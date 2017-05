KEF gjør det igjen med en trådløs utgave av en av de beste høyttalerne vi har testet.

Skepsisen man måtte ha mot trådløse høyttalere, er lett å forstå. I våre tester har vi erfart at det ofte er kompromisser både på lydkvalitet og brukervennlighet. Så hvis noen blir skuffet over trådløse høyttalere, skjønner vi hvorfor.

Det finnes alltid unntak. Dynaudios Xeo-serie og ELACs AIR-høyttalere, er eksempler på hvor vellykket det kan bli, når man tar hensyn til lydkvalitet.

Dessverre er utvalget av trådløse høyttalere av samme kvalitet, sterkt begrenset.

Men det var før vi testet KEF LS50 Wireless.

KEF LS50 Wireless. Foto: KEF

Ikke tenk på disse som et par KEF LS50 med trådløs tilkobling. Dette er nemlig noe ganske annet. Høyttalerne er basert på den prisvinnende LS50, en av våre favoritthøyttalere, men inne i kabinettet er alt nytt.

Den vanlige LS50 er en 30 cm høy toveis bokhyllehøyttaler, som spiller bedre enn de fleste tilsvarende høyttalere vi har testet. Den trådløse utgaven bruker det samme unike (!) Uni-Q elementet, med diskanten plassert i sentrum av en 13 cm aluminiumsmembran i en magnesiumlegering.

Den koaksiale elementkonstruksjonen sørger for et mer uniformt spredningsmønster og null tidsforsinkelse mellom frekvenser. Det fungerer utmerket på LS50 og KEFs R- og Reference-serie. Ingen grunn til at det ikke skal fungere på den trådløse utgaven.

Med denne trenger du ikke noe annet enn et par strømuttak.

Tenk på dem som stereo for det moderne hjem. Plugg TV-en i den optiske inngangen, strøm musikken trådløst med Bluetooth, og glem resten.

Et trykk på fjernkontrollen eller på toppen av den høyre høyttaleren er nok, så er det bare å flippe opp mobilen, og spille musikk. Prislapp: Rundt 24.000 kroner.

Les hele testen på lydogbilde.no