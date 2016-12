Seks stilige designhøyttalere

Du behøver ikke gi avkall på stil, gulvplass og ultimativt ekteskapet for å få god lyd. Disse høyttalerne slipper gjennom selv den strengeste adgangskontrollen.

Som hi-fi skribenter lever vi – i hvert fall i arbeidstiden – i den perfekte verden, hvor det kun handler om å oppnå den beste lyden, og hvor smålige betraktninger om utseende, møbleringsvennlighet og pris kommer i annen rekke.

Det er bare ikke den virkeligheten som gjelder utenfor bladets spalter. Her må det tas hensyn, inngås kompromisser og skrapes til benet når interessen for god lyd skal oppleves i rom og økonomi som deles med andre.

Høyttalerne i denne testen skiller seg fra fordommene ved at produsenten har tenkt på annet og mer enn bare lyden. Alle åtte faller innenfor hva man kan kalle designhøyttalere.

Skjønnhet og bekvemmelighet går hånd i hånd. Alle høyttalerne er aktive og trådløse, og de fleste er utstyrt med multiromsfunksjoner og strømmetjenester, og man kan med få trykk på mobilen la musikken strømme ut.

Men vi er fortsatt et hi-fi-media, og ikke et livsstilsmagasin. Det pene utseendet til tross, er testdeltakerne alle kompetente lydgivere. Flere av merkene i testen produserer også ting i den aller tyngste high-end-klassen, så de vet hva de snakker om.

På et enkelt punkt må man imidlertid inngå et kompromiss. Den klassiske stereooppstillingen med to strategisk plasserte høyttalere har blitt ofret på estetikkens alter. Modellene i testen er enkeltstående enheter, som er beregnet til å bli plassert der det ser best ut. Og avstanden mellom stereokanalene er enten smal, eller det spilles i ren mono.

Slik testet vi

De høyttalerne som bruker nettverk, ble innlemmet i husets trådløse nettverk, hvor de ble kontrollert fra mobil og nettbrett. Musikken ble levert i form av strømmede filer over Spotify og Tidal Hi-Fi samt fra en NAS med tapsfrie musikkfiler.

Da temaet for testen er «designhøyttalere», ble det også lagt stor vekt på utseende og høyttalernes evne til å gli inn i boliginnredningen. Godt hjulpet av et panel av hi-fi-messige lekdommere (også kjent som familien).

Til slutt teller antall ekstrafunksjoner med. Nettverk, Bluetooth, strømmetjenester, internettradio, og ikke minst multiromsfunksjonaliteten bidrar positivt.

I en test av denne typen hvor designen spiller like stor rolle som lyden, og hvor prisspennet mellom den dyreste og billigste modellen er mer enn fire ganger, er det vanskelig å kåre en entydig vinner. Ingen av høyttalerne faller lydmessig igjennom, og valget avgjøres til slutt av hvilken høyttaler som best passer inn mellom designermøblene.

Stereoanlegg i løpemeter

STILFULL: Dali Kubik One. Foto: Dali

Dali Kubik One

Forsterker: 4 x 25 W RMS

Frekvensområde: 48–22 000 Hz (+/- 3dB)

Tilkoblinger: Optisk digital x 2, USB, Bluetooth (apt-X), Analog inn (RCA, stereo-minijack), subwoofer ut

Strømmetjenester: Nei

Mål: 98,0 x 16,2 x 10,2 cm (BxHxD)

Pris: 8.998 kr

Pluss: Godt utvalg av innganger. Kabinettet virker solid. Dynamisk lyd med solid bunn.

Minus: Noe avdempet i toppen. Ingen innebygde strømmetjenester eller app-styring.

Kubik-serien er Dalis forsøk på å komme inn på markedet for livsstilshøyttalere. Serien består foreløpig av to modeller, den smale Kubik Free og testemnet, Kubik One. Kubik One ligner med sin avlange slanke form en lydplanke, men er tenkt som et fullverdig minianlegg som kan henges på veggen, og brukes over alt i huset i likhet med for eksempel BeoSound 35.

