Samsung og Apple bør se opp for Googles Pixel

Pixel er en verdig Nexus-oppfølger.

Google Pixel XL Størrelse: 15,47 x 7,57 x 0,86 cm

Vekt: 168 gram

Skjerm: 5,5 tommer, 2560 x 1440 piksler

Maskinvare: Qualcomm Snapdragon 821, 4 kjerner, 2 x Kryo @ 2,4 GHz + 2 x Kryo @ 2,2 GHz, Adreno 530 GPU, 4 GB RAM

Lagringsplass: 32 eller 128 GB, gratis skylagring for fulloppløste bilder og 4K-video hos Google - ikke tidsbegrenset, Ingen MicroSD-plass

Operativsystem: Android 7 Nougat

Teknologi: USB type-C, mini-jack

Kamera: 12 MP, 1/2,3", f/2.0, HDR+-funksjon,

Batteri: 3450 mAh Pris: 719 pund i Storbritannia, altså fra omtrent 7300 norske kroner før MVA. # 4 på Tek.nos mobiltoppliste »

Jeg var ærlig talt ikke forberedt på at jeg skulle like Google Pixel så godt. Googles kliss nye telefon virket ikke så forferdelig spennende da den ble lansert for noen uker siden, men viser seg å være en av de herligste telefonene på markedet.

Det handler først og fremst om tre ting med Google Pixel XL, som er varianten jeg tester. Byggekvalitet, brukervennlighet og kamera. Den ferske mobilprodusenten viet Google Assistant mye tid fra scenen, men den er foreløpig ganske håpløs, og ikke virker den på norsk heller.

Det store problemet med Google Assistant er ikke at den ikke hører riktige ord, men at oppstarten av den er ustabil, og at to helt like spørsmål kan resultere i to helt ulike svar. Den er rett og slett langt fra så smart som Google hevder. Da virker det i grunnen like greit å stille Pixel tilbake til norsk og klare seg uten taleassistent en stund til.

Se hvor godt Google Pixel gjør det godt i ytelsestestene våre »

Standardbakgrunnen skifter farge gjennom døgnet. Foto: Finn Jarle Kvalheim , Tek.no

Alle detaljer er tenkt på

Heldigvis overskygges Assistant av de flotte fordelene med denne telefonen. Inntrykket mitt begynte ganske raskt å snu da jeg åpnet telefonen. Den kommer med hele to USB-kabler og en overgang fra gammel (type-A) til ny USB (type-C) i esken. Dette er utstyr man vanligvis betaler ekstra for.

Den forsiktige kileformen som gjør at telefonen er tykkere i toppen enn i bunn er en uvanlig detalj. At lydene som av og til kommer fra telefonens høyttaler under bruk har mer til felles med lydene fra døren på en luksusbil enn de sedvanlige klikkene og pipene hever inntrykket. Glassplaten på baksiden er enda et element i Pixels identitet, og det er heller ikke et eneste tegn til skjevheter eller åpninger der de ikke skal være her.

Det er kanskje litt rart å fremheve lyden her. Jeg skrur tross alt av skjermlyder og slikt som det første jeg gjør på telefoner flest. Men det er noe med detaljnivået Google åpenbart har lagt seg på når de har utviklet denne telefonen. Alt er tenkt på.

Så ser kanskje ikke Pixel fullt så spennende ut i mobilbutikken som en Galaxy S7 Edge, men den ser vesentlig friskere ut enn en gjennomsnittlig firkantmobil.

Du får ikke minnekortplass med Pixel XL, men du får et hav av plass i Googles skylagring for bilder. Foto: Finn Jarle Kvalheim , Tek.no

God skjerm med flotte menyer

Skjermen er en knallgod AMOLED-variant på 5,5 tommer, og den er svært høyoppløst og fin. På den er det Android 7,1, altså aller nyeste utgave, som kjører. Pixel er foreløpig den eneste telefonen som leveres med Android-utgaven ferdig installert.

Nytt er for eksempel at appskuffen faktisk har blitt en skuff. Hvis du vil se appene som ikke ligger på hjemmeskjermene dine, trekker du bare fingeren fra bunnen av skjermen og oppover.

Fra du begynner å sette opp en Pixel til du kommer deg dypere inn i menyene på den under bruk, er alt svært intuitivt og lettvint å bruke. Det er ikke dobbelt opp av noe, og det er få ting som ikke er der man forventer dem.

Les også: iPhone-dekselet som får det til å koke for Samsung-fansen

Fingersensoren er på baksiden. Den er svært rask og akkurat som på Huaweis telefoner kan den brukes til å hente ned varslingsmenyen. Foto: Finn Jarle Kvalheim , Tek.no

Et fabelaktig kamera

Opplevelsen rundes av av et fantastisk kamera, der mye av jobben med å gi deg de beste bildene gjøres av Googles servere. Telefonen rivaliserer Samsungs Galaxy S7 Edge i dårlig lys, og har ingen tydelige problemer på noe spesielt område. Både fokus og fargegjengivelse ser bra ut i bildene jeg har fått ut av telefonen.

Gratis lagring for bilder og video får du også fra Google, slik at alt er kostnadsfritt sikkerhetskopiert omtrent så fort som du har knipset det.

Sjekk ut alle bildene vi tok med Google Pixel XL her »

Sett forfra er ikke Pixel XL særlig uvanlig. Forsiden er et nokså ordinært mobilrektangel. Det er bakfra og fra sidene den skiller seg litt ut. Foto: Finn Jarle Kvalheim , Tek.no

Pixel (XL) er virkelig verdig sin rolle som arvtager etter Nexus-serien, og det er egentlig bare tre skår i gleden. Telefonen selges foreløpig ikke her hjemme i Norge, Google assistant virker ikke på norsk – og knapt nok på engelsk og prisen er høy.

En ulempe vi er godt vant med fra Google er mangelen på minnekortplass. Vi skulle gjerne sett det her også, men Pixel-modellene starter på 32 GB innebygget lagring, og har du ekstra behov kan de kjøpes med 128 GB i stedet. Gratis skylagring avhjelper også behovet en del.

Gode alternativer:



Samsung Galaxy S7 Edge

Galaxy S7-modellene har fått regjere nærmest uhindret på kamerafronten det siste halvåret. Nå tettes det endelig til i toppen, men gitt at Samsung-prisene nå begynner å tikke litt nedover og at vi fortsatt snakker om et helt fabelaktig mobilkamera her, er S7-modellene opplagte valg. Ser du etter iøynefallende design og stor skjerm er det Edge-modellen som er best.

- Apple iPhone 7 Plus

Greit, så tar ikke alltid iPhone 7 like gode bilder som Pixel XL og Galaxy S7, men den har et ess i ermet. Det ekstra zoom-kameraet i Plus-varianten gjør at du kommer tettere på motivet ditt uten å måtte gå nærmere. Det gjelder både når det du fotograferer er langt unna, og helt nærme. Ellers er dette knallgode telefoner med brukeropplevelse kun noen få andre mobiler kan matche.

Les hele testen av Google Pixel XL på Tek.no »