Ni kjøkkenmaskiner, men bare én vinner

Det var veldig jevn kamp mellom bake-gigantene.

Skrevet av David Auby Johansen, Tek.no

Vi er i desember måned, og det føles som om julen for lengst har gjort sitt inntog både i butikkhyllene og i gågatene. Julen er tiden for å utfolde seg litt ekstra på kjøkkenet, og hvis du har planer om å imponere venner og familie med alle de syv slagene julebakst (og dermed gi bestemor litt real konkurranse) eller ønsker å overraske en bakeglad venn eller kjæreste med en eksklusiv julegave, kan det kanskje være en ide å ta til innkjøp av en ny kjøkkenmaskin.

Det norske begrepet «kjøkkenmaskin» er i seg selv ganske ullent. Ja, dette er alle maskiner til kjøkkenet, men bruksområdene skiller voldsomt fra modell til modell. De enkleste kjøkkenmaskinene er ikke annet enn mekaniske eltere av deig. De gjør jobben når du skal bake et brød eller piske litt krem til kakaoen.

De mer avanserte maskinene kan, avhengig av tilleggsutstyret, gjøre alt fra å bake brød, lage iskrem til å kverne kjøtt. De store spørsmålene blir da: Hva trenger du maskinen til, og hvor hyppig har du tenkt til å ta den i bruk?

Sage har den eneste kjøkkenmaskinen som kommer med glassbolle. Foto: David Auby Johansen , Tek.no

Vi tester basisfunksjonaliteten

I denne testen har vi gått nærmere inn på det rikholdige sortimentet av kjøkkenmaskiner. Vi testet både rimelige og mer eksklusive modeller fra store produsenter som Kenwood og Electrolux, samt noen nye utfordrere fra blant annet Sage og Smeg.

Flere av maskinene har tilkoblingsmuligheter for et vidt spekter av redskaper, men dette har vi ikke tatt stilling til i denne omgang. I stedet har vi fokusert på de mest grunnleggende funksjonene, som det å elte deig og å piske krem. På den måten har vi fått testet både de finmotoriske og grovmotoriske egenskapene til maskinene.

Mange, inkludert undertegnede, har begrenset plass på kjøkkenet, og da blir forholdet mellom kraft og volum viktig. Høy vekt har vi sett på som et pluss siden dette er med på å hjelpe maskinene å holde seg stødige under bruk.

I forkant av testen skisserte vi også opp en del kriterier vi trodde kom til å bli viktig. Dette inkluderte blant annet støynivå og renhold. I etterkant ser vi at dette ikke har vært så essensielt.

Electrolux EKM6000 lyser godt opp på sparsomt belyste kjøkken. Foto: David Auby Johansen , Tek.no

Samtlige maskiner i testen gir mellom 70 og 80 desibel på maks hastighet. Renhold har heller ikke vist seg å være utslagsgivende på noen måte. Skal man lage en deig er det ikke mye å rengjøre i etterkant, og det er ikke stor forskjell fra maskin til maskin. Kjøkkenmaskiner er generelt sett enkle å renholde, og dessuten kan det meste av utstyret i denne testen vaskes i oppvaskmaskinen.

Når det kommer til tilleggsutstyr så kommer samtlige maskiner med en miksebolle (eller to) og alle kommer med standard utstyr som ballongvisp, eltekrok, blandespade og splashguard (beskyttelse for sprut).

Noen av maskinene kommer også med flatvisp med silikonkant som skal gjøre det enklere å skrape innsiden av bollen. Her er det greit å tenke på hva en selv synes er nødvendig. For noen er det enklere å skrape bollen for hånd, andre synes det er bedre med et eget redskap.

TESTVINNEREN: Kenwood Chef XL Titanium KVL8300S

Det er ikke til å komme unna: rå muskelkraft har mye å si. Med sine 1700 watt har denne Titanium-modellen fra Kenwood testens sterkeste motor. Alt føles robust og tungt med denne maskinen. Den massive aluminiumskroppen står fjellstøtt på kjøkkenbenken, og har man plass til det, så vil denne maskinen gi bakerglede i mange år fremover. Nå er det viktig å presisere at utholdenhet ikke har vært en faktor i denne testen, men inntrykket i løpet av testperioden er at denne maskinen er laget for evigheten.

Kenwood er ingen nybegynner i kjøkkenmaskin-gamet, og de vet hvordan de skal bygge en maskin som fikser biffen (og bollene). Allikevel kan det se ut til at de har sakket akterut når det kommer til design. Mens flere av de andre maskinene i denne testen har satset hardt på å gjøre kjøkkenmaskinen sexy igjen, minner Kenwood Chef XL Titanium mest om en sementblokk. Men for en sementblokk!

