Samsung Galaxy S8 er dyr, men deilig

De positive egenskapene overskygger småfeilene.

Samsung Galaxy S8+ Størrelse: 15,95 x 7,34 x 0,81 cm

Vekt: 171 gram

Skjerm: 6,2 tommer, Super AMOLED, 18,5/9-aspekt, 2960 x 1440 piksler, Gorilla Glass 5

Maskinvare: Samsung Exynos 8895, åtte kjerner, 4 x Exynos M2@2,5 GHz + 4 x Cortex A53@1,7 GHz, Mali G71 GPU, 4 GB RAM

Lagringsplass: 64 GB, plass for minnekort

Operativsystem: Android 7 Nougat + Samsung Experience

Teknologi: Trådløs hurtiglading (Qi), HDR, USB-C, iris-leser

Kamera: 12 MP, dual pixel, optisk stabilisert, f/1.7, frontkamera: 8 MP, f/1.7

Batteri: 3500 mAh

Pris og tilgjengelighet: 8 490, 28. april, kan forhåndsbestilles.

Interessen rundt Samsungs telefoner har eksplodert de siste årene, og det er med rette. Ser vi bort fra fjorårets i overkant heite Galaxy Note 7 har Samsung stått bredbeint og fjellstøtt på toppen av Android-markedet i flere år. De har til og med klart å snu kritikk for å resirkulere design til nær universell hyllest for designen fra Galaxy S6 og ut. Med Galaxy S8 drar de volumbryteren på denne designen til 11.

Her er det knapt rammer igjen rundt skjermen. Telefonen har fortsatt kantbuer på langsidene, slik Edge-modellene har hatt. Men nå er designen så etablert at Samsung ikke lenger gjør noe vesen av det, og de har heller ikke noen flat utgave av Galaxy S8 på vei. Iallfall ikke som de har snakket høyt om.

Over og under skjermen er det stadig litt ramme igjen, men vi snakker bare om veldig få millimeter; nok til å få plass til frontkamera, høyttaler og de vanlige sensorene i toppen. I bunnen er den klassiske hjem-knappen borte. Her er det kun samme smale leppe som over, men uten synlige komponenter.

Designmessig har det skjedd en del med Samsung-menyene de siste par årene. Det hele har blitt veldig rent og pent i dag, og til tross for et utall funksjoner er det rimelig lett å finne frem. Foto: Finn Jarle Kvalheim , Tek.no

Skjermbøyen er fortsatt mer design enn nytte

Som vanlig kan jeg i grunnen tidlig konstatere at kantbøyen ikke er så fryktelig nyttig. Det sedvanlige utvalget snarveier som har vært med oss siden Samsung introduserte konseptet er her fortsatt. Men akkurat hvorfor det skal være spesielt nyttig å kunne sveipe inn et utvalg apper, kontakter eller annet fra skjermbøyen vet jeg ikke. Man kan jo like gjerne ha dette på hjemmeskjermen, og er de ikke der finnes de gjerne i appmenyen. En tredje appmeny gir ikke så fryktelig stor mening.

Telefonen kan imidlertid bruke kantskjermen til å varsle at man har hatt ubesvarte anrop, ettersom den så vidt er synlig når telefonen ligger med skjermen ned. Her nærmer man seg faktisk nytte fremfor gimmick.

Lekkert å se på er det, og telefonen reagerer aldri feil på berøringer langs kantene. Der jeg brukte litt tid på å bli vant til å trykke på tastene ytterst på tastaturet i Galaxy S7 Edge trykker jeg aldri feil på Galaxy S8+. Kanskje skyldes det litt større skjerm, eller at vanen allerede sitter i fingrene.

Ytelse og kamera? Sjekk grafene og bildene på Tek.no



Ett hardt trykk på skjermen under visning av fullskjerminnhold tar deg tilbake til hjemmeskjermene. Foto: Finn Jarle Kvalheim , Tek.no

Ingen flat helskjermtelefon fra Samsung

Jeg har hørt enkelte klager over at kantskjermen reagerer når den ikke skal i tidligere Edge-modeller. Det enkle svaret den gang var; «da er det antageligvis Galaxy S7 i flat utgave du skal ha.»

