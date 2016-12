Skal du ha det beste av det beste er det Xiaomi Mi Mix som gjelder

Stort mer luksuriøse telefoner finnes ikke i vanlig salg i dag.

Xiaomi Mi Mix tiltrekker seg oppmerksomhet overalt hvor den kommer opp av en lomme. Den helsprø telefonen er noe så sjeldent som en toppspesifisert telefon med en design helt utenom det vanlige. Alle legger merke til den digre skjermen som går helt ut til kantene på telefonen. Kun en liten svart stripe nederst hindrer skjermen fra å dekke hele forsiden.

Xiaomi Mi Mix



Størrelse: 15,88 x 8,19 x 0,79 cm

Vekt: 209 gram

Skjerm: 6,4 tommer, 2040 x 1080 piksler, IPS LCD

Maskinvare: Qualcomm Snapdragon 821 Pro, fire kjerner, 2x Kryo@2,35 GHz + 2x Kryo @2,19 GHz, 6 GB RAM (testet modell), Adreno 530 GPU

Lagringsplass: 128 eller 256 GB lagring, ikke plass for minnekort.

Operativsystem: Android 6 med MIUI 8

Teknologi: Ultralydsensor merker om mobilen holdes mot øret, piezoelektrisk høyttalerløsning i toppen av telefonen, USB type-C, støtte for to samtidige SIM-kort

Kamera: 16 megapiksler, f/2.0, fasedeteksjonsfokus, totoneblits og digital stabilisering for video (EIS).

Batteri: 4400 mAh Pris: Fra 8000 kroner, testet utgave koster 9000 kroner.

Rundt skjermen? Den blankeste telefonkroppen du har sett. Mi Mix er dekket i keramisk materiale, og kjøper du Exclusive-varianten som vi har testet, er fingersensoren og kameraet bak innrammet i ekte gull(!). Denne telefonen er en gal manns verk, og jeg må innrømme at jeg elsker den gale mannen. Hvem han nå måtte være.

Det er en diger skjerm som pryder telefonen. Hele 6,4 tommer er den, og selv om Mi Mix er en stor telefon, er den ikke så stor som du kanskje skulle tro. Den er et par millimeter bredere enn Apples iPhone 7 Plus, og for det får du altså en skjerm som er nesten en hel tomme større enn det Apples flaggskip kan skilte med

Elegant løsning for deg som har korte tomler

Men hva med den alt, altfor korte tommelen min, tenker kanskje du? Det var bra du spurte. Xiaomi har nemlig forsøkt å løse dette på beste vis, og et enkelt sveip mot høyre eller venstre fra hjem-snarveien nederst på skjermen krymper skjermbildet til en forvalget størrelse som tommelen din rekker, og plasserer det inn mot det hjørnet du har sveipet mot. Når du har tilgang på begge tomlene dine igjen, kan du trykke på det grå feltet utenfor, og plutselig fyller bildet hele skjermen igjen. Enkelt og smart.

Når det er sagt er uansett både dette og Plus-modellene av iPhone store telefoner, som mange risikerer å slite litt med å holde fast skikkelig. Men produsenten har i hvert fall gått et greit stykke for å gjøre Mi Mix så håndterlig som mulig.

Enten du liker designen eller ikke, er det ikke til å komme fra at dette er en telefon som skiller seg tydelig fra mengden. Det er enkelte lignende modeller på markedet i Asia, men på verdensbasis er dette den første telefonen med en skjerm som går hele veien ut til tre av fire kanter. Det betyr at du må være forberedt på mange og lange blikk hvis du plukker den frem på offentlige steder.

Pass på! Dette er en mobiltelefon som ikke selges gjennom større forhandlere i Norge, i likhet med mange andre «Kina-mobiler». Telefonene vi tester kommer likevel fra norske leverandører, slik at vi kan være helt sikre på at programvaren virker som den skal uten å kreve mye arbeid. Prisene vi vurderer ut fra kan være vesentlig høyere enn de laveste i utlandet. Men det finnes vanligvis mange varianter av disse telefonene og en telefon kjøpt fra billigste nettbutikk utenfor Norge kan by på mye jobb for å få Google Play og lignende inn på telefonen. Enkelte nettverksteknologier er kanskje ikke er støttet av telefoner som ikke i første rekke er bygget for Europa.