Makskapasiteten på gjærbakst er på hele 2,56 kg deig. Nå skal det sies at maskinen sliter litt med maksimumsmengden, så denne er kanskje satt unødvendig høyt av produsenten. Reduserer man mengden noe, går det med ett mye lettere. Selve maskinen står støtt på kjøkkenbenken og man kan trygt gå fra maskinen mens den gjør seg ferdig. Maskinen får litt trekk for at overdelen på maskinen beveger seg en del under bruk. Samtidig er dette noe som gjelder nesten samtlige maskiner i testen, spesielt når de må håndtere tung gjærbakst.

Allikevel, maskinen sakker ikke farten nesten uansett hvor tung baksten blir. Deigen blir dessuten utrolig godt eltet, noe som sannsynligvis er en kombinasjon av kraften til maskinen kombinert med en spesielt godt utformet eltekrok, samt den planetariske blandefunksjonen (verktøyet spinner motsatt vei av hylsen som er festet til mikserhodet).

Maskinen har en innvendig lysring som lyser godt opp. Dessuten er den et stilig visuelt element i den ellers grå massen. Dette er en svært god maskin, men det er synd at maskinen ikke har timer og et noe mer gjennomtenkt design.

ANBEFALT: Electrolux EKM6000

Electrolux Assistent Pro har uten tvil testens mest spesielle design. Det tar litt tid å venne seg til, og enten så hater man det eller så elsker man det. Vi endte opp med å elske det! Det kan selvfølgelig komme av at maskinen unektelig minner om en Xenomorph fra Alien-filmene med altfor korte armer. Med andre ord: Du finner ikke en bedre julegave til kjøkken-nerden enn dette.

Den spesielle utformingen har i stor grad å gjøre med hvordan man fester blandebollen. Istedenfor å skru bollen på plass, så fester man heller bollen på to metallarmer. Med en liten dreiespak får man hevet bollen og satt den på plass. Det er helt unikt og smått genialt. For det første så slipper man at bollen sitter fast i maskinen (noe som var til stort bry under testen av lillebror EKM4300). For det andre så virker det som om bollens plassering gir maskinen en økt stabilitet og en annen vektfordeling. Selv om maskinen gynger forsiktig frem og tilbake når vi forsøker oss på en større gjærbakst, så er bevegelsene mer jevn enn på de andre maskinene.

Både denne og den billigere modellen Electrolux EKM4300 føles veldig robuste. Maskinen er laget i rustfritt stål og kommer i både sort og hvit («Ice White») finish. Det som skiller de to modellene, foruten den kraftigere motoren og den unike festemekanismen, er at EKM6000 også kommer med integrert timer.

Her kan man programmere hvor lenge maskinen skal gå eller man kan holde oversikt over hvor lenge man har holdt på. Det er utrolig nyttig, spesielt hvis man lager oppskrifter der man vet blandetiden. Så slipper man det utrolig kjedelige ritualet med å se på kakemiksen forme seg.

I likhet med EKM 4300 kommer også EKM 6000-modellen med integrert blått LED-lys. Det ser unektelig kult ut, men har kanskje ikke den helt store praktiske funksjonen på et godt opplyst kjøkken. Alt i alt er dette en modell fra Electrolux som virkelig gjør et godt inntrykk. Det eneste verdt å trekke for er at motorstyrken og kapasiteten kanskje kunne vært enda høyere med denne prislappen. Dessuten er ikke designet for alle.

GODT KJØP: OBH Nordica Hercules 6682

OBH Nordica Hercules er kjøkkenmaskinen for deg som ikke bryr deg det minste om hverken design eller størrelse. Fargen "Grey Oyster" er like spennende som den høres ut... Maskinen kommer også i rød ("Chili"), noe som heller kanskje ikke er det riktige fargevalget på denne massive maskinen. Design er uansett smak og behag.

Kjøkkenmaskinen kommer i støpt aluminium og motorkraften er på 1200W. Dette er ikke dårlig for en maskin til under 2000 kr (maskinen med mest kraft for pengene av alle i testen). Bollen er på 5,5 liter og maksimum deigkapasitet er på 2 kg. Dette takler faktisk maskinen overraskende godt. "Hercules" er definitivt riktig tilnavn på denne slagkraftige helten!

Nå skal det sies at maskinen rister en del uansett om man baker boller eller pisker krem, men det ser ut til at dette ikke er noe hinder. Den sakker ikke farten selv om lasten er tung. Maskinen er robust og målt i rent volum er det den aller største i testen, noe som er greit å ha i bakhodet hvis du er på utkikk etter en maskin kun for å piske litt krem til kakaoen. Dette er generelt sett et problem med kjøkkenmaskiner, men med dette beistet må du ha ekstra godt med plass på kjøkkenbenken.

Når det er sagt, så har maskinen mange fordeler. Den har en av testens mest behagelige mekanismer for innstilling av hastighet. Hastighetshjulet glir smidig rundt og det er svært enkelt å finne akkurat riktig hastighet, noe som er spesielt viktig ved gjærbakst. Dessuten er den utstyrt med termostat som skal hindre at motoren blir overbelastet. Dette er et godt salgsargument siden selvpåført overbelastning av motoren ofte ikke dekkes av garanti.

