Et virus som oppretter meldinger og sender dem til vennene dine, tar av på Facebook.

Lenken går til en ekstern nettside, og det er ennå uklart hva denne siden gjør med brukeren din.

Meldingene inneholder navnet ditt, ordet «video» og et tilsynelatende tilfeldig smiletegn, i tillegg til lenken.

Ifølge Nettavisen forsøker viruset blant annet å forhindre deg i å bytte passord, slik at du ikke skal bli kvitt viruset.

Trykk her for å komme direkte til sidene for å bytte passord.

VG har snakket med en mann (27) som ble rammet av viruset. Etter at han hadde trykket på lenken, sendte Facebook plutselig ut den samme meldingen til nærmere 40 av hans kontakter.

– Stor fare

Dersom du kommer til skade for å trykke på lenken, blir du bedt om å akseptere et programtillegg i Google Chrome. Dette tillegget må fjernes for å bli kvitt problemene.

Jørund Heimholt i Datahjelperne sier til VG at de som står bak, får tilgang til alt du har registrert på Facebook-kontoen din.

– Det er en stor fare, for de får tilgang til e-post og telefon dersom du har koblet det opp mot Facebook-kontoen. Du kan enkelt bli utsatt for identitetstyveri.

Dette bør du gjøre

Etter at du har tilbakestilt Google Chrome under «avanserte innstillinger», bør du bytte passord. Du bør også se hvilke enehter som er koblet til din Facebook og fjerne eventuelle utenlandske enheter, mener Heimholt.

– I tillegg bør du gjøre Facebook tryggere. Sett på totrinns-autorisering, enten med SMS eller app. Følg også med på om du får unaturlig mange tekstmeldinger og mailer fra selskaper som vil selge deg ting de neste dagene, sier han.

– De som står bak dette, har fått mye informasjon som både kan brukes og selges dyrt.