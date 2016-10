Dette er ryktene i forkant av Apple- lanseringen torsdag

Rykter om tre nye bærbare, og er det på tide med oppgradert Mac Pro?

Støvet etter Microsofts store Surface-lansering har akkurat lagt seg, og i kveld er det tid for lanseringsfest hos Apple. Det er duket for den første rene Mac-lanseringen på flere år, og æresgjesten vi etter hvert vet mye om er en splitter ny MacBook Pro.

Samtidig ryktes det også at vi vil få se enda en bærbar maskin under kveldens lansering, og det går påfallende få rykter om de stasjonære datamaskinene fra selskapet.

Slik ser invitasjonen til kveldens Apple-lansering ut. Teksten spiller på den som har blitt brukt i tidligere Mac-lanseringer. Foto: Apple

Endelig en oppdatert MacBook Pro

Apples mest utbredte bærbare maskin har sett omtrent lik ut siden 2008. Siden de introduserte designen har produsenten krympet maskinen litt, og lagt til de høyoppløste Retina-skjermene. Foruten det har maskinen fått mindre oppdateringer i form av nye prosessorer og for halvannet år siden ble den gamle, mekaniske pekeplaten erstattet av en ny og stillestående Force Touch-plate som registrerer hvor hardt du trykker.

Da Lenovo viste frem nye PC-er i Yoga-serien for noen måneder siden ble MacBook Pro brukt som eksempel på fortidens datamaskin, mens Yoga-seriens fleksibilitet ble hevdet å være design som åpenbart hørte hjemme i 2016. Når konkurrentene begynner å bruke produktene dine som eksempler på fortidens teknologi er det kanskje på tide å oppdatere.

Den nye MacBook Pro-modellen har levd på ryktebørsen i lang tid, og nå nylig ble det funnet bilder av maskinen i Apples macOS. Bilder som langt på vei bekrefter ryktene som har gått.

Det betyr maskiner med design som i stor grad ligner på dagens, men med noen viktige forskjeller.

Apple har brukt ordene «Hello again» før, men betyr det at vi får se mer iMac i kveld? Foto: Apple

Dynamisk verktøylinje i tastaturet

Den mest omtalte nyheten er at den øverste raden på tastaturet blir byttet ut med en OLED-stripe der ulike programfunksjoner kan vises og styres på direkten. Muligens blir navnet Magic Toolbar. Tanken er at den lille skjermstripen enkelt skal kunne bytte innhold avhengig av hva slags programvare du kjører og ha tilpassede funksjoner for aktivitetene du driver med, så som klipp og lim dersom du jobber med tekst.

Ytterst til høyre i stripen skal det også være lagt inn en fingersensor for enkel identifisering av brukeren for eksempel ved bruk av Apple Pay på nett.

Der stripen langt på vei er bekreftet av bildene som ble funnet i nye macOS, er det bitte litt mer usikkert hva Apple kommer til å gjøre med innganger og utganger på maskinen. Men det går sterke rykter om at dagens batteri av tilkoblingsmuligheter blir erstattet av fire USB type-C-tilkoblinger.

Kan hende får nye MacBook Pro også tastaturet som ble introdusert sammen med aller minste MacBook for en tid tilbake. Det betyr litt bredere, men hardere taster med kort vandring. Denne tastaturløsningen er ikke en favoritt blant alle.

Er det tid for en ny MacBook Air?

De siste årene har Apples inngangsmaskin fremstått som stadig mer bakpå. Det er spesielt den forholdsvis lavoppløste skjermen som gjør at Air er lett å legge merke til i Apples ellers så høyoppløste utvalg bærbare datamaskiner.

I forkant av kveldens lansering har det blitt kjent at Apple har registrert tre nye modeller i en russisk database som holder oversikt over utstyr med kryptostøtte. Selv om oppføringene ikke har andre detaljer enn modellnumre, er det sannsynlig at det handler om MacBook Pro i størrelser på 13 og 15 tommer, samt en maskin vi fortsatt ikke vet stort om.

Hva denne tredje maskinen blir spekuleres det mye i, men de to rådende teoriene er at det enten handler om en oppdatert MacBook Air, eller en ny og litt større utgave av MacBook.

Hvis det handler om MacBook Air kan det også tenkes det kun er modellen på 13 tommer som blir oppdatert, mens utgaven med 11 tommer stor skjerm blir pensjonert. Apple har i utgangspunktet sin superkompakte MacBook med 12 tommers skjerm som størrelsesmessig har mange fellestrekk med den minste Air-modellen.

Hva som skjer med topp og bunn i Mac-utvalget i kveld er foreløpig litt usikkert. Både Mac Mini og Mac Pro begynner å bli modne for oppdatering. Foto: Vegar Jansen , Tek.no

Hva med de stasjonære maskinene?

Ryktebørsen har så langt vært svært sparsom med informasjon om eventuelle stasjonære oppgraderinger på kveldens program. Det regnes som sannsynlig at både Mac Mini og iMac vil få seg en oppdatering snart, men ryktene har ikke vært veldig konkrete.

Den amerikanske butikkjeden Best Buy la for en tid tilbake ut en iMac med nye spesifikasjoner under nyhetsoversikten sin. Oppføringen viