OnePlus 3 er en ren maktoppvisning

Lynrask, gjennomtenkt og imponerende. Og i utgangspunktet ganske rimelig.

Om du er i markedet for en ny toppmodell er neppe OnePlus det første selskapet som detter ned i hodet ditt. Den lille, kinesiske mobilprodusenten har bare rukket å produsere fire mobiler så langt, hvorav de to første var mer eller mindre utilgjengelige for «vanlige» kjøpere. Dette takket være et nokså spesielt invitasjonssystem, der kun de innvidde fikk kjøpe et eksemplar.

Nå har vi imidlertid fått tredje iterasjon av OnePlus sin toppmodell-serie inn på testbenken. Navnet? OnePlus 3, selvsagt! Telefonen ble lansert allerede i juni, men ettersom OnePlus ikke har noen offisiell distributør i Norge har det drøyd med testingen.

Derfor ønsker vi også å takke iWill.no for utlån av testproduktet.

Faktisk har det drøyd såpass lenge at en oppgradert modell, OnePlus 3T, ryktes å være rett rundt hjørnet. De to skal imidlertid være svært like, og utgangspunktet er ikke dårlig – heller ikke i hånden.

Slank og ekslusiv – rett og slett «good lookin'»

OnePlus 3 Størrelse: 15,27 x 7,47 x 0,74 cm

Vekt: 158 gram

Skjerm: 5,5 tommer, 1 920 x 1 080 piksler, 401 ppi, Optic AMOLED

Maskinvare: Qualcomm Snapdragon 820, 2 x Kryo-kjerner @ 2,15 GHz + 2 x Kryo-kjerner @ 1,6 GHz, Adreno 530 GPU, 6 GB minne

Lagringsplass: 64 GB, ikke plass for minnekort

Operativsystem: Android 6.0.1 Marshmallow + Oxygen OS

Teknologi: 4G, fingeravtrykksleser, multifunksjonsknapp

Kamera: 16 megapiksler, f/2.0, optisk stabilisering, fasedeteksjon, manuell modus + 8 metapiksler, f/2.0

Batteri: 3 000 mAh Pris: Fra 5 390 kroner

OnePlus 3 er nemlig en særdeles velbygget telefon, og knirk og slark kan du bare glemme å både finne og fremprovosere. Chassiset er syltynt, og gir OnePlus 3 en kropp som er behagelig å holde i hånden.

Designet som sådan er også svært lekkert, og der mange produsenter (ja, vi tenker på dere, Huawei) produserer nærmest provoserende anonyme metalltelefoner klarer OnePlus å gi sin toppmodell en langt sterkere utseendemessig identitet.

Dette handler om små detaljer her og der, som til sammen løfter telefonen som helhet et par hakk. Rammene rundt skjermen er svært tynne, og når vi først er inne på det: AMOLED-panelet er en skikkelig liten lekkerbisken. Man kan mene hva man vil om overmettede farger, men gud bedre for et sortnivå! Kontrasten gjør også at OnePlus 3 egner seg godt til utendørsbruk på solrike dager.

Telefonen er også lynende rask. Dette kommer ikke som et sjokk, med tanke på at det er Qualcomms absolutte toppmodell, Snapdragon 820-brikken, som sitter under skallet. Med voldsomme 6 GB minne er du dessuten sikret god ytelse i flere år fremover.

Både vanlig bruk og ytelsestester bekrefter at dette er blant det aller, aller raskeste som kan kjøpes for penger.

Sjekk ytelsesgrafene og les mer om hastigheten på Tek.no »

Kameraet i OnePlus3 er bra – skikkelig bra. Foto: Torstein Norum Bugge , Tek.no

Pass på! Dette er en mobiltelefon som ikke selges gjennom større forhandlere i Norge, i likhet med mange andre «Kina-mobiler». Telefonene vi tester kommer likevel fra norske leverandører, slik at vi kan være helt sikre på at programvaren virker som den skal uten å kreve mye arbeid. Prisene vi vurderer ut fra kan være vesentlig høyere enn de laveste i utlandet. Men det finnes vanligvis mange varianter av disse telefonene og en telefon kjøpt fra billigste nettbutikk utenfor Norge kan by på mye jobb for å få Google Play og liknende inn på telefonen. Enkelte nettverksteknologier er kanskje ikke er støttet av telefoner som ikke i første rekke er bygget for Europa.

