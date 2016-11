Nå kan du se på Netflix uten nett

Dårlig Wi-Fi? Lang flytur foran deg? Nå vil Netflix la brukerne se serier og filmer selv om de ikke har nettilgang.

Strømmegiganten har tirsdag lansert en egen offline-modus som vil sørge for at brukere, slik mange har bedt om i årevis, kan laste ned og se innhold fra tjenesten når de vil, melder nettstedet TechCrunch.

«Flymodus. Road trip-modus. Sitte-på-T-banen-i-20-minutter-modus. Dine favoritthistorier er nå tilgjengelig for nedlasting når som helst», tvitrer selskapet tirsdag ettermiddag.

Tjenesten, som forutsetter at man laster ned via en iOS- eller Android-enhet, er tilgjengelig for alle Netflix-medlemmer verden over uten ekstrakostnader.

– Selv om mange medlemmer liker å se på Netflix hjemme, så hører vi ofte at de også ønsker å fortsette «Stranger Things»-fråtsingen sin mens de er på et fly eller andre steder hvor internett er dyrt eller begrenset, skriver Eddie Wu, leder for produktinnovasjon i selskapet, i et blogginnlegg.

Den nye funksjonen er en helomvending fra strømmetjenesten, som tidligere har oppgitt «dårlig brukerverdi» og «lite etterspørsel» som forklaringer på hvorfor de ikke ville lansere en offline-modus.

Oppdaget dette? Derfor må du vente på Netflix-serier

Gjør ikke alt tilgjengelig

På grunn av utfordringer knyttet til rettigheter får imidlertid brukerne i første omgang hovedsakelig muligheten til å laste ned originalt Netflix-innhold, slik som seriene «Narcos» og «Orange Is the New Black».

I den siste versjonen av Netflix-appen finnes det nå en «last ned»-kategori, samt en egen knapp ved siden av hver eneste tilgjengelige serie og film.

Historien om Netflix-sjefen: Forbannet på regning - ble milliardær

Ifølge Variety har også noen rettighetsbelagte serier og filmer blitt gjort tilgjengelige for nedlasting, blant annet «The Office» og animasjonsfilmene «Minions» og «Home».

Det er foreløpig ikke kjent om selskapet planlegger å innføre en grense for for mye man kan laste ned om gangen. De opplyser samtidig at de jobber på spreng med å gjøre mer innhold tilgjengelig i fremtiden.

– Netflix samarbeider med flere av våre globale partnere for å sikre oss rettighetene til majoriteten av innholdet som finnes på vår tjeneste, sier Netflix-talskvinnen Marlee Tart til nettstedet Wired.

Husker du? Her møtes Erna og Frank Underwood

Størst i Norge

Flere av Netflix' konkurrenter har for lengst lansert lignende tjenester, blant annet Amazon, Viaplay og amerikanske Epic og Starz.

Nesten hver fjerde nordmann abonnerer på en eller flere strømmetjenester. Av disse har hele 80,5 prosent medlemskap hos Netflix, viste en Infact-undersøkelse VG omtalte tidligere i år.



Sjekk ut denne: Bruker «Skam»-gjengen i kampen mot Netflix

Til sammenligning er annenhver amerikaner abonnent, mens folk over hele verden brukte totalt 12 milliarder timer på å fordøye Netflix-serier og -filmer i fjor.



Tidligere i år kunngjorde Netflix at de nå finnes i nesten hvert eneste land i verden. Netflix-brukere vil imidlertid fortsatt slite å få sett seriene sine i enkelte land, blant annet i Syria og Nord-Korea.