Slik er Apples nye MacBook Pro med «Touch Bar»

Den ser nesten lik ut, men forskjellene er mange.

I kveld lanserte Apple nye MacBook Pro-modeller, og det gikk omtrent slik ryktene ville ha det til. Den aller viktigste nyheten er en skjermstripe over tastaturet. Den har fått navnet Touch Bar.

Touch Bar tilpasser seg programvaren du bruker til enhver tid. Den er høyoppløst og støtter flere samtidige fingertrykk. Dermed kan man justere for eksempel tidslinjer i videoredigering rett på Touch Bar, mens man ser resultatet på skjermen.

Også tredjeparts utviklere bruker Touch Bar, og en lengre demorunde ble viet til Touch Bar-støtten i programmer som Final Cut Pro, Adobe Photoshop og DJ Pro.

Craig Federighi viser frem hvordan Touch Bar kan tilpasses bruken fra scenen i Cupertino. Foto: Apple/skjermdump livestrøm

Touch Bar tilpasser seg alt du gjør

Selv om du kanskje ikke redigerer video eller bilder på Macen din kan Touch Bar være nyttig til helt vanlig bruk av datamaskinen. Her får du opp ordforslag når du skriver, mottakerforslag til e-posten din eller systemspesifikke knapper slik som lysregulering for skjermen.

Det er her, rett over tastaturet, Apple ønsker at du skal ha fingrene dine når du bruker PC-en din, het det fra scenen i Cupertino.

Tastaturet er også nytt i MacBook Pro. Som ryktene sa, og en del kanskje fryktet, er teknologien hentet fra knøttlille MacBook. Men dette skal være en annengenerasjonsvariant av Butterfly-tastaturet, og en av egenskapene skal være at tastene får lengre vandring.

Kanskje blir tastaturet bedre å bruke i Pro-modellen enn vår anmelder mente det var i sin originale form for MacBook.

Les Tek.nos test av MacBook, så skjønner du hvorfor vi gruer oss til det nye tastaturet »

Et helt nytt tastatur er blant nyhetene i MacBook Pro. Løsningen likner på den du finner i minste MacBook, men dette er annen generasjon av tastene med Butterfly-hengsler. Foto: Apple/skjermdump livestrøm

Bruk fingeravtrykket på en Mac

Den nye skjermen over tastaturet har tatt plassen til de tidligere funksjonsknappene. Heldigvis kan du få dem tilbake, inkludert Escape-tasten, med et lite trykk på den nye OLED-stripen.

Helt til høyre på Touch Baren har Apple funnet plass til en av-/på-knapp med innebygget Touch ID-sensor. Dermed kan du identifisere deg med fingeravtrykket når du skrur på maskinen eller dersom du betaler for ting på nett. Dette fungerer også hvis flere brukere deler maskinen. Så fort du legger fingeren din på sensoren, vet maskinen hvem du er, og skrivebordet og appene blir umiddelbart tilpasset deg.

Nye MacBook Pro får et helt nytt sett innganger og utganger. I forrige generasjon hadde du en mengde forskjellige tilkoblinger for ulike ting. USB, HDMI, MagSafe for lading og Thunderbolt-porter som til en viss grad fungerte som universalporter. Men nå kastes alt dette ut.

Pekeplaten var stor fra før, men har blitt enda større i nye MacBook Pro. Foto: Apple/skjermdump livestrøm

Alle de gamle kontaktene er vekk

De gamle portene erstattes av USB type-C-kontakter, men bak kontaktene skjuler Thunderbolt 3-standarden seg. Dermed kan USB-kontaktene brukes til nær sagt hva som helst. Kobler du MacBook Pro til en skjerm over en av de fire kontaktene kan den sende ut skjermbilde over kabelen, men den kan også hente strøm fra skjermen til lading av maskinen.

Dermed er nye MacBook Pro den første datamaskinen vi vet om der du i praksis kan koble til hva som helst, hvor som helst. Uten å trenge å bry deg så veldig mye om hva slags (type) kontakt det er snakk om. Men du trenger adaptere for å få dem til å passe.

Ute etter en ny bærbar PC?

Sjekk ut topp 10-listen på Tek.no »

Vesentlig raskere enn før

De nye Macene er naturligvis raskere enn de gamle, og kommer med 6. generasjon i5 og i7-brikker fra Intel. Den lille trettentommeren har Iris-grafikk, også levert av Intel, mens den noen hakk kraftigere femtentommeren har AMDs Radeon Pro-grafikk. Begge varianter har lynraske SSD-er som skal kunne levere data med inntil 3,1 GB/s.

Selv om minstemann av de to ikke har dedikert grafikk fra AMD skal også Iris-grafikken her være vesentlig kjappere. Ytelsen skal være doblet sammenlignet med tidligere utgaver av maskinen.

Det har dessuten skjedd en del ting med skjermene i MacBook Pro-serien. De har blitt mer lyssterke, men de har også fått støtte for utvidet fargeområde, akkurat slik iPhone-modellene fikk ved siste oppdatering. Da var det bare iPad igjen før samtlige Apple-produkter med innebygget skjerm har den støtten på plass.

Apple slapp også en veldig spennende oppdatering til Apple TV. Les om den på Tek.no

Her er det komplette utvalget nye Macer som ble lansert i kveld. Foto: Apple/skjermdump livestrøm

Lanserte også en mellomutgave

Apple lanserte også en tredje MacBook Pro i dag. Den siste maskinen er i praksis en slags oppdatert og krympet utgave av forrige generasjons trettentommer, men fra scenen ble den sammenlignet med MacBook Air, som den nå er både mindre, tynnere og kraftigere enn.

Denne varianten av MacBook Pro har ikke Touch Bar, men i stedet er alt fokus på at den skal være liten og lett. Den har imidlertid fått de nye tilkoblingene. Maskinen plasserer seg størrelsesmessig mellom minste MacBook og trettentommeren med Touch Bar, men den kjører samme maskinvare fra Intel som den mer påkostede varianten.

Prisene for maskinene starter på 15 000 for den rimeligste av de tre, som selges og sendes allerede fra i dag. Rimeligste MacBook Pro med Touch Bar er trettentommeren som starter på 19 000 kroner, mens femtentommeren koster 25 000 kroner. De to sistnevnte kan bestilles i dag, men sendes først om to til tre uker.

Tek.no fulgte kveldens Apple-lansering mens den pågikk. Du kan ta et tilbakeblikk på alt som ble sagt fra Cupertino i livesaken »