Konklusjon: Kubik One er en utmerket stilfull, møbleringsvennlig høyttaler fra Dali. Den har ikke det store utvalget av strømmetjenester som de dyreste modellene, og heller ikke AirPlay, DLNA Google Cast eller for den saks skyld app-styrng. Men det avspeiles heldigvis i en forholdsvis rimeligere pris. Samtidig er den et ekte stereosystem. Lydmessig utfyller den oppgaven utmerket, med god vekt på rytmen, og nok volum til å fylle stuen.





Musikalsk boomerang

LITEN, MEN STOR: B&O Play A6 Foto: B&O

B&O Play A6

Stor lyd og unik design. Beoplay A6 gir deg i både pose og sekk.

Operativsystem: iOS, Android

Bestykning: 2 x 5,5” bas, 2 x 3/4” diskant, 1 x 1,5” fulltoneenhet

Forsterker: 3 x 60 W til bass og fulltone, 2 x 30 W til diskant.

Frekvensområde: 35–22 000 Hz (toleranse ikke oppgitt)

Tilkoblinger: Ethernet, aux (stereo-minijack), Wifi, Bluetooth 4.0

Mulighet for stereoparing: Ja

Strømmetjenester: Spotify Connect, Deezer, TuneIn, Google Cast, AirPlay, DLNA, Multirom

Mål: 53,5 x 29,8 x 14,4 cm (BxHxD)

Vekt: 6 kg

Pris: 9.499 kr

Pluss: Selv om den er liten og kompakt, er lyden stor og bassen tung. Og designen er på topp.

Minus: Smalt perspektiv (men imidlertid i stereo). Det er grenser for hvor høyt man kan spille.

Play-merket er for de som vil ha B&Os lekre design, men til mer overkommelige priser. For eksempel i form av høyttaleren A6, som enten kan brukes solo eller som del av et multiromssystem. A6 er flat og avrundet, nesten boomerang-formet. Fronten er kledd med grovvevd stoff i møbelkvalitet (levert av tekstilfirmaet Kvadrat). Et touchfelt langs toppen styrer avspilling, valg av numre og volum.

Konklusjon: Selv om A6 er liten og har utseendet med seg, kan den levere annet og mer enn bare bakgrunnsmusikk. Lydkvaliteten tåler å bli opplevd ved høyere volum. Som andre B&O-produkter til hjemmebruk kan den brukes i multiromsoppsetning. Med et godt utvalg av strømmetjenester samt Google Cast, vil den levere musikkglede til hverdag og fest, uansett hvor i huset den brukes.

Stor sjel i liten kropp



ENORM BASS: Harman Kardon Go + Play Foto: Harman Kardon

BESTE KJØP



Harman Kardon Go + Play

Harman Kardons bærbare høyttaler kan lett brukes hjemme.

Bestykning: 2 x 9 cm, 2 x 2 cm

Forsterker: 4 x 25 W (på lysnet)

Frekvensområde: 50–20 000 Hz (-6 dB)

Tilkoblinger: Aux (stereo-minijack), Bluetooth 4.1

Betjening: Bluetooth

Mulighet for stereoparing: Ja

Strømmetjenester: Nei

Mål: 41,8 x 21,2 x 18,2 cm (BxHxD)

Vekt: 3,4 kg

Pris: 2.990 kr

Pluss: Den har forbløffende mange krefter, og bassen er enorm! Den koster under halvparten av de andre.

Minus: Bluetooth mangler apt-X. Ingen Wifi support. Stereo – men ikke spesielt mye.

Harman Kardon Go + Play skiller seg fra de øvrige modellene i testen ved å være bærbar. Det er de bløte og runde formene som preger Go + Play. Kabinettet er avrundet, og håndtaket fortsetter den halvsirkelbue som sidene starter. Front og bakside er dekket av sort stoff, og toppen er belagt med et gummilignende sort materiale.

