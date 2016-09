Klarer Sonys nye kompakte mobil å hamle opp med mini-iPhone?

Sonys nye minstemann er ikke lenger vanntett.

Sony Xperia X Compact Størrelse: 12,9 x 6,5 x 0,95 cm Vekt: 135 gram

Skjerm: 4,6 tommer, 1280 x 720 piksler, LCD

Maskinvare: Qualcomm Snapdragon 650, 2 x Cortex-A72@1,8 GHz + 4 x Cortex-A53@1,4 GHz, Adreno 510 GPU, 3 GB RAM

Lagringsplass: 32 GB, støtter MicroSD

Operativsystem: Android 6 Marshmallow, oppgraderes til Android 7 Nougat

Teknologi: Fingersensor, Qnovo ladeteknologi, QuickCharge 3.0 (hurtiglader medfølger ikke)

Kamera: 23 MP, hybridfokus med laser og fasedeteksjon, mulighet for manuell kontroll på fokus og lukkertid.

Batteri: 2700 mAh Pris: Rundt 4300 kroner

Skrevet av Niklas Plikk, Tek.no

I årevis har vi fått høre fra Sony at Compact-mobilene deres ikke er mini, de er kompakte. Dette har de sagt helt siden 2014, da den første kompakt-mobilen deres kom: Sony Xperia Z1 Compact. Den var liten og nett, men hadde likevel den samme innmaten og vanntettheten som den daværende toppmodellen Xperia Z1. Kompakt på den tiden betydde altså at den var «like god, bare mindre».

Nå burde de heller ha kalt mobilen sin Xperia X Mini, for løftet om heftig ytelse i en liten og vanntett forpakning har blitt brutt.

Med Sony Xperia X Compact har japanerne i stedet slengt inn komponenter fra typiske «midrange»-mobiler, og håper at den litt lavere prisen skal veie opp for manglene.

Klassisk Sony-design, men nå i plast

Vårt eksemplar av Sony Xperia X Compact har en slags babyblå farge, som Sony selv sier minner om keramikk. Rent utseendemessig kan vi kanskje være enige, men så fort du tar i mobilen så er det ikke noen tvil om at dette er plast. Borte er altså de gamle dagene hvor selv Compact-modellene kom i glass eller metall. Personlig synes jeg utseendet er helt greit, men flere har påpekt at det ser for billig ut, litt som iPhone 5C i sin tid.

Designet minner veldig om den nye toppmodellen Xperia XZ, med avrundede kanter på siden, og en flat topp og bunn. På toppen finner du hodetelefonutgangen, mens du kan koble til en USB Type-C-kabel for å lade mobilen i bunnen.

Det aller største salgsargumentet til Compact-serien har alltid vært størrelsen, og med en skjerm på komfortable 4,6 tommer passer X Compact godt inn i rekken. Den er bitte litt tykkere og høyere enn tidligere modeller, men dette vil du neppe legge merke til. Jeg synes i hvert fall den er komfortabel å holde i, og de avrundede kantene gjør at den ligger godt i hånden.

Vårt testeksemplar var en grå/blå-variant. Foto: Niklas Plikk , Tek.no

Fortsatt rar knappeplassering

Sony har beholdt sitt vanlige oppsett med volumknapper og en dedikert kameraknapp nede til høyre på mobilen. Kameraknappen setter vi pris på, men plasseringen av volumknappene virker fortsatt lite gjennomtenkt. Hvordan er det egentlig meningen at jeg skal nå dem på en behagelig måte hvis jeg holder mobilen i høyre hånd?

Midt på høyresiden finner vi også av/på-knappen, som har en innebygd fingerleser. Den fungerte utmerket gjennom hele testperioden, både med venstre- og høyre hånd. Holder du den med høyre hånd passer tommelen perfekt over knappen, mens hvis du holder den i venstre hånd vil enten peke- eller langfingeren kunne komfortabelt leses av. Hadde de bare flyttet volumknappene til der minne- og simkortluken er nå hadde vi vært helt fornøyde.

