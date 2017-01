«Fet kalkun», «sliten hipster» og «dårlig fotball»: Er BankID-ordene tilfeldige?

Om du bruker BankID på mobil, har du kanskje stusset over merkelige ordkombinasjonene som dukker opp. Men er egentlig kombinasjonene tilfeldige?

– I all hovedsak er de tilfeldige. Vi har to ordlister - en med substantiver, en med adjektiver - som velger tilfeldige ord hver gang noen bruker denne løsningen.

– Når disse ordlistene settes sammen bruker vi ord som ikke er belastende.Vi går gjennom de forskjellige kombinasjonenene, sier produktutvlikingssjef i BankID Norge, Frode Beckmann Nilsen, til VG.

To tilfeldige (?) BankID-ord VG fikk opp mandag formiddag. Foto: Screenshot

– Men er de sesongjustert? Dagen før nyttårsaften fikk jeg opp «Fet kalkun».

– Den er nok ikke tilfeldig, nei. I høst laget vi ordlister som er tilpasset sesonger og høytider. Sommeren 2016 hadde vi en poesikonkurranse der folk kunne bidra med ord til den vanlige ordlisten. Vi lot oss inspirere av alle gode inspill som kom, så nå i julen laget vi selv to nye lister med juleinspirerte ord.

– Men da jeg dagen etter landskampen mot San Marino fikk opp kodeordene «dårlig fotball»... det kan jo ikke være tilfeldig?

– Hehe. At du fikk akkurat den da var nok tilfeldig, jo. Da har ordene «dårlig» og «fotball» vært i hver sin liste, og så har du fått den.

- Får dere mange reaksjoner på ordene folk får opp?

- Ja, det gjør vi jo. Det er en del av tjenesten vår som vi vet mange har et kjært forhold til. Også gjør det det lettere for folk å dobbeltsjekke sikkerheten. Når du får opp disse ordene på både PC og mobilen, vet du at de hører sammen. Hvis det er forskjellige ord som dukker opp, er det en potensiell angriper som sitter mellom. Da må du ta kontakt med banken din med en gang, sier Beckmann Nilsen.

