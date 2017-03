Sju år med Galaxy-serien - i dag kommer neste modell

Fra den spede begynnelsen til toppen av Android-verdenen.

Samsungs Galaxy-modeller har vært med oss i mange år nå. En stund før jeg begynte å skrive om mobiltelefoner, for drøyt sju år siden, var det Samsungs opprinnelige Galaxy-modell som ble sendt meg som en slags hjemmelekse. Dette var altså ikke en Galaxy S i det hele tatt, men snarere telefonen som endte med å gi navnet sitt til hele Samsungs mobilutvalg.

Jeg var ekstremt misfornøyd. Min kommende kollega i det som den gang het Amobil, derimot, var uenig. I min verden var ur-Galaxyen undermotorisert og treg sammenliknet med HTCs beste varianter på tidspunktet. Den gang var klassikeren HTC Hero antakeligvis den heiteste Android-telefonen man kunne kjøpe. Hvis man kjøpte Android-telefoner i det hele tatt, da.

Operativsystemet var fortsatt for de få, og de som virkelig ville flotte seg uten å ha et litt nerdete utgangspunkt kjøpte enten en tidlig iPhone eller en av Nokias Series 60-telefoner. Kanskje til og med en Communicator-variant, selv om luften var på vei ut av den ballongen allerede da.

Relativt kort tid etter dukket imidlertid den første Galaxy S-modellen opp. Den ble lansert i mars 2010, og vår test dukket opp noen måneder senere, da telefonen kom i salg.

Startet løpet med Galaxy S

Mobilen som startet serien; Samsungs første Galaxy S. Foto: Einar Eriksen , Tek.no

Med første Galaxy S-modell var toget så smått i ferd med å forlate perrongen i Sør-Korea. Spurte du en Android-fantast etter en god telefon på dette tidspunktet ville du antakeligvis fått foreslått HTC Hero, HTC Desire eller Google Nexus One, som også ble produsert av HTC. Den taiwanske mobilprodusenten var fasitsvar på de fleste Android-spørsmål helt i begynnelsen.

Skjermen til Galaxy S1 var fire tommer stor, og AMOLED var alt på plass - Samsung hadde faktisk brukt teknologien i mobilene sine en stund på det tidspunktet. Men oppløsningen på 800 x 480 kunne nok ha vært bedre, sett med dagens øyne, selv om vi på tidspunktet mente den var krystallklar. Det var ikke helt uvanlig med enda lavere oppløsninger den gang.

En annen ting som ikke var uvanlig, var fravær av skikkelige, norske skjermtastatur. For mange mobiler måtte man laste ned det ved siden av. Det kunne Galaxy S smykke seg med. En kameraoppløsning på fem megapiksler hørte til, og det vi omtalte som et «romslig batteri» på hele 1 500 mAh. Rundt det halve av det som er vanlig i dag.

Telefonen var ellers pen å se på sammenliknet med mange, med unntak for de flotteste HTC-variantene som også den gang var laget i aluminium.

Fant formen med Galaxy S2

Galaxy S2 viste virkelig at Samsung mente alvor. Foto: Espen Irwing Swang , Tek.no

Galaxy S var en god telefon for sin tid, men noe skikkelig verdensherredømme fikk den ikke. Til det var HTC den gang for sterke, og forskjellene kanskje ikke helt store nok. Men ett år senere hadde Samsung tydeligvis ordnet alt dette, for da kom Galaxy S2, og med den begynte vi å se konturer av serien slik vi kjenner den i dag.

Galaxy S2 hadde samme skjermoppløsning, men skjermen var likevel skarpere ettersom Super AMOLED Plus-teknologien ga hvert eneste bildepunkt tre underpiksler (RGB) fremfor at bildepunktene delte noen av underpikslene seg i mellom (Pentile Matrix). Skjermen var altså en stor nyhet med denne telefonen, og størrelsen økte også til 4,3 tommer.

Men det viktigste var helhetsinntrykket, og det overgikk ganske suverent nesten alt annet på markedet i 2011. En lynrask telefon for nettsurfing og apper, med et knallgodt kamera og en design som så hakket raffere ut enn i generasjonen før. På dette tidspunktet handlet det fortsatt litt om å ta igjen Apples iPhone for Android-telefonene, og Galaxy S2 var aller nærmest.

Den solgte, som fortjent, i bøtter og spann og markerte med all tydelighet at Samsung hadde meldt seg på i mobilkampen.

Holdt på ledelsen med Galaxy S3

Galaxy S3 fikk HD-skjerm og kraftig innmat. Dette er antakeligvis den eldste av Galaxy S-ene man kunne klart seg greit med i dag, forutsatt ny og frisk programvare. Foto: Finn Jarle Kvalheim , Tek.no

Samsung fortsatte moderniseringen med Galaxy S3 i 2012. Det er kanskje en av de tidligste telefonene i Galaxy S-serien mange nok kunne klart seg greit med også i dag. Her kom det til HD-skjerm, og designen ble ny. Det var fortsatt plast som gjaldt som byggemateriale for Samsung, men S3 så noenlunde pen ut i tøyet likevel.

