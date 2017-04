Stille på reisen: Test av 7 støyreduserende ørepropper

Demper bulderet uten at du må ha store, klumpete hodetelefoner i bagasjen.

Et par støyreduserende hodetelefoner kan gjøre en lang, trettende flyreise litt mer utholdelig. Men reiser man bare med håndbagasje, tar et par skikkelige hodetelefoner faktisk opp veldig mye plass. Kanskje man kan klare seg med et par propper i stedet?

Det er først nå som vi har sett så mange produkter, at det føles som riktig tidspunkt å gjøre en stor sammenlignende test. Prisspennet er derfor uvanlig stort, der de dyreste proppene er mer enn dobbelt så dyre som de rimeligste. Det er også alle typer av tilkoblinger, fra gammel hederlig 3,5-propp til moderne Lightning-kontakt og til og med trådløse propper. Se derfor på dette som en markedsoversikt mer enn en rettferdig sammenligning mellom produkter med lignende forutsetninger og pris.

Audio Technica ATH-ANC40BT

Balanserte, men kontroversielle

Audio Technica ATH-ANC40BT. Foto: Audio Technica





Hvis man liker formatet og vil ha en nøytral lyd, kan de være et bra valg.

Pluss: Kan brukes med ledning på flyet. Nøytral lyd. Bra lyd med støyredusering.

Minus: Litt klumpete og tar plass i bagasjen. Litt vanskelig håndtering. Klein bass.

Om Audio Technicas propper passer deg, er en avveining. På den ene siden er bøylen ganske klumpete og utseendevekkende, og gjør at de tar plass i bagasjen. På den andre siden sitter de behagelig, og bøylen avlaster proppene slik at de holder seg på plass. På den ene siden er ingen del av registeret overdrevet, på den andre siden er bassen tilbakeholden. Støyreduseringen kan man imidlertid ikke klage på, og det er praktisk å kunne bruke ledning på flyet.

Fakta

Element: 13,5 mm

Frekvensområde: 20 Hz–24 kHz

Tilkobling: Bluetooth 3.0, 3.5 mm

Mikrofon: Ja

Batteritid: 8–13 timer

Vekt: 25 gram

Pris: 1.500 kr

Web: bergsala.no

Karakter (1–6): 4

B&O Beoplay H3 ANC

BEST I TEST

Luksuriøse og konservative

B&O Beoplay H3 ANC. Foto: B&O





Enkle i formen og enkle å håndtere, med bra lydkvalitet, men middels støyredusering.

Pluss: Utmerket batteritid. Kan spille uten batteri. Enkel håndtering. Balansert lyd.

Minus: Fjernkontroll beregnet for iOS. Demper ikke like mye som andre.

Dette er proppene for den som ikke vil komplisere ting. De skal ikke ha blinkende lamper og hundre funksjoner. Man skal kunne lytte på musikk, og så vil man iblant stenge ulyden ute. Formgivningen er enkel, men sofistikert, og håndteringen redusert til det mest nødvendige. Dessuten låter de riktig bra. Men det er på bekostning av hvor mye de demper. Til hverdags er det en grei avveining, men vil man sove på flyet, er det ikke tilstrekkelig.

Fakta

Element: 10,8 mm

Frekvensområde: 20 Hz–16 kHz

Tilkobling: 3,5 mm

Mikrofon: Ja

Batteritid: 20 timer

Vekt: 40 gram

Pris: 2.500 kr

Web: beoplay.com

Bose QuietControl 30

Velgjorte, men feiltenkte

Bose QuietControl 30. Foto: Bose





Støyreduserende hodetelefoner som ikke fungerer til flyets underholdningssystem?!

Pluss: Utmerket og justerbar støyredusering. Meget bekvemme. Føles robuste og pålitelige.

Minus: Ingen mulighet for ledning. Ikke alle liker krage. Noe kunstig lyd.

Bose er kongen av støyreduserende hodetelefoner, og de har med sine første trådløse propper gjort en god jobb. Støyreduseringen er ikke bare på topp, den påvirker ikke musikken merkbart, og kan dessuten justeres i tolv steg. Men har man tenkt å bruke dem på flyet, er savnet av muligheten til å bruke ledning et dødsstøt, da de ikke kan kobles til underholdningssystemet. Til daglig bruk på toget eller en støyende arbeidsplass er de imidlertid utmerkede.

Fakta

Element: Ikke oppgitt

Frekvensområde: Ikke oppgitt

Tilkobling: Bluetooth, NFC

Mikrofon: Ja

Batteritid: 10 timer

Vekt: 28,4 gram

Pris: 3.200 kr

Web: bose.no

Karakter (1–6): 5

JBL Reflect Aware

Til sport eller reise?

