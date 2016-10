Stanser produksjon av Samsung-telefon: – En forferdelig katastrofe

Samsung stanser all produksjon av skandale-telefonen Galaxy Note 7. Det er både en fornuftig avgjørelse og en forferdelig katastrofe, mener teknoekspert Odd Richard Valmot.

«Ettersom vår høyeste prioritet er forbrukernes sikkerhet, har vi kommet fram til en endelig beslutning om at stanse produksjonen av Galaxy Note 7», heter det i en kunngjøring fra Samsung.

– Det er selvsagt en forferdelig katastrofe for Samsung. De taper nå både rykte og milliarder av kroner, sier Valmot, journalist i Teknisk Ukeblad, til VG.

Det sørkoreanske selskapet har tidligere varslet full stans i salget av telefonen etter flere klager på at batteriet til flaggskip-mobilen Galaxy Note 7 har eksplodert.

Fra før har mobilgiganten trukket tilbake millioner av telefoner etter klager på at batteriet har eksplodert eller tatt fyr.

Bakgrunn: – Telefonen sprutet røyk

– Forretningsmessig er det en fornuftig avgjørelse. Egentlig har de ingen alternativer etter så mange branner og flyselskaper som forbyr telefonen, sier Valmot.

– Neste år er det glemt



Han beskriver situasjonen som en gavepakke til Samsungs konkurrenter. Likevel tror han ikke det er snakk om noen langvarig skade på selskapets rykte.

– Neste år er dette glemt. Samsung vil gjennomføre forbedringsrutiner av en annen verden. Sannsynligvis vil de ha den sikreste telefonen neste år, sier han.

– Det tristeste er at dette var en fantastisk telefon som vi ikke får igjen. Samsung kommer ikke tilbake med samme serie for tredje gang. De har innsett tapet.

VGs anmeldelse av telefonen: «Omtrent så heftig som en mobiltelefon kan bli»

Skylder på tøff forretningsmentalitet



Også teknoekspert Magnus Brøyn i Mediehuset Tek mener situasjonen er alvorlig for Samsung. Han mener Samsung kun har seg selv å takke.

– Samsung har en helt annen strategi enn for eksempel Apple når det kommer til forskning og innovasjon, og noen ganger kan de tøye strikken for langt, sier han.

Selskapet lanserer sine telefoner to ganger i året. Note-serien, som lanseres på høsten, er lagt like før den årlige Apple-lanseringen av strategiske årsaker.

– Galaxy Note 7 ble omtalt som «iPhone-dødaren», blant annet på grunn av sin batteritid. Økt bruk av telefonen, samt sommerens hysteri rundt Pokémon Go, har gjort batteritiden til et viktig satsingsområde. Her kan det virke som at Samsung har hatt dårlig tid og lansert en telefon med en uprøvd batteriteknologi, mener Brøyn.

Når selskaper presser frem en så høy innovasjonstakt som Samsung, er det nødt til å gå slik som dette, mener teknoeksperten

– Mange mener Steve Jobs var tøff, men da bør man ta en tur til Seoul. Da snakker vi en helt annen forretningsmentalitet, sier han.