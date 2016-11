Årets beste høyttalere

Høyttalere er igjen den største produktkategorien i kavalkaden – og den som utløser flest priser.

Hele ni priser deler vi ut i år for å komme bare noenlunde rundt i det omfattende og mangeartede utvalget av høyttalere. Og så går prisen for årets lydinnovasjon også til – en høyttaler! Det er ikke uten grunn at høyttalerkategorien utløser rekordmange priser. Ingen steder er spredningen så enorm. Du kan få høyttalere til et par hundre kroner – og andre som kryper opp på den andre siden av millionen. Og bruken er like variert. Fra lommehøyttalere, som kan tas med over, til kompliserte supertunede mesterverk, som forvandler stuen til en konsertsal – og krever fagutdannet ekspertise til å hjelpe med oppstillingen.

Bærbare høyttalere

Bærbare høyttalere fosser ut på markedet i en tilsynelatende endeløs strøm, som ikke ser ut til å stilne. Høyttalerne i denne kategorien er lette å putte i lommen eller ha med i vesken

Trådløse høyttaler

I kategorien for trådløse høyttalere finner vi modeller som er like praktiske i bruk som de er bærbare, men større og med langt bedre lydkvalitet. Til gjengjeld er det normalt nødvendig med strøm fra stikkontakten. Forbindelsen skjer enten via Bluetooth eller husets trådløse nettverk.

Trådløse stereohøyttaler

I denne kategorien har vi høyttalere som ligner og låter som det klassiske stereoanlegget. Men all elektronikken er flyttet inn i kassen. Koble til en mobil, et nettbrett eller en bærbar, og du har et komplett musikkanlegg. Produsenter av passive høyttalere og separate forsterkere bør følge grundig med på hva som skjer i denne kategorien!

Multiromshøyttalere

Det er først gang multiromshøyttalerne har fått sin egen kategori i prisutdelingen. Multiromsområdet var tidligere nærmest Sonos’ private kongedømme, men nå beiler et mylder av modeller og merker om kjøpernes gunst.

Kompakthøyttalere, budsjettklasse

Med kompakthøyttalerne befinner vi oss i den minste klassen blant de tradisjonelle stuehøyttalere. I bilenes verden tilsvarer de en trafikk- og parkeringsvennlig kompaktmodell. Men til tross for det beskjedne ytre kan man oppnå stor lyd fra de kompakte modellene.

Mellomklassehøyttalere

Mellomklassehøyttalerne er også en ny kategori i kavalkaden. Prismessig plasserer de seg over budsjettmodellene, men i behagelig avstand fra luksusmodellene. For de fleste vil en mellomklassehøyttaler gi et løft i lydkvalitet, uten å sprenge budsjettet.

Kompakthøyttalere, toppklasse

Toppklasse kompakthøyttalere er kategorien for dem som heller bruker penger på hi-fi enn på boligkvadratmeter. Her finner man fantastiske kapable små stativhøyttalere til samme pris som en brukt mellomklassebil.

Toppklassehøyttalere

Nå er vi i en klasse hvor man kan tillate seg å kreve både luksus og meget høy kvalitet på samme tid. Et par toppklasse-høyttalere kan avsløre detaljer i musikken og innspillingen som de færreste noensinne aner eksistensen av. Til gjengjeld stiller de store krav til resten av anlegget. Samt en viss forståelse fra partneren for at man prioriterer et par høyttalere høyere enn en eksklusiv tur med et cruiseskip.

High-end-høyttalere

Det supereksklusive high-end-segmentet er forbeholdt de aller mest fanatiske musikklyttere. Og likevel kun de av dem som tjener meget godt. Seks- eller syvsifrede priser er ikke uvanlig i denne klassen, men til gjengjeld er materialvalg og bearbeidelse i fantasiklassen.





ÅRETS BESTE TRÅDLØSE HØYTTALER

Bowers & Wilkins Zeppelin Wireless

ENESTÅENDE KLARHET: Bowers & Wilkins Zeppelin Wireless. Foto: Bowers & Wilkins

Triumfartet gjenkomst for Zeppelin

Bowers & Wilkins luksuriøse høyttaler er mer trådløs og vellydende enn noensinne.

