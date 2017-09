Eksperter: Slik unngår du forespørsler fra tvilsomme Facebook-profiler

Mange opplever daglig å få venneforespørsler fra fiktive personer med bilder av lettkledde kvinner.

For enkelte kan de uønskede venneforespørslene komme flere titalls ganger hver eneste dag, og selv om de ikke er farlige i seg selv, oppleves de som irriterende.

Heldigvis finnes det flere måter å unngå, eller i det minste begrense, disse venneforespørslene.

– Unngå å sende informasjon offentlig. Når du publiserer ting på Facebook, bør du klikke på den lille jordkloden og huke av for at bare venner kan se det du poster, sier Jørund Heimholt i Datahjelperne.

Han forteller at det ikke er farlig å gå inn på profilene til de fiktive Facebook-brukerne. Det er først når du begynner å klikke på lenker eller prate med dem, at problemene oppstår.

– All informasjon de får tak i om deg, kan brukes imot deg i forbindelse med svindel eller i verste fall utpressing, sier Heimholt.

Han har også følgende tips til deg som ikke ønsker venneforespørsler fra falske profiler:

• Gå inn på «innstillinger» og videre til «sikkerhet». Der kan du gjøre deg selv usynlig for søk i Google, slik at svindlerne må søke direkte i Facebook for å finne deg.

• Gjør vennelisten din usynlig for offentligheten, slik at bare dine egne venner kan se hvilke andre venner du har på Facebook.

• Dersom du ønsker å bli kvitt de falske, lettkledde kvinnene en gang for alle, kan du også gå inn under «personvern» og filtrere hvem som kan sende deg venneforespørsler. Der kan du endre fra standardinnstillingen «alle» til «venners venner».

GÅ INN HER: Under «innstillinger» finner du «personvern». Der får du disse valgene.

– Utfordringen er selvsagt at dette vil forhindre faktiske venner å sende deg venneforespørsel dersom dere ikke har noen felles venner, sier Heimholt.

Han oppfordrer samtidig alle som mottar slike venneforespørsler, til å rapportere de falske profilene inn til Facebook.

Hans Marius Tessten, seniorrådgiver i Norsk senter for informasjonssikring (NORSIS), stiller seg bak Heimholts råd. Særlig ser han at det følger mange positive konsekvenser av å gjøre vennelisten din skjult. Han ber deg likevel være oppmerksom på at sikkerhetstiltak kan ha ulemper.

– I mange tilfeller ønsker du å bli funnet på Google, for eksempel i forbindelse med jobbsøknader. Det kan også være kjedelig om du møter en person og har lyst til å holde kontakten, men så kan ikke vedkommende legge deg til på Facebook, sier han.