Yter som en toppmodell

Da er det ekstra ålreit å kunne konstatere at den også er helt utmerket å bruke. Den har lynende rask innmat med massevis av gigahertz og gigabyte. De viktigste gigabytene for deg som kanskje vurderer å kjøpe den er de 128 eller 256 den har til å lagre innhold på. Selv om minnekort ikke er støttet her, skal du jobbe godt for å fylle denne telefonen. Kanskje om du laster ned halve Spotify-katalogen og følger på med noen sesonger fra Netflix' nye offline-løsning.

Det er Android 6 med Xiaomis eget menysystem, MIUI, som kjører her. Jeg kunne ønsket meg nye Android 7 med mulighet for flere samtidige vinduer på skjermen. Det er tross alt en skjerm som er som skapt for flere samtidige aktiviteter dette. Men det sagt fungerer menyene svært godt. Det er sjelden eller aldri større bugs eller problemer med det, men all den stund den ikke markedsføres direkte mot Norge hender det seg at den slår om til engelsk i noen få av funksjonene. Det aller meste er imidlertid på norsk her, inkludert ordbok og tastatur.

Smarte løsninger og et minimalistisk menysystem trekker opp.

Mi Mix er laget i et ekstremt hardt keramisk materiale. Den skal være vanskelig både å knuse og å ripe, men jeg ville ikke sluppet den i bakken likevel. Foto: Finn Jarle Kvalheim , Tek.no

Enorm batteritid og litt uvant lyd

Lyden under telefonsamtale er litt spesiell. Her er det ikke noen tradisjonell høyttaler å finne på toppen av telefonen. I stedet vibrerer hele toppen av telefonen, slik at når du holder den mot øret kommer det likevel lyd fra den. Denne lyden kan noen ganger bli litt skarp, og vi har hørt bedre, men vi har også hørt vanlige mobilhøyttalere låte dårligere. Slik sett er midt på treet mer enn godt nok om man ikke skal snakke timevis i telefonen hver dag. Har du håndfrisett spiller det uansett ingen rolle.

Det enorme batteriet gjør dessuten at telefonen bare varer og varer på hver lading. Selv med tung bruk er et par dagers driftstid innenfor rekkevidde. Er du litt forsiktig, og skrur på strømsparingen, burde det ikke være noe problem å strekke den til tre, kanskje fire dager mellom hvert besøk ved laderen.

Klarer du å holde en iPhone Plus klarer du å holde Mi Mix også. Skjermen er vesentlig større, men et raskt sveip kan krympe skjermbildet ned til størrelsen tomlene dine foretrekker. Foto: Finn Jarle Kvalheim , Tek.no

Kamera: Godkjent, men sliter i mørket

Til slutt må det handle litt om kameraet. Mi Mix tar gode bilder i inntil 16 megapiksler. Hvis du lar HDR-modusen stå på blir det langt enklere å få riktig eksponering, ettersom eksponeringskontrollen har en tendens til å følge med rett foran telefonen, med mørkt landskap om du sikter mot himmelen, og omvendt. Fokuset treffer godt og nesten hver gang. Her yter den bedre, om ikke raskere, enn enkelte av telefonene med laserhjulpet fokus. I mørke blir den greit forbigått av Samsungs Galaxy S7, men så er den fortsatt ledende på akkurat den disiplinen.

Frontkameraet sitter forresten nede til høyre på telefonen, og appen er faktisk laget for at du skal snu hele telefonen når du tar bildene. Så mye som man vrir og vender på telefoner for å ta den beste selfien burde ikke det være noen hindring. Kvaliteten er litt midt på treet, men en skikkelig morsom ekstrafunksjon er at telefonen forsøker å identifisere kjønn og alder på inntil to ansikter i bildet. Dette gikk sin seiersgang på kontoret i testperioden.

Forsvarer prisen godt

Alt i alt er dette en telefon som ser svært så spesiell ut. Og enda bedre er det at bruk og innmat for det aller meste lever opp til toppmodellstatusen. Denne telefonen er en fryd å bruke, og selv om enkelte av dens deler blir slått av andre modeller, er totalinntrykket her så voldsomt at det enkelt og greit kan sies slik; årets beste telefon, og dermed også den beste telefonen så langt, kommer fra Xiaomi og Kina.

Norske priser ligger mellom 8000 og 9000 kroner, så den er ikke billig. Men det er heller ikke telefonen den ligger tettest på. En annen ting Mix har til felles med iPhone 7 Plus er at det er en telefon som er større enn summen av sine deler, eller minuspunkter, og i tillegg et solid hint om hva vi kan forvente oss fremover på mobilfronten. Apples toppmodell fikk ikke ligge så veldig lenge på toppen av mobiloversikten vår.

Foto: Xiaomi , Xiaomi



