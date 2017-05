The Guardian: Dette er Facebooks hemmelige retningslinjer

Det som skal være Facebooks hemmelige regler for hva som er lov å publisere, er offentliggjort av The Guardian.

Facebook har de siste månedene fått massiv kritikk etter at en rekke grovt kriminelle handlinger som drap og voldtekter har blitt sendt direkte på det sosiale mediet.

De nesten to milliarder brukerne står alle fritt til å publisere hva de måtte ønske, og det kan ofte ta lang tid før rapporterte trusler, bilder eller videoer blir fjernet.

Retningslinjene for hva som fjernes og hva som får bli værende, har aldri vært offentliggjort av Facebook. Nå mener altså The Guardian å kunne vise frem de interne retningslinjene som Facebooks moderatorer skal følge.

– The Guardian har markert seg som et av de mediene i verden som har evnet å avdekke de største digitale og sosiale trusselbildene og sakene de siste årene. Så når selveste The Guardian kommer med dette, bør vi lese og lytte, sier teknologiekspert Magnus Brøyn til VG.

Direktesendt selvskading tillatt

Retningslinjene benyttes til å moderere innhold som blant annet viser hevnporno, rasisme, dyremishandling, terrorisme, vold, selvskading og kannibalisme, skriver The Guardian.

Den britiske avisen hevder å sitte på begrunnelser for flere vurderinger gjort av Facebook-moderatorene det siste året. Avisen trekker frem følgende funn:

• Utspill som «noen må skyte Trump», skal slettes, fordi Donald Trump som statsleder er i en «beskyttet kategori». Samtidig kan det være tillatt å skrive: «For å knekke nakken på ei megge, pass på å legge alt trykket på midten av strupen hennes», eller «fuck off and die», ettersom de to siste ikke regnes som konkrete trusler.

• Videoer av voldelige dødsfall må ikke nødvendigvis slettes selv om de rapporteres, fordi de kan bidra til oppmerksomhet rundt tema som psykisk sykdom.

• Noen bilder av vold eller mobbing mot barn trenger ikke å bli slettet, dersom de ikke inneholder et sadistisk eller «feirende» element.

• Bilder av dyremishandling kan deles – kun ekstremt opprørende bilder skal fjernes. Samtidig er videoer av dyremishandling forbudt.

• All håndlaget kunst som viser nakne personer eller seksuell aktivitet, er tillatt. Digital kunst som viser seksuell aktivitet, er ikke tillatt.

• Videoer av aborter er tillatt så lenge de ikke viser nakenhet.

• Facebook vil tillate folk å direktesende forsøk på selvskading fordi de ikke vil sensurere eller straffe personer i nød.

• Alle som har mer enn 100.000 følgere, blir betraktet som en offentlig person, hvilket fratar dem den samme beskyttelsen som gis til private personer.

– Graverende paradokser

I en pressemelding 3. mai skrev Facebook at de ville ansette 3.000 nye moderatorer for å fjerne videoer av kriminelle handlinger. Facebook-sjef Mark Zuckerberg har flere ganger erkjent at de har store utfordringer.

– Etter at Facebook skrudde på muligheten for direktesendinger, har det oppstått noen helt bisarre utfordringer. Folk strømmer voldtekter, drap, politivold og veldig mye annet som ingen seriøse medier ville ha vurdert å kringkaste, sier Brøyn.

Han mener The Guardians avsløring vil skyte fart i en debatt som har pågått i rykk og napp over lang tid.

– Paradoksene som avsløres, er såpass store og graverende at det er vanskelig å mene at Facebook har tatt problemet ordentlig på alvor. Dette kommer til å sette i gang en ny stor debatt om hvorvidt en kommersiell aktør som Facebook skal kunne kontrollere en så stor del av det digitale og sosiale livet vi lever, sier han.

– Facebook er direkte avgjørende for hvordan veldig mange mennesker forholder seg til politiske saker, kommersielle interesser og ulike grupperinger. Da er det på høy tid at vi får litt større innsikt i hva som avgjør hvordan vår sosiale strøm ser ut.

– Nesten absurd inkonsistens

Brøyn mener retningslinjene som The Guardian har publisert, tyder på at Facebook bruker mindre algoritmer og teknologi i sin moderering, enn man tidligere har trodd.

– De bruker vanskelige policy-dokumenter som mennesker skal lese seg opp på og igjen tolke i sin utøvelse av hvordan det sosiale livet i verdens største økosystem på nett skal forløpe, sier teknologieksperten.

Han mener Facebook selv har skapt en kompleksitet som gjør det vanskelig for folk å forstå hva som er innenfor og utenfor reglementet.

– Det denne saken i bunn og grunn avslører, er den nesten absurde inkonsistensen Facebook legger til grunn for sin moderering. Så kan man spørre seg i hvilken grad det egentlig er mulig å moderere og redigere hva som er greit og ikke for nesten to milliarder mennesker fra helt ulike kulturer.