Galaxy S3 var på sett og vis en telefon som «bare» forbedret det Samsung allerede var gode på i S2-modellen. Alt var bedre blitt, men HTC var stadig i form og One X kom samme år, for ikke å snakke om at iPhone 4S var i salg, mens iPhone 5 ikke var langt unna.

Mer av det samme i Galaxy S4

Galaxy S4 fikk større og skarpere skjerm uten at telefonen ble særlig større. Den holdt på elementene som gjorde serien til en hit. Foto: Finn Jarle Kvalheim , Tek.no

Med Galaxy S4 perfeksjonerte på sett og vis Samsung designsporet de var inne på. Året var blitt 2013, og telefonen liknet veldig på en Galaxy S3. Men igjen var det skjermen som var det store blikkfanget. Den gjorde et nytt størrelseshopp opp til fem tommer, og denne gangen var den enda skarpere med full-HD-oppløsning. Her fikk vi imidlertid et par hint om at Samsung var på leiting etter nye funksjoner å markedsføre telefonene sine med. Et eksempel er Group Play-funksjonen som skulle kunne få mange S4-er til å spille den samme musikken for mer volum og bedre lydkvalitet.

Selv om alle Galaxy S-modellene siden S2 har solgt i bøtter og spann kunne det likevel være vanskelig å finne så veldig mange andre som hadde akkurat samme telefon. Og lydkvaliteten var uansett ikke allverden på de innebygde høyttalerne.

Samsung holdt på ledelsen, men i denne perioden var det ikke selvsagt at de kom til å beholde den. Markedet syntes å skrike etter noe nytt som også føltes og så ut som noe nytt.

Fomlet seg bort med Galaxy S5

Galaxy S5 ble vanntett, men levde ellers ikke helt opp til Galaxy S-forventningene, med litt luggete brukeropplevelse og et kamera som ikke alltid oppførte seg like bra. Foto: Finn Jarle Kvalheim , Tek.no

Etter to gode gode modeller i S3 og S4 var Samsung bortskjemt med gode salg på flaggskipene sine. Noen måneder i forveien hadde Samsung eplekjekt vist frem oversikten over sine 10-million-selgere, altså de aller mest suksessfulle produktene de har hatt. Galaxy S4 og Galaxy Note 3 ble fulgt av et spørsmålstegn ... ville det bli S5 som fikk den neste plassen?

Ikke overraskende ble det Galaxy S5, som solgte tolv millioner enheter på sine første tre måneder i salg. Men flere medier meldte likevel at salget var på en kraftig nedtur sammenliknet med Galaxy S4.

Telefonen hadde samme grunnleggende design på forsiden som sine forgjengere, mens baksiden ble dekket av et gummiert batterideksel som sørget for at telefonen var tett. At den tålte vann var én av de store Galaxy S-nyhetene det året, samtidig som skjermkvalitet og generell ytelse økte ytterligere.

I vår test var ikke dette en særlig samarbeidsvennlig telefon i praksis. Den hadde et godt kamera, men kameralyset aktiverte seg ikke når man trengte det selv om det sto på auto. Med haugevis av bevegelsesuskarpe bilder som resultat. Og den opplevde ytelsen var heller ikke helt der den burde vært. Vanntetting var en fin ting, men kunne Samsung fortsette å selge telefoner som så like ut gjennom så mange generasjoner?

Galaxy S6 - på sporet av noe nytt

Samsung beskrev prosessen bak Galaxy S6 som en fullstendig omstart. Det bar telefonen også preg av. Igjen var formkurven kraftig stigende. Foto: Finn Jarle Kvalheim , Tek.no

Kanskje kunne Samsung fått inn også en vesentlig forbedret Galaxy S5 med liknende design i timillionklubben sin, men det var ikke det de gjorde. I stedet gjorde de det de beskrev som en fullstendig omstart av Galaxy S-skuta. Da Galaxy S6 kom liknet den ikke på noen av sine forgjengere.

Glass og metall tok over for plasten, og når mobilprodusenten hadde rukket å omtrent perfeksjonere AMOLED-skjermene sine, samt å lage ekstremt raske mobilprosessorer, var det relativt lite igjen å ta Galaxy S6 på. Enkelte klaget over fravær av minnekortstøtte, mens andre irriterte seg over at batteriet nå var bygget fast inni telefonen, men det var stort sett de viktigste innsigelsene.

