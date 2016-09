iOS-oppdateringen ga iPhone-brukere «døde» telefoner

Men alt skal være i orden nå, ifølge Apple.

Skrevet av Stein Jarle Olsen, Tek.no

Apples nyeste versjon av sitt mobil-operativsystem ble tilgjengelig for nedlasting klokken 19 i går kveld, norsk tid.

Store problemer

Lanseringen ble imidlertid langt fra problemløs for Apple, med store klager på sosiale medier om telefoner som ble ubrukelige etter oppdateringen.

Disse brukerne fikk beskjed om å plugge telefonen i en PC eller Mac for å gjenopprette operativsystemet, og Apple laget sågar en egen support-side for å hjelpe brukere med problemer.

– Vi opplevde et problem med oppdateringsprosessen, noe som påvirket et lite antall brukere i løpet av den første timen oppdateringen var tilgjengelig. Problemet var raskt løst og vi beklager til disse kundene, sier en Apple-talsperson til The Verge.

Ikke første gang

Det er ikke første gang en iOS-oppdatering skaper trøbbel. For bare et par måneder siden førte 9.3.2-oppdateringen til midlertidig ubrukelige iPad Pro-enheter.

Lurer du på hva som er nytt i Apples nye operativsystem?

