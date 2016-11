Nå har 1,4 millioner fått seg digital postkasse, men trenger vi den?

Har også du også fått brev og epost for å få deg til å opprette en digital postkasse? Slett ikke alle er begeistret.

Kampanjen som startet 19. oktober har fått 300.000 nordmenn til å opprette en digital postkasse og så langt har 1,4 millioner personer skaffet seg en.

– Men hvorfor i all verden skal vi ha nok en portal for å kommunisere med det offentlige og private selskaper som knytter seg til denne tjenesten?

– Det er for å samle viktige brev fra det offentlige og private virksomheter på ett sted. Det er upraktisk å hente brevene dine i 10 forskjellige portaler, sier Stig Hornnes, seniorrådgiver hos Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) som denne høsten har sendt ut 2,7 millioner brev hvor de oppfordrer folk til å ta i bruk tjenesten.

Men du må ikke gjøre dette.

– Det er en frivillig ordning, sier Hornnes.

Ser ikke poenget



Hogne Bø Pettersen, IT-mann og frilansjournalist, mener vi ikke trenger en slik digital postkasse.

– Jeg ser ikke poenget. Det er ingenting i veien for at det offentlige ikke kan sende deg alt du trenger på Altinn. Digipost blir et forstyrrende tredjeledd. «Alle» lurer på hva skal jeg med en digital postkasse når jeg allerede har Altinn, sier Pettersen til VG. Les mer om hva han mener her.

– Hvorfor kan vi ikke bare bruke Altinn som de fleste allerede har et forhold til gjennom selvangivelsen?

– Det er ikke en postkasse, kun en innsendingstjeneste. Altinn kunne selvsagt vært utviklet til å ta denne rollen, men Stortinget ville ha en løsning som ikke bare var for offentlig sektor og med to leverandører som kunne konkurrere, sier Hornnes hos Difi.

Økonom og IT-gründer Shahzad Rana mener dagens versjon av den digitale postkassen allerede virker passé og at den er mer til nytte for det offentlige enn for brukeren.

– Og jeg må dessverre meddele, som innbygger ser jeg hverken brukerorienteringen eller nytteverdien i dagens versjon av digital postkasse, skriver han på Facebook.

I startfasen



Prosjektleder og seniorrådgiver Stig Hornnes hos Difi. Foto: DIFI

I den digitale postkassen kan du få brev fra NAV, innkalling til mammografi, vedtak om eiendomsskatt og svar på kreftprøver. Etter hvert er det meningen at alle offentlige myndigheter skal koble seg på og så langt har 250 kommuner gjort dette. Det samme har noen forsikringsselskaper og banker.

– De som har en digital postkasse leser slik post oftere enn om den bare legges som en melding i innboksen din hos banken eller forsikringsselskapet, sier Hornnes.

Hvordan funker det?



For å opprette en digital postkasse og lese posten din må du identifisere deg med elektronisk id. Postkassen skal dermed være sikker for å sende sensitiv informasjon. Det er meningen at du også skal kunne få brev og prøvesvar fra fastlegen din her.

Du kan enten velge danske e-Boks eller Postens Digipost. De er likestilte og tilfredstiller begge, ifølge Difi, strenge krav til sikkerhet.

Når det dumper enn melding inn i den digitale postkassen får du beskjed om dette enten på sms eller e-post.

Har du ikke åpnet brevet innen en uke, vil du få et nytt varsel.

I brevene fra det offentlige kan det ligge en lenke til deres portal, for eksempel NAV. Siden du allerede har identifisert deg kan du bare klikke deg inn på denne og svare.

– Postkassen blir som et veikryss, sier Hornnes.

I postkassen kan du også samle alle gamle brev i et arkiv.

Sparer 400 millioner årlig



Difi har beregnet at det offentlige kan spare hele 400 millioner kroner i porto og andre kostnader når det har digitalisert alle sine utsendelser - det vil si at de har rundt tre millioner brukere over 15 år.

I tillegg sparer man selvsagt miljøet.