Konklusjon

Harman Kardon Go + Play gir deg ikke mange finurlige funksjoner. Den er og blir en enkel Bluetooth-ghettoblaster uten Wifi, strømming og app-styring. Men du betaler heller ikke mer enn det. Og det den er beregnet til, klarer den med glans. Hvis du vil nøye deg med å spille musikk fra mobil, nettbrett eller laptop, får du et fint og lite «anlegg», som til og med kan tas med.





Norsk avslappet livsstil

STRØMME-KONGEN: Electrocompaniet EC Living Foto: Electrocompaniet

Electrocompaniet EC Living

High-end folkene hos Electrocompaniet har skapt en elegant strømme-serie.

Operativsystem: iOS, Android

Bestykning: Toveis bassreflekssystem

Forsterker: 150 W Klasse AB

Frekvensområde: (ikke oppgitt)

Tilkoblinger: Ethernet, aux (stereo-minijack), optisk digital, Wifi, Bluetooth, Multirom

Mulighet for stereoparing: Ja, samt surround

Strømmetjenester: Spotify, Tidal, Qobuz, internettradio

Mål: 17,5 x 24,5 x 17,5 cm (BxHxD)

Vekt: 6 kg

Pris: 5.990 kr

Pluss: Klassisk design med lekre detaljer. Godt utvalg av strømmetjenester og hi-res- formater. Flott stemmegjengivelse.

Minus: Lyden er noe slank, og den får deg ikke opp av sofaen og ut på dansegulvet.

EC Living er en helt ny serie fra Electrocompaniet. Som navnet antyder, har vi med et «livsstilsanlegg» å gjøre. Lett, bekvemt og med alle funksjoner innebygget. Tana SL-1 er basismodellen, som inneholder høyttaler, forsterker og strømmeenhet. Den kan brukes alene eller kombineres med den aktive høyttaleren L-1 til et stereosystem.

Konklusjon

Ingen slår EC Living på fleksibilitet og antall filformater. Hvis man har som mål å bygge opp et innredningsvennlig mangekanals-multiromssystem til høyoppløst lyd, er dette det mest nærliggende valget. EC Living leverer dessuten en åpen og veloppløst lyd som er behagelig å legge øret til. Lyden er imidlertid litt tilbakelent – i hvert fall uten subwoofer.





Stor, rund lyd

DESIGNVINNER: Geneva Aerosphére Large. Foto: Geneva

Geneva Aerosphére Large

Designen er like markant som lyden er imponerende.

Operativsystem: iOS, Android

Forsterker: 5 klasse D-forsterkere. 100 W i alt.

Frekvensområde: Ikke opplyst

Tilkoblinger: Wifi (AirPlay og DLNA), Bluetooth (A2DP og apt-X), aux (stereo-minijack)

Mulighet for stereoparing: Nei

Strømmetjenester: Spotify, Deezer, TuneIn internettradio, DLNA, AirPlay, multirom

Mål: 40 x 32 x 40 cm (BxHxD)

Vekt: 8 kg

Pris: 6.995 kr

Pluss: Fantastisk design og en lyd som gir det fullvoksne stereoanlegget kamp til døren. Og så kan den spille høyt.

Minus: Hvis pen design for deg betyr diskré utseende, er dette ikke høyttaleren for deg.

Geneva Aerospere Large ligner ikke noe annet lydutstyr: En stoffball på 40 cm i diameter, som hviler på en lav aluminiumsokkel med Genevas logo i lysende grønt eller blått. Ballen kan enten settes på et bord eller på et medfølgende stativ.

Konklusjon

Geneva Aerosphere Large er et designmessig statement som man enten vil elske eller hate. Lyden er det til gjengjeld ingen diskusjon om. Høyttaleren fyller selv den største stuen, med et overskudd og en bass som godt kan klare en nyttårsfest. Vil du ha vesentlig mer, må du opp i et fullvoksent stereoanlegg, men da må du både legge en del flere penger på disken, og gå på kompromiss med utseendet.