Så enkelt er det ikke å svare i år, når begge S8-modellene har kantbuer. Ønsker du deg heldekkende skjerm uten buer på er det mest nærliggende svaret i år at du bør se til LG og deres G6-modell, som har HDR-skjerm i omtrent samme aspekt, også er bygget i glass og har en utmerket kamerarigg på baksiden. Den er ikke like maskinvaresterk som Galaxy S8, men byr likevel på en utmerket brukeropplevelse med sin digre og flate skjerm.

Les testen av LG G6 på Tek.no

Et kort sveip opp eller ned fra hjemmeskjermene henter inn appmenyen. Enda et sveip opp eller ned går ut av den igjen. Dette er en ekstremt praktisk og fleksibel måte å ta seg frem i menyene på. Man slipper å tenke på å treffe et spesielt punkt på skjermen, eller å sveipe i riktig retning. Foto: Finn Jarle Kvalheim , Tek.no

Diger skjerm, relativt kompakt telefon

Men tilbake til Galaxy S8+. Den enorme skjermen på 6,2 tommer føles ikke på langt nær så stor som den er, med så minimale rammer rundt seg. Og i realiteten er den heller ikke fullt så stor som den høres ut. Aspektet på 18,5:9 betyr at du kan se for deg en vanlig mobilskjerm på rundt 5,5 tommer og legge til et par centimeter i høyden.

Det blir ikke stort mindre imponerende uansett, for S8+ er en del mer kompakt i hånden enn for eksempel Apple iPhone 7 Plus, som altså har en 5,5 tommers skjerm. S8+ er omtrent like høy som Apples kjempetelefon, men den er en del smalere. Og skjermen er som sagt vesentlig større, om enn i høyden.

Fargegjengivelse, lysstyrke og det meste er på stell her. Ikke akkurat overraskende, gitt at Samsung år etter år har fått Super AMOLED-skjermene sine kåret til å være blant de beste på markedet, eller aller best på markedet. Det er lang tid siden klager over fargegjengivelsen i de AMOLED-baserte skjermene var særlig utbredt.

Les mer om hvordan du kan tilpasse skjermen til Galaxy S8 i den fullstendige testen av Galaxy S8+ hos Tek.no

Det er tynne rammer i topp og bunn på S8, og ingen rammer i det hele tatt langs sidene. Foto: Finn Jarle Kvalheim , Tek.no

Hjem-knappen er vekk ... på en måte

En av de store nyhetene sammenlignet med eldre Galaxy-modeller er fraværet av en hjem-knapp. Samsung har i stedet laget det de omtaler som en virtuell hjemknapp på skjermen. Under mitt første møte med Galaxy S8 skal jeg innrømme at jeg ikke helt skjønte hva de mente med dette.

Telefonen reagerte da på den sedvanlige skjermknappen som mange telefoner i dag har. Hva er så spesielt med det, liksom?

Vel, etter en ukes bruk av telefonen må jeg innrømme at Samsung kanskje har gjort noe veldig riktig her. For selv om telefonen reagerer på vanlige, lette trykk når skjermknappene er fremme, er hjemfeltet ganske annerledes enn på andre telefoner.

Se vår unboxing-video av Samsung Galaxy S8+ på Tek.no

Skjermen kan vise varslinger, dato og klokkeslett mens telefonen ellers er i dvale. Siden det er AMOLED-teknologi vi snakker om bruker den ikke strøm på områdene som ikke lyser. Utendørs blir det imidlertid ofte litt krevende å se alltid-på-skjermen. Foto: Finn Jarle Kvalheim , Tek.no

Verdens første mobil med Bluetooth 5.0

Ut fra våre mange tester og kommentarfelt vet jeg at det er en del der ute som bryr seg veldig om Bluetooth-oppdateringer. Personlig gjør jeg det stort sett ikke. Det har kommet et traktorlass slike små og middels store oppdateringer siden Bluetooths barndom. Men de har bare vekselvis vært spennende. Da A2DP, eller trådløs stereolyd, dukket opp mellom 2004 og 2006 var det en enorm nyhet. Lavenergi-Bluetooth, eller BT LE, var også en stor nyhet da den kom, og sørget for at tilkoblede enheter med mikroskopisk databehov ikke trakk store mengder strøm hele tiden.