En telefon som gjør det skarpt på alle fronter

Ytelse og god design er ikke lenger nok til å skille seg ut blant toppmodellene i dagens marked, men selv dersom vi ser bort ifra dette har OnePlus 3 mye å diske opp med. Først i rekken er det absolutt supre kameraet, som rivaliserer selv de argeste konkurrentene der ute – selv Samsungs kamerakonge Galaxy S7/ S7 Edge sliter med å holde følge på enkelte punkter. Stikkord er optisk bildestabilisering, god lysfølsomhet og suveren støybehandling.

Videre er det flust med tilpasningsmuligheter i menysystemet, som også ligger svært nær ren Android. Dette gir god ytelse, og – ikke minst – en veldig god brukeropplevelse.

Vil du ha virtuelle knapper istedenfor de fysiske, sier du? Selvfølgelig! Og i motsatt rekkefølge? Null problem. En skikkelig (og brukervennlig) manuell-modus med raw-støtte finner vi også.

Batteritiden er god, og med den medfølgende Dash Charge-laderen kan du fylle opp godt over 60 prosent av kapasiteten på en halvtimes lading. Det er rett og slett klasseledende. Hurtigladingen er imidlertid inkompatibel med alle andre tilsvarende løsninger, noe som trekker litt ned.

På fremsiden finner vi den kanskje aller raskeste og mest presise fingeravtrykksleseren vi har vært borti, og hjemknappen denne sitter i kan programmeres med to kjekke snarveier. På siden av telefonen sitter også en skyvebryter, som kan programmeres med tre snarveier. Smart!

Foto: Torstein Norum Bugge , Tek.no

Konklusjon: En klar anbefaling, men vent litt med å kjøpe...

Det er ikke vanskelig å anbefale OnePlus 3, spesielt den originale prisen tatt i betraktning. I mange andre deler av verden kan nemlig denne telefonen anskaffes til så lite som rundt 3 500 kroner. Det er helt latterlig billig for en så god mobil, men her i Norge er vi ikke så heldige; her kommer nemlig importkostnader i tillegg. Det finnes i skrivende stund kun én leverandør av telefonen i Norge, iWill.no, og de har tatt seg av importen for deg.

Da har imidlertid prisen også klatret opp på litt mindre imponerende 5 395 kroner. Til den prisen er telefonen stadig et godt kjøp, men stiller langt mindre sterkt sett i forhold til mange mer hjemlige konkurrenter.

Det finnes imidlertid flere billigere steder å kjøpe modellen, men her er det flere feller å gå i. For det første finnes det tre forskjellige modeller, hvorav kun én er utstyrt med både Googles tjenester og de riktige 4G-båndene for Europa. For det andre går du glipp av alt som heter rettigheter og forbrukerkjøpslov, så å importere fra utlandet gjøres på eget ansvar.

En annen ting er at OnePlus har hatt problemer med å anskaffe nok AMOLED-paneler til mobilene sine, sannsynligvis fordi Samsung som eneste leverandør sliter med å levere nok slike. Dette er også grunnen til at den oppgraderte OnePlus 3T-modellen forventes å benytte en IPS LCD-variant istedenfor, slik at den kan leveres i høyere tempo.

Så selv om OnePlus 3 er en svært kapabel mobil, så må vi altså anbefale den med et par nokså store forbehold.

For det første kan den bli vanskelig å få tak i. For det andre er den enn så lenge litt dyrere enn den potensielt kunne vært. Prisen forventes å falle noe når OnePlus 3T lanseres, men om tilgjengeligheten blir noe bedre er høyst uvisst.

Uansett er rådet å vente litt og se. Om du trenger mobil før den tid, kan du jo alltids ta en titt på anbefalingene våre under:

Motorola Moto G4 Plus: Ønsker du å kutte i prisen uten å ofre særlig mye funksjonalitet kontra OnePlus 3, er Motorola Moto G4 Plus et godt alternativ. Skjermen er stor og god, telefonen er svært rask og det er masse funksjonalitet på plass. Designet er imidlertid en god del kjedeligere enn mange av alternativene.

Huawei Mate 8: Huaweis gigamobil Mate 8 har vært på markedet en liten stund, men har stadig mye å diske opp med. Foruten å ha et helt rått kamera, så er skjermen på hele 6 tommer. Ønsker du å gå litt ned i pris og og opp i størrelse, er dette stedet å se.

Samsung Galaxy S7: Samsungs Galaxy S7 har helt siden lansering beholdt sin posisjon som markedets kanskje aller, aller beste kameratelefon. Samtidig er den også både vanntett, lynrask og utstyrt med alt en forventer av en toppmodell i dag.