Legg til at Samsung også introduserte Edge-skjermene slik vi kjenner dem i dag på denne telefonen, og den kan sies å ha skapt et rimelig heftig plask i mobilmarkedet. En Edge-skjermvariant var allerede ute på dette tidspunktet, men det var i Galaxy Note Edge som kun hadde avrunding på én av sidene. Antakeligvis en slags prøveklut for konseptet.

Det eneste vi savnet fra forrige generasjon var vanntettingen, men det var til å leve med. Hvis vanntett var en prioritet kunne man alltids kjøpe en Xperia-modell fra Sony, som hadde spesialisert seg på akkurat den biten. Når alt annet satt som det skulle, ble naturligvis Galaxy S6 en gedigen hit for Samsung.

Galaxy S7 - allround-kongen

Galaxy S7 Edge var den første S7-modellen vi stiftet bekjentskap med i fjor. Den falt i smak hos oss, og hos store deler av verden. Foto: Finn Jarle Kvalheim , Tek.no

Galaxy S7 er kun et drøyt år gammel. Igjen prøvde Samsung seg på å videreforedle en design de hadde hatt hell med. S7-modellene hadde formmessig nesten alt til felles med S6-variantene, bare at de var litt rundere overalt. Det gjorde dem mer behagelige å holde, og fasongen så også rimelig frisk ut ved siden av de eldre, litt spissere S6-ene.

Som sin forgjenger er Galaxy S7 utstyrt med glass over farget folie, slik at telefonene kan være svært blanke og fine under riktig lys. Men de store nyhetene i S7 bodde aldeles ikke på utsiden.

Ved å jobbe videre med S6-designen hadde Samsung fått på plass vanntetting, og i motsetning til Galaxy S5 trengte ikke S7 noen luker over tilkoblinger eller batteri for å få dette til. Portene på telefonen klarte seg nå fint så lenge de fikk tørke etter et bad, og batteriet ble uansett montert fast i telefonene generasjonen før, og også her, så det store dekselet forsvant der.

Galaxy S7 hadde bjørnesterk innmat, og en væskebasert løsning for å holde innmaten kjølig. Dermed var den lynrask da den kom, og du må fortsatt langt opp i pris for å finne en telefon som er vesentlig raskere.

Aller viktigste enkeltforbedring fra Galaxy S6? Det er enkelt og greit kameraet. Til tross for at Samsung henter en stor del av sine kamerabrikker fra Sony, har de i S7 klart kunststykket å overgå samtlige av sine konkurrenter i ytelse når mørket faller på. Det antakeligvis største handicappet til mobilkamera. Stort bedre modeller på akkurat denne disiplinen finnes fortsatt ikke.

Der Galaxy S6 innførte en ny og svært vellykket design, kan Galaxy S7 sies å ha kommet med mye av det andre som er viktig for en mobiltelefon. Og fortsatt figurerer den ganske høyt i salgsstatistikker rundtom. Men i kveld kommer oppfølgeren, og alt av rykter tyder på at Samsung igjen ser behovet for forandring.

Svært viktig lansering

I dag kommer den nyeste Galaxy-modellen, S8. Foto: Niklas Plikk , Tek.no

Vanligvis har Samsung to lanseringer i året. Ett «vanlig» flaggskip i Galaxy S-serien, og ett slags alternativt flaggskip i Galaxy Note-serien. Som regel er produsenten treffsikker nok til at begge modeller slår an i et gitt år, og det har bygget seg opp en hærskare mobilbrukere som foretrekker Note-serien. Selv om Samsung gjerne trekker frem at de egentlig ikke mente den som en mobil for folk flest.

Note-serien var i utgangspunktet tiltenkt folk som vil gjøre litt mer på farten, og mobilene har derfor litt større skjermer, tyngre fokus på nytte i menyene og kommer med den velkjente digitale pennen som kan trekkes ut av telefonen.

Når serien nå likevel har blitt så populær, var det et stort nederlag for produsenten å måtte trekke tilbake drøyt fire millioner enheter fra markedet da det viste seg at batteriene hadde det med å antenne.

Fortsatt er det ikke helt klart hva kostnadene som følge av fadesen blir, selv om Samsung rapporterte rekordprofitt i fjor på bakgrunn av gode Galaxy S7-salg. Enn så lenge ser det ut til at elektronikkjempen kommer til å selge nye Galaxy Note 7 i enkelte markeder, og da med de brannfarlige batteriene byttet ut med mindre og trygge utgaver.

Uansett hva det ender opp med å koste, vil nok en vellykket Galaxy S8-lansering i kveld bli et plaster på såret. Så lenge Samsung har gjort leksene sine siden Note 7 kan man i hvert fall regne med at batteriene vil holde skyhøy kvalitet.

Galaxy S8-lanseringen går i gang klokken 17 norsk tid.

Følg med på Tek.no for alt du trenger å vite om den nye telefonen og alt det andre Samsung eventuelt lanserer i kveld.