dessuten veldig god på støyredusering, så bilder tatt i svært dårlig belysning blir som regel også godt brukbare. Mate 9 Pro er fortsatt god på bilder tatt i direkte sollys, men sammenlignet med Mate 8 har den blitt mye bedre på bilder i dårlig lys.

Det er også verdt å nevne at Mate 9 Pro har stereohøyttalere foran, og at lyden i disse er ganske ålreit. En hodetelefonkontakt med mer lyd enn vanlig hører også til. Her er risikoen svært lav for at favoritthodetelefonene dine ikke kan drives av telefonen. Med mindre vi snakker om virkelig tungdrevne hodetelefoner skulle Mate 9 Pro klare å drive dem helt fint.

Et knallgodt kamera med stabilisering og doble sensorer bor på baksiden. Det fungerer godt både i direkte sollys, og når det begynner å skumre. Foto: Finn Jarle Kvalheim , Tek.no

Til slutt

Huawei Mate 9 Pro er i det hele tatt et fabelaktig bekjentskap. Det er en velbygget telefon som er rask og smidig. Ønsker du deg en funksjon er det lurt å sjekke. For Mate 9 Pro har mange av dem, og kanskje har den alt det du vil ha. Det er egentlig kun tre ting som ikke helt stemmer med Mate 9 Pro.

Den ligner litt for mye på Samsungs kurvede design fra forsiden. Vil du ha en telefon som skiller seg ut utseendemessig må du enten legge Mate 9 Pro på bordet med skjermen ned, eller gå for noe annet.

I tillegg er den ikke vanntett, og det til en uvanlig høy pris i Huawei-sammenheng. Til rundt 8000 kroner begynner vanntetthet eller værsikring å bli en selvfølge. HTC har nå fått det i sin 10 Evo, mens Samsung, Sony og Apple allerede er ombord. Motorola har noen modeller med vanntetting, og andre modeller med værsikring.

Samsung Galaxy S6 Edge+ og Huawei Mate 9 Pro ser nesten helt like ut. Foto: Finn Jarle Kvalheim , Tek.no

Anbefalte alternativer



Apple iPhone 7 Plus – Apples gigantmobil



Mate 9 Pro legger seg faktisk ikke så langt unna samme prissjikt som Apples toppmodell, iPhone 7 Plus. For de rundt 800 kronene ekstra får du en telefon med ekstra zoom-kamera, som skal tåle å bli senket i vann og som har kraftigere stereohøyttalere enn Mate 9 Pro kan skilte med. Men går du for billigste modell fra Apple, må du ta til takke med vesentlig mindre lagringsplass, uten mulighet til å utvide. Du må også klare deg uten innebygget hodetelefonkontakt, men overgang følger med.

Motorola Moto G4 Plus – Billig, stor og rask

På grunn av sin fantastiske kombinasjon av pris og ytelse fremhever vi Motorolas Moto G4 Plus støtt og stadig. Den kan være aktuell også for deg som kikker på Huaweis toppmodell. Skjermen er like stor, brukeropplevelsen er vel så god og G4 Plus har dessuten et flott kamera på baksiden. Rett og slett en knallbra totalpakke, som også er sikret mot uvær. Men fullt så kraftige muskler under skjermen har den ikke, og mange foretrekker aluminium over plast som byggemateriale. Trenger du først og fremst et verktøy får du tre G4 Plus og et minnekort til prisen av én Mate 9 Pro.

Samsung Galaxy S7 Edge – Kurvenes konge

Mate 9 Pro ligner veldig på fjorårets Galaxy S6 Edge+, men i Samsungs utvalg er det Galaxy S7 som gjelder i år, med eller uten kurvet skjerm. Edge-modellen koster rundt 1300 kroner mindre enn Mate 9 Pro, og for det får du en vanntett telefon som også har minnekortplass. Kameraet i S7-modellene er så godt at det har klart kunststykket å være ledende i rundt et halvår, og selv nå som konkurransen hardner til er det ingen modeller på markedet som entydig slår Samsungs toppmodell.