JBL Reflect Aware. Foto: JBL





JBL prøver å gjøre alt på en gang, og resultatet er propper som ikke passer noen.

Pluss: Bekvemme propper som sitter godt på plass. Tåler vann og passer til trening.

Minus: Fungerer bare til iPhone. Ingen støyredusering til flyets film. Drar batteri fra mobilen. Middelmådig støyredusering.

JBLs propper virker ikke å kunne bestemme seg for hva de er. På den ene siden er de robuste som sportspropper, men de er ikke trådløse. På den andre siden har de støyredusering som reisepropper, men de har en Lightning-tilkobling som ikke fungerer med flyets underholdningssystem. Batteriet i iPhone går enda raskere tomt, da det også må forsørge støyreduseringen med strøm. Til flyturen finnes det bedre valg, og skal man trene, er JBL Reflect Contour et bedre valg.

Fakta

Element: 14,8 mm

Frekvensområde: 10 Hz–22 kHz

Tilkobling: Lightning

Mikrofon: Ja

Batteritid: -

Vekt: 30 gram

Pris: 2.000 kr

Web: eu.jbl.com

Libratone Q Adapt In-Ear

Musikkglade, men flyredde

Libratone Q Adapt In-Ear. Foto: Libratone





Vellydende og behagelige til hverdags, men mindre passende til flyunderholdning.

Pluss: Pene og svært behagelige. Utmerket lydkvalitet. Justerbar medhøring.

Minus: Fungerer bare til iPhone. Ingen støyredusering til flyets film. Drar batteri fra mobilen. Middelmådig støyredusering.

Hadde dette vært en test av vanlige ørepropper, hadde vi elsket dem. De er pene og av bra kvalitet. De uvanlige øreputene er som å ha små skyer i ørene. Musikken låter fantastisk, og har til og med en bra bassgjengivelse. Vi hadde ønsket oss en støyredusering som en bonus for bussturen. Men dette er en test av støyreduserende propper. Og de egner seg ikke på flyet, noe som er grunnen til at de fleste kjøper støyreduserende hodetelefoner.

Fakta

Element: 11,88 mm

Frekvensområde: Ikke oppgitt

Tilkobling: Lightning

Mikrofon: Ja

Batteritid: -

Vikt: 20 gram

Web: libratone.com

Pris: 1.800 kr

Sennheiser CXC 700

Demper godt, men er klumpete

Sennheiser CXC 700 Foto: Sennheiser





Bra støyredusering er en god start, men så snubler Sennheiser på målstreken.

Pluss: Riktig bra støyredusering. Generøst med tilbehør og bra etui.

Minus: Klumpete fjernkontroll. Bruker vanlig batteri. Diskanten er vel hvass.

For å begynne med det positive har Sennheiser virkelig lykkes bra med støyreduseringen. Den påvirker heller ikke lyden spesielt mye, og vi liker at man kan stille inn hvilke frekvenser som skal dempes. Men diskanten er litt vel hvass, etter vår smak. Og fjernkontrollen er rene katastrofen. Maken til plastaktig, men likevel tung og klumpete fjernkontroll har vi aldri sett. Den bruker dessuten vanlige batterier som man lett glemmer å ta med. En skuffelse.

Fakta

Element: Ingen informasjon

Frekvensområde: 20 Hz–21 kHz

Tilkobling: 3,5 mm

Mikrofon: Ja

Batteritid: 16 timer

Vekt: 44 gram

Pris: 2.200 kr

Web: sennheiser.no

Sony MDR-EX750NA

Fargeglade, men mangelfulle

Sony MDR-EX750NA. Foto: Sony





Ungdommelig design og tung bass, men vel mange feil selv for denne målgruppen.

Pluss: Bra batteritid og vel plassert batteri. Pen design og pigge fargevalg.

Minus: Meget begrenset fjernkontroll. Slitsom lyd i lengden. Middelmådig støyredusering.

Propper i Sonys ungdommelige serie burde være perfekte for folk ute på byen eller på sykkelen på vei til jobben. Men dessverre sitter de litt for usikkert i øret når man beveger seg, og savnet av volumkontroll blir lett irriterende. Faktisk fungerer de bedre når man sitter nedsunket i flysetet. Men da er i stedet problemet at støyreduseringen ikke er i toppklasse, samt at man raskt blir trøtt i ørene av den overdrevne bassen og den litt hvasse diskanten.

Fakta

Element: 9 mm

Frekvensområde: 5 Hz–40 kHz

Tilkobling: 3,5 mm

Mikrofon: Ja

Batteritid: 16 timer

Vekt: 27 gram

Pris: 1.900 kr

Web: sony.no