TESTVINNER: Teenage Engineering OD-11 Foto: Teenage Engineering

Gjenfødt klassiker

Teenage Engineering OD-11

BEST I TEST

En hyllest til den avdøde lydtrollmannen Stig Carlsson

Operativsystem: iOS, Android

Forsterker: 100 W klasse D

Frekvensområde: 28 Hz–20 000 Hz (toleranse ikke oppgitt)

Tilkoblinger: Ethernet, aux (stereo-minijack), Wifi, Bluetooth 4.0

Mulighet for stereoparing: Ja

Strømmetjenester: Spotify Connect, AirPlay

Mål: 26,2 x 27,2 x 26,2 cm (BxHxD)

Vekt: 7,5 kg

Pris: 599 euro (hvit), 699 euro (sort/rød/valnøtt)

Pluss: Pen og veloppløst lyd som er mer enn tro mot forbildet. Og designen er gjennomtenkt til minste detalj.

Minus: Kun Spotify Connect og AirPay. Færre muligheter for ikke-Apple-enheter.

Det svenske design- og elektronikkfirmaet Teenage Engineering har laget en kjærlighetserklæring til den 42 år gamle Sonab OD-11-høyttaleren, som var designet av Sveriges mest kjente høyttalerkonstruktør Stig Carlsson. Utvendig er 70-talls-ikonet gjenskapt nøyaktig til minste detalj av: en liten hvitmalt terning med sidelengder på 26 cm (den fås også i rød og valnøttefiner). De to høyttalerenhetene er gjemt under et sortlakkert metallnett på toppen.

Konklusjon

Teenage Engineering OD-11 er ingen dusinhøyttaler. Designmessig passer den like godt i en minimalistisk skandinavisk stue som i en finurlig retroinnredning. Lydmessig er den tro mot den gamle svenske lydtrollmannens idealer. Bare gjort up-to-date med trådløs musikkstrømming. Siden vi testet OD-11 første gang, er prisen nesten halvert. Det, sammen med den beste og dypeste bassgjengivelsen, stiller den i forveien utmerkede høyttaler i et så mye bedre lys, at den blir vinner av testen.





DYR MORO: BeoSound 2. Foto: B&O

Stilikon med rockemuskler

BeoSound 2

SPESIELT ANBEFALT

Designen er stram, men lyden er alt annet enn tilknappet.



Operativsystem: iOS, Android

Forsterker: 2 x 20 W (bass), 2 x 11 W (mellomtone), 1 x 40 W (diskant)

Frekvensområde: Ikke oppgitt

Tilkoblinger: Ethernet, aux (stereo-minijack), Wifi, Bluetooth 4.1

Mulighet for stereoparing: Nei

Strømmetjenester: Spotify Connect, Deezer, TuneIn, AirPlay, DLNA, Google Cast

Mål: 19,6 x 43,1 cm (dia x H)

Vekt: 4,1 kg

Pris: 15.995 kr

Pluss: Suveren design, behagelig og klar lyd. Voldsomt dyp bass.

Minus: Kostbar, begrenset lydstyrke. Ingen integrasjon av Tidal.

Hvis det er et merke hvor designen er gjennomtenkt fra først til sist, er det B&O. Det gjelder Play-serien, som også er representert i testen, men det er i enda høyere grad tilfellet når vi har med selve moderskipet Bang & Olufsen å gjøre. BeoSound 2 er storebror til den BeoSound 1 som vi testet tidlig i høst. Begge er kjegleformede aluminiumstårn med en diskant med spredelinse på toppen og en nedoverrettet bassenhet i bunnen på kabinettet.

Konklusjon

I disiplinen designerelektronikk er det ingen over og ingen ved siden av B&O (det må i tilfelle være Geneva). Men de indre verdiene er heller ikke oversett. BeoSound 2 fyller stuen med musikk i overbevisende lydkvalitet, om det gjelder bekvemme strømmetjenester eller lokale HD-lydfiler. Den kan både levere bakgrunn og spille opp til fest. For det tar B&O seg til gjengjeld betalt med den høyeste prisen.