Det første som slår en, er hvor åpen lyden er, og hvordan den fyller rommet. Det blir selvfølgelig ikke noen stereolyd, men man får ikke samme følelse av at lyden kommer fra ett punkt, som med mindre høyttalere. Klarheten er enestående, noe som gir en fantastisk nærværsfølelse for akustisk musikk.

Den etter hvert legendariske Zeppelin er tilbake med sin ikoniske form og sin kompromissløse lyd. Denne gangen er den til for alle, takket være Bluetooth og Spotify Connect. Og den er bygd opp igjen fra grunnen, noe som gjør at den låter bedre enn noensinne. Lydkvaliteten er faktisk så bra at den lett kan erstatte et stereoanlegg for dem som har gått over til å ha musikken på mobilen. Selv om det svir i lommeboken, er det verdt det om man vil ha bra lyd.

Pris: 6.500 kr.





ÅRETS BESTE BÆRBARE HØYTTALAERE

B & O BeoPlay A1

LEKKER LYD: B & O BeoPlay A1. Foto: B & O

Nesten naturstridig

BeoPlay A1 har triks i ermet som ingen andre små BT-høyttalere kan gjøre den etter.

Alt i alt er A1 en imponerende høyttaler som behersker oppgaver som ville gi fysisk større høyttalere svette i pannen. Plassert på skrivebordet er det lett å abstrahere fra størrelsen og begrensningene.

En bærbar Bluetooth-høyttaler til to tusen kroner, og med ambisjoner om å spille bass, ligner en våt og umulig markedsføringsdrøm. Men BeoPlay A1 slipper forbløffende godt fra det. Den lille fyren spiller med en power og kvalitet som står i kontrast til størrelsen og utseendet. Hvis du vil ha lekker og fyldig lyd som det er lett å ta med, er den et spesielt sterkt alternativ. Du kan ikke spille hele terrassen opp til dans, men plassert på et bord eller hengt på veggen ved siden av deg, gir den musikalsk fornøyelse for alle pengene.

Pris: 2.699 kr.





ÅRETS BESTE MULTIROMSHØYTTALER

Sonos Play: 5

IMPONERENDE KLARHET: Sonos Play: 5 Foto: Sonos

Multirom-kongen

Sonos er fortsatt kongen på haugen når det kommer til multirom.

Sonos er for mange det første merket man forbinder med multiromslyd. Det amerikanske selskapet startet med trådløse høyttalere allerede i 2002, og har skaffet seg et solid forsprang på konkurrentene.

Nye Play: 5 har en imponerende klarhet, med ren og tydelig vokalgjengivelse som smeller friskt imot oss i godstolen. Balansen er upåklagelig, og selv lyse kvinnestemmer gjengis uten at høyttaleren forvrenger lyden. Lydbildet er vesentlig større, mer detaljert og fokusert enn det vi opplevde fra LG og Samsung, og bassen er mye strammere og mer taktfast. Det er også mulig å koble til en ekstra Play: 5 og kjøre disse som stereo venstre/høyre. Det samme gjelder den mindre Play: 3 modellen, som også leverer fin lyd til størrelsen. Men i stua foretrekker vi definitivt en eller flere Play: 5!

Pris: 4.998 kr.





ÅRETS BESTE TRÅDLØSE STEREOHØYTTALERE

Yamaha NX-N500

STUDIOLYD: Yamaha NX-N500 Foto: Yamaha

Multikunstneren

Disse høyttalerne fra Yamaha har mange ben å stå på, med avanserte finesser og flust av tilkoblingsmuligheter. Men det beste av alt er lyden!

Yamahas klassiske minimonitor NS10 har vært et både berømt og beryktet ikon i studiobransjen i mange år. Den nye NX-N500 høyttalerne skal ta med noe av “studiolyden” inn i vår moderne musikkverden. Derfor mener vi den tar seg enda bedre ut i svart enn hvitt!

