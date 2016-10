Her er Nintendos nye spillkonsoll – Nintendo Switch

En spillkonsoll du både kan spille på TV-en med, og ta med deg på tur.

Som varslet i natt har Nintendo nå vist det første glimtet av NX, nå kjent som Nintendo Switch. Konsollen slippes, som tidligere antatt, i mars 2017.

I traileren ser vi at konsollen faktisk er en skjerm som kan settes ned i en docking-stasjon for bruk på TV, men som også kan nappes ut og tas med hvor som helst.

Nintendo Switch fungerer både som håndholdt- og TV-konsoll. Foto: Nintendo

Man kan også ta av de nesten symmetriske sidekontrollerene – som går under navnet Joy-Con – og bruke dem begge trådløst, uten at de er koblet rett inn i skjermen. De er også utformet slik at man kan ta en av sidene hver, og spille to stykker sammen på én maskin. Nintendo forteller også at man kan bruke flere Joy-Con-kontrollere, sikkert slik at flere kan spille sammen på én konsoll. En mer klassisk kontroller som minner om Wii Us Pro Controller ble også vist frem.

Det skal også være mulig å samle flere systemer sammen for å spille flerspiller, både hjemme og på farten.

Kontrolleren «Joy-Con» deler seg opp i flere separate deler. Foto: NINTENDO

At konsollen skal bruke spillkassetter er også et rykte som den nye traileren bekrefter.

Ingen konkret lanseringsdato, navn på lanseringsspill eller andre lanseringsspesifikke detaljer ble nevnt denne gangen, men skal komme på et senere tidspunkt.

Den mer Pro-aktige kontrolleren. Foto: Nintendo

Sikter ikke på toppytelse

Traileren avslører at toppytelse i spillene ikke er noe som er i førersetet her, men det har Nintendo allerede varslet om. Nøyaktig hva slags maskinvare som finnes på innsiden av konsollen fikk vi ikke høre noe om i dag, men fra tidligere vet vi at den er basert på en tilpasset nVidia Tegra-brikke, som også har en grafikkprosesser innebygget.

Faktisk ser vi flere Wii U-spill som Mario Kart 8 og Splatoon, samt kommende The Legend of Zelda: Breath of the Wild. I tillegg dukket interessant nok The Elder Scrolls V: Skyrim opp som et spill i traileren.

