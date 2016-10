Samsung-bruker: – Den sprutet røyk

Da Samsung oppdaget at deres Galaxy Note 7 kunne være brannfarlig, tilbakekalte de modellen over hele verden. Nå viser erstatningstelefonene seg som minst like ustabile.

– Det kom ikke bare røyk fra telefonen, den sprutet røyk, forteller Mel Decasa til TV-kanalen Khon.

Decasa beskriver situasjonen som oppsto da hans kone Dee skulle sjekke e-postene sine på Galaxy Note 7-telefonen søndag. Paret, bosatt på Hawaii, forteller at telefonen ikke var koblet til lader, og at de ikke forstår hvorfor den plutselig begynte å ryke.

– Vi har vært i kontakt med Dacasa for å forsikre dem om at vi gjør alt vi kan for å hjelpe dem, skriver en talsperson for Samsung til TV-kanalen.

Dacasa er imidlertid langt ifra den første som har blitt ubehagelig overrasket av Samsung-telefonen. Grunnet brann- og eksplosjonsfare måtte Samsung-sjef Koh Dong-Jin nemlig tilbakekalle alle Galaxy Note 7-telefoner i forrige måned.

NESTEN-ULYKKE: Da Dee Decasa fikk beskjed om at hennes Galaxy Note 7 kunne være brannfarlig, byttet hun den inn. Erstatningstelefonen viste seg ikke å være noe bedre. Foto: Audrey Mcavoy , AP

Samsung: – Skru av telefonen



Men Samsung-marerittet stoppet ikke der. Ifølge sørkoreanske myndigheter er det nemlig påvist en feil også med telefonene som er gitt ut til kundene etter tilbakekallelsen.

Derfor har Samsung nå sett seg nødt til å stoppe alt salg av telefonen og dessuten be alle sine kunder om å slå av telefonene sine.

Amerikanske myndigheter sier at de etterforsker minst fem tilfeller av telefoner som har tatt fyr siden 15. september, ifølge AP.

Eksperter The Guardian har snakket med, kaller situasjonen «en enorm krise» for teknologi-giganten.

– Hørtes ut som fyrverkeri



Samme avis har snakket med Shawn Minter (39), som akkurat hadde rukket å legge seg i sengen da hans Galaxy Note 7 begynte «å skrike» ved siden av ham lørdag kveld.

– Det hørtes ut som fyrverkeri eller et romskip som tok av. Jeg hoppet ut av sengen og så et rødt lysglimt, og så begynte telefonen å brenne og smelte, forteller Minter til The Guardian.

Hans kone og deres åtte måneder gamle sønn befant seg i rommet ved siden av da telefonen tok fyr. Da hun kom inn på rommet, var det fylt av tykk, hvit røyk.

Heller ikke Minters telefon sto til lading da den begynte å ryke, ifølge han selv.

YouTube-video går viralt



En video publisert på YouTube lørdag viser det samme problemet på en Burger King-restaurant i den sørkoreanske byen Incheon.

En ansatt utstyrt med grytevott forsøker desperat å få kontroll på den rykende telefonen, mens en kunde filmer det hele. Videoen er sett over en million ganger på to dager.

I forrige uke ble dessuten et Southwest-fly i Kentucky evakuert etter at en Galaxy Note 7 tok fyr om bord på flyet. Amerikanske luftfartsmyndigheter har fra før advart mot å bruke denne telefonen når man er ute og flyr.

I september forbød både SAS og Norwegian passasjerer å bruke flaggskip-mobilen om bord på sine fly.