Vi har lært oss å sette pris på den varme, innsmigrende «Yamaha-sounden» og NX-N500 har dette i bøtter og spann. Mozart-sonatene til Dena Piano Duo låter mektig og full av klangfarger.

Vi måtte gå noen ekstra runder mot referansen fra System Audio. System Audios diskant er litt friskere i frasparket, med en bass som slår hardere og går dypere. Yamahaene er litt mer polerte, har en fyldigere mellomtone som er rundere i kantene, men føles ikke like dynamiske og kontrastrike, spesielt når vi skrur volumet på full guffe. Når det er sagt, setter vi pris på Yamahas tilkoblingsmuligheter. Derfor ble det en hårfin seier til Yamaha, tett fulgt av System Audio!

Pris: 6.990 kr.





ÅRETS BESTE KOMPAKTHØYTTALER, BUDSJETTKLASSE

Elac Debut B5

RIMELIG FLOTT: Elac Debut B5 Foto: Elac

Strålende debut

Det var nesten så jeg måtte klype meg litt i armen. Høyttalere til noen skarve tusenlapper skal da ikke låte så bra?

B5 er den minste og rimeligste modellen i Debut-serien fra Elac og Andrew Jones, og følger etter utseendet å dømme en ganske standard oppskrift. En liten kompakt, toveis bokhyllehøyttaler med 1” softdome diskant, og 5 tommers basselement.

Andrew Jones har selv uttalt at målet hans med Debut, er å vekke hi-fi interessen hos de yngre lytterne som ikke nødvendigvis har titusenvis av kroner å spandere på et par høyttalere. I så måte er Debut B5 virkelig den perfekte høyttalere å debutere med, for maken til flott lyd fra en rimelig kompakthøyttaler har jeg knapt hørt, noen gang! B5 har en varm, fyldig og lyttevennlig lydkarakter som umiddelbart fenger, og en dynamisk bass som virkelig «slår hardere enn sin vektklasse» som amerikanerne liker å si. Vi har ikke stort mer å legge til, enn at vi gleder oss til fortsettelsen!



Pris: 3.990 kr.





ÅRETS BESTE KOMPAKTHØYTTALER, TOPPKLASSE

Dynaudio Excite X18

FOR DE KRESNE: Dynaudio Excite X18 Foto: Dynaudio

Fullkommen kompakt

Glem alt du vet om små høyttaler, for disse lyder som en fullvoksen gulvhøyttaler, bare uten ulempene.

For dem som trenger mer av alt, finnes det nå et alternativ i den litt større X18. Den er heller ikke noen stor høyttaler. Den går greit inn i bokhyllen, men lyder bedre når den er trukket litt fra veggen. Altså er et par stativer en god investering. Da blir lyden bedre, enn når den står i hyllen.

Det fine med de små Dynaudio X18, er at de hverken er for små eller for store til å gli inn i de fleste stuer. Der vil de gjøre seg bemerket selv i kresne ører, for dette er noe av det beste man kan spille musikk på, blant småhøyttalere under 20.000 kr. paret. Det spiller ingen rolle hva slags musikk du liker, disse høyttalerne trives på det meste, og det merker du med en gang du setter på den første låten.

Pris: 12.995 kr.





ÅRETS BESTE HØYTTALER, MELLOMKLASSE

Monitor Audio Silver 8

Knuser røkla

Dette er den beste høyttaleren vi har hørt under 20.000 kroner.

FOR ALL MUSIKK: Monitor Audio Silver 8

Monitor Audio har alltid laget høyttalere som er lett å like, og som behandler alle typer musikk med like stor respekt.

Enten du liker pop og rock, eller foretrekker jazz eller til og med også klassisk, så fikser høyttalerne jobben til toppkarakter. Til og med det vanskelige bassområdet engasjerer og smeller ganske så hardt til tross for ganske moderate fysiske mål. Vi foretrekker å ha bassporten åpen, som gir mer engasjement og driv i bassen, til tross for at den ikke blir helt lineær. Den lille forsterkningen av enkelte basstoner er ikke overdreven på noen måte. Foretrekker du derimot en mer nøytral bass, kan du plugge igjen en port i hver høyttaler med de medfølgende putene. Bassen blir da noe slankere, men desto mer "korrekt".