Men dette har vært en relativt saktegående vekst der det har vært forholdsvis langt mellom de helt nye måtene å bruke teknologien på.

Med Bluetooth 5.0 skjer det endelig litt større og synlige ting igjen. Galaxy S8-modellene er først ut. Og fremfor å bare la teknologien være en del av merkelappen på produktet, har produsenten gjort to ekstremt nyttige ting med dem.

Bluetooth 5.0 i Galaxy S8 løser reelle hverdagsirritasjoner. Og stort bedre skussmål kan man antageligvis ikke gi en ny teknologi.

Les mer om hvordan Bluetooth 5.0 kan brukes til å spille lyd til to hodetelefoner samtidig

For å treffe fingerleseren med venstre pekefinger må man strekke den godt ut fra langfingeren. Dette er ingen optimal løsning for deg som bruker telefonen mest med venstre hånd. Foto: Finn Jarle Kvalheim , Tek.no

En tidvis irriterende fingerleser

Samsung Galaxy S8 kan åpnes opp med enten ansiktsgjenkjenning, iris-scanning, pinkode eller fingeravtrykket. Sistnevnte har vært et lite irritasjonsmoment i testen vår. Den er stort sett god og kjapp, men etter over en uke med telefonen er jeg fortsatt ikke blitt helt vant til å finne den med pekefingeren. Når du holder telefonen med skjermen mot deg er sensoren til venstre for kameralinsen. Det gjør at høyre pekefinger kan falle ganske naturlig på den, mens venstre pekefinger i utgangspunktet vil falle på motsatt side av kameralinsen. Er du venstrehendt må du strekke fingeren litt sidelengs for å treffe.

Men uansett om du bruker høyre, venstre eller begge hender like godt er det en vanesak å bruke løsningen.

Selve leseren er knapt avmerket. Den er et bitte lite søkk i baksiden med en hårfin ramme rundt. En annen ting som svarer til samme beskrivelse er kameralinsen som ligger midt på. Et sted der mange av oss er vant til å finne nettopp fingerleseren på en telefon.

Resultatet er at jeg omtrent annenhver gang jeg legger fingeren på baksiden av telefonen for å åpne den treffer kameralinsen og ikke fingersensoren. Men det føles jo som om jeg treffer fingersensoren, siden de begge er markert omtrent likt.

Les mer om de andre måtene du kan låse opp en Galaxy S8+ med på Tek.no

Bixby-knappen er på venstre side av telefonen, under volumknappene. Foreløpig er den ikke særlig nyttig. Foto: Finn Jarle Kvalheim , Tek.no

Til slutt

Jeg har gitt Galaxy S8+ litt kjeft i denne testen, men den kjeften kommer med et viktig forbehold. Her handler det mye om svært høye forventninger arvet fra forrige generasjon, til en telefon der svært mye uansett er nytt. Så når Bixby er en suveren skuffelse, fingerleseren kunne vært plassert bedre og jeg undres over hvorfor iris- og ansiktsgjenkjenning ikke kan veksle automatisk, er dette likevel mest skjønnhetsfeil i et produkt som er ekstremt gjennomført der det teller.

Vanntetthet og knallgode kamera er stadig vekk egenskaper som står svært høyt i kurs, og nå får man det også i fullskjermtelefoner. Galaxy S8 virker å ha hakket kvassere kamera enn LG G6, men i praksis fremstår de begge som virkelig gode kombinasjoner av den tradisjonelle og raffinerte telefonen, og galskapen vi fikk stifte bekjentskap med i Mi Mix.

Til tross for at S8 har et par små mangler er den likevel god nok til å seile til toppen av vår topp 10-liste.

For det er hevet over enhver tvil at Galaxy S8 og storebroren med plusstegnet bak tar med seg svært mye av det det har gjenstått å ønske seg fra en fullskjermtelefon siden Mix dukket opp på markedet.

Les hele testen av Samsung Galaxy S8+ på Tek.no »