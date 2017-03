Akkurat som Formel 1 tøyer grensene for hva som er mulig med biler, har Focal med Utopia tatt hodetelefoner til det ytterste.

Pluss: De beste hodetelefonene vi har hørt låter så oppløst, vektløst og sammenhengende at det blir tullete å prøve å beskrive det.

Minus: Det er ikke mulig å tøye grensene for hva som er mulig, uten å smelle på en altfor høy prislapp. En grom forsterker behøves.

På Hi-fi-messen i Horten i oktober ble vi overrasket over å konstaterte at den beste lydopplevelsen kom fra et par hodetelefoner. Nærmere bestemt Focal Utopia, det dyreste paret jeg så langt har fått æren av å ha på hodet. Måten de blottla sjelen til Jeff Buckley på hans coverversjon av James Sheltons Lilac Wine har jeg aldri hørt før eller siden. Jeg visste straks at jeg måtte teste hodetelefonene grundigere, koblet til elektronikk jeg kjenner, med eget låtutvalg.

Komfort og brukervennlighet

Ørekoppene er montert til en ramme av karbonfiber, bare én av mange detaljer som gjør at Utopia ser høyst eksklusive ut. Øreputene og fôret rundt hodebøylen er av lammeskinn, og hodetelefonene ligger perfekt rundt ørene. De er mindre enn de gigantiske Sony MDR-Z1R av størrelse, men vekten er likevel på hele 490 gram. Man føler også vekten, men ikke mer enn at den ytterst komfortable passformen mer enn veier opp.

Utopia er ikke ment å brukes med bærbart utstyr. De trenger en skikkelig hodetelefonforsterker, og av samme grunn er kabelen 4 meter lang, og med stor 6,35 mm plugg i enden.

KARBON: Focal Utopia er montert til en ramme av karbonfiber, bare én av mange detaljer som gjør at Utopia ser høyst eksklusive ut. Foto: Focal

Utopisk lyd

Lyden av Utopia er noe av det beste jeg har hørt. Drevet med forforsterkeren og nettverksspilleren Naim NAC-N 272 er det som om Jeff Buckley er et levende spøkelse. Det er vanskelig å beskrive det. Strofen hvor Buckley synger «I drink much more than I ought to drink,» kan ofte låte skarpt og krast, idet han drar på. Det gjør det ikke her. Bare kraftig, bastant, og ytterst følelsesladd.

Utopia er ikke krasse. Men de kan låte sterilt, dersom utstyret for øvrig ikke matcher graden av oppløsning som ligger i Utopia-ene. Hegel HD12 er god, men ikke god nok. Pioneer U-05, en dedikert hodetelefonforsterker med mer futt på utgangen enn Hegelen, kan også låte litt analytisk, men den får mer dynamikk ut av musikken gjennom Utopia. Det Norske Solistkors Shall I Compare Thee to a Summer’s Day låter så rent, dynamisk og musikalsk, at gåsehuden er dømt til å melde seg.

Hva elektronisk musikk angår understreker Utopia hvor blandet lydkvalitet det er der ute. Sett på noe fra Kygo eller Deadmau5, og det låter flatt og livløst. Sett derimot på Puscifers Life of Brian (Omniflux Mix), og det er ganske så heftig det som skjer.

Hvis du først og fremst lytter til elektronisk og hiphop, finnes det mer underholdende saker. Vil du svi av en bunke sedler, er Sony MDR-Z1R et åpenbart alternativ. Du kan komme billigere unna, med B&W P9 Signature. Men du mister noe stort på veien. For jeg har aldri hørt maken til musikkformidler som Focal Utopia.

Den perfekte forsterkeren

Dersom du er som meg, og kan sette pris på kvalitetsmusikk i så å si alle sjangere, så finnes det måter å bli perfekt fornøyd på. En av dem er ved å kombinere de beste og mest musikalske hodetelefonene jeg hittil har hørt, nemlig Focal Utopia, til hodetelefonforsterkeren McIntosh MHA150. For det første er den en kanonbra hodetelefonforsterker. Videre er McIntosh kanskje den high-end-produsenten som elsker tonekontroll mest, og har utstyrt forsterkeren med Bass Boost, inntil +12,5 dB. Da får du fleksibiliteten du trenger for å gjøre flate og livløse innspillinger mer spennende. Og Focal Utopia går ikke av veien for å underholde, om lyden i utgangspunktet er engasjerende.

KABLET: Utopia er ikke ment å brukes med bærbart utstyr. De trenger en skikkelig hodetelefonforsterker, og av samme grunn er kabelen 4 meter lang, og med stor 6,35 mm plugg i enden. Foto: FOCAL

Konklusjon

Focals beste og dyreste hodetelefoner heter Utopia. De både låter og koster deretter. Hver eneste komponent, hver eneste skrue er nøye gjennomtenkt, og her har ingeniørene gått den lange veien for å oppnå den aller beste lyden. Resultatet er rett og slett de beste hodetelefonene undertegnede har hørt, og de fortjener en dertil kjempegod forsterker for å yte sitt beste.

Avhengig av forsterkeren kan den totale prislappen nærme seg 100.000 kroner. Det er nok likevel den billigste måten du kan oppnå denne lyden på. Ønsker du tilsvarende lyd fra et par høyttalere, så er det Focal Scala Utopia som gjelder, og de vil koste deg 280.000 kroner uten forsterker og kabler. Hodetelefonene er ikke helt den samme utopien.

Les hele testen på lydogbilde.no