Pris: 16.995 kr.





ÅRETS BESTE HØYTTALER, TOPPKLASSE





System Audio Pandion 30

Ambisiøst gruppearbeid

System Audio Pandion 30 Foto: System Audio



Open source-prosjektet har utviklet seg til en høyttalerserie som våger å kjempe på like fot med de beste.

Pandion 30 er en storebror til stativhøyttaleren Pandion 2. Med en pris i cruise-skipsklassen kan man forvente en finish av høy karat. Den høye, slanke gulvhøyttaleren leveres i høyblanklakkert valnøttfiner, som dekker alle flater, bortsett for en svartmalt baffel til enhetene.

Pandion 30 er ikke bare den inntil videre dyreste høyttaleren fra System Audio, den er også alle pengene verdt. System Audio viser her at de både tør og kan vise spisse albuer overfor de store gutta fra inn- og utland. Høyttaleren har blitt til på en uvanlig måte, men resultatet er blitt en særdeles naken og nøytral lydgjengiver, som hverken legger noe til eller trekker noe fra, og som er lett å leve med, hvis den får det rette input.

Pris: 69.995 kr. /par

ÅRETS BESTE HØYTTALER, HIGH-END

Focal Sopra No 3

HISTORISK! Focal Sopra No 3 Foto: Focal Sopra

Tour de Force

At Focal kan å lage høyttalere er etter hvert ingen hemmelighet, men Sopra 3 går trolig ned i historien som en av de beste.

Det finnes høyttalere til hundre tusen eller mer, som yter bra på papiret og som rent objektivt sett burde låte som en drøm. Men hvis de ikke får hårene til å reise seg når jeg lytter til Adele sin kjærlighetssorg, eller føttene til å trampe når jeg drar noe gammel AC/DC, blir hele vitsen borte etter min mening. No guts, no glory!

I likhet med lillebrødrene har Sopra No 3 en fabelaktig energisk spillestil, og man får inntrykket av å lytte til musikken helt uten filter.

Av alle tre høyttalere i serien er Sopra 3 den aller beste, fordi den kombinerer de samme superdynamiske egenskapene hele veien fra topp til bunn, uten å legge noen tøyler på musikken. Nettopp derfor behersker den også flere musikksjangre, og enten du er glad i jazz, klassisk, rock eller rap vil du elske bassgjengivelsen fra Sopra 3.

Pris: 179.990 kr. / par





Årets lydprodukt/innovasjon

Høyttalere

Bang & Olufsen BeoLab 90

MAKTDEMONSTRASJON: Bang & Olufsen BeoLab 90 Foto: Bang & Olufsen

Bryter lydmuren

Av alle lydproduktene vi har testet i år, er det B & O som har imponert oss mest: BeoLab 90 er en teknologisk maktdemonstrasjon, og en velfortjent vinner av Årets lydinnovasjon.

Personlig har jeg aldri hørt en mer livaktig musikkgjengivelse, og flere som har vært på besøk reagerte med å klype seg i armen eller felle en tåre når de hørte et opptak de kjente! BeoLab 90 har ikke bare dynamikken til et konsertanlegg og en mektig bassgjengivelse som er «to die for» – de har også holografien og dybdeperspektivet til de beste minimonitorene, i seg selv en sjelden kombinasjon. Måten de spiller på lag med lytterommet, enten du bor i et palass eller lite bøttekott, er også meget imponerende.

BeoLab 90 er rett og slett en maktdemonstrasjon av en høyttaler, som absolutt bidrar til å sette Bang & Olufsen på kartet innen high-end hi-fi. Prisen er da også i kategorien «hvis du må spørre …» men det er lov å håpe at B & O lar denne teknikken komme rimeligere høyttalere til gode, med tid og stunder! (11/16) AH

Pris: 659.990 kr./par

Les hele testen på Lyd & Bilde