Av/på-knappen fungerer også som en fingeravtrykksleser. Foto: Niklas Plikk , Tek.no

Kamera fra toppsjiktet

Selv om mobilen hverken er vanntett eller har den aller heftigste mobilprosessoren, har den i hvert fall én ting til felles med toppmodellen Xperia XZ: Kameraet. Her finner vi nemlig IMX300-brikken som har tjenestegjort i Xperia-rekken helt siden Z5-modellene i fjor. Med en maks oppløsning på 23 megapiksler, infrarød sensor for å styre eksponering og hvitbalanse samt laserassistert autofokus, er det lov å håpe på noen virkelig fine bilder fra bakkameraet. I tillegg er kameraet ganske lyssterkt, med et blendertall på respektable f/2.0.

Frontkameraet har imidlertid blitt litt «glemt» i X Compact. Med et selfiekamera på bare fem megapiksler er det den dårligste oppløsningen på alle Sony-mobilene hittil i år.

Stort sett fungerer kameraet godt, og tar bilder raskt og smertefritt. På mobilskjermen ser bildene skarpe og fine ut, men når du får dem over på en større skjerm kan du se litt støy her og der.

Kameret er høydepunktet til Xperia X Compact. Foto: Niklas Plikk , Tek.no

I bruk

Til dagligdags bruk fungerer Xperia X Compact akkurat som vi forventer. Den kommer med Android 6, med Sonys vanlige småendringer lagt på toppen. Menyene flyter godt, og apper åpner seg opp relativt kjapt. Den reduserte prosessorytelsen merker du ikke før du begynner å bruke litt tyngre apper, gjerne spill, som krever litt ekstra.

Akkurat som toppmodellene har Xperia X Compact 3 GB minne, som gjør at du fint kan ha flere apper kjørende i bakgrunnen uten at det går noe særlig utover ytelsen. Det setter vi pris på.

Men ser vi på direkte ytelsestester er det ingen tvil om at årets Compact-modell ikke er noe fartsmonster.

Når det kommer til batteritiden har Xperia X Compact klart seg godt. Den har faktisk et litt større batteri enn sin navnebror Xperia X, med 2700 mAh, og holdt problemfritt gjennom en hel dag med aktiv bruk. Den har også støtte for hurtiglading via Qualcomm QuickCharge 3.0, men ikke med den medfølgende laderen.

Frontkameraet har den laveste oppløsningen av alle Sony-mobiler i år, med fem megapiksler. Foto: Niklas Plikk , Tek.no

Konklusjon

Sony Xperia X Compact er ikke like spennende som tidligere modeller i Compact-serien – så enkelt er det. Den deler spesifikasjoner med den litt skuffende Xperia X, og er dermed hverken veldig kraftig eller vanntett. Mens det er helt greit for de aller fleste, synes vi det er synd at det nå ikke finnes noen gode alternativer for dem som er ute etter en liten og kraftig Android-mobil.

2016-modellen i Compact-serien fungerer godt til vanlig bruk og tar også ganske så gode bilder, spesielt med tanke på at prisen har sunket fra tidligere modeller.

Likevel er vi nødt til å spørre oss – hva slags mobil skal man egentlig velge hvis man foretrekker Android og vil ha en liten mobiltelefon? Tidligere år har valget vært soleklart: Gå for Compact-mobilen til Sony! I år er ikke svaret like enkelt. Ettersom ytelsen til Xperia X Compact er såpass svak i forhold til årets toppmodeller, er Sony åpenbart ikke lenger ute etter å fri til entusiastene, men heller til de som bare vil ha en liten mobil, samme hva innmaten er. Det er synd.

Men for all del – hvis du er ute etter en liten Android-mobil så er Sony Xperia X Compact et greit valg. Den skiller seg ikke ut fordi den er utrolig god, men fordi konkurransen fra andre produsenter er så godt som ikke-eksisterende.

Alternativer

Hvis du vil ha en liten Android-mobil så er det som sagt ikke så altfor mange mobiler å velge mellom på det norske markedet. Kanskje den aller mest aktuelle motstanderen er fjorårets Sony Xperia Z5 Compact, som er vanntett i tillegg til å ha ganske tilsvarende ytelse. Den er også rundt 500 kroner billigere enn årets modell.

Hvis du bare er ute etter en liten og kraftig mobil, men ikke er gift med Android, kan iPhone SE være et godt alternativ. Den har langt kraftigere ytelse og et godt kamera, men skjermen er mindre og mobilen er heller ikke vanntett. Prisen på iPhone SE starter på rundt 4200 kroner, akkurat som Xperia X Compact, men det er for 16 GB-versjonen. Du burde heller gå for 64 GB-versjonen, men da koster det også en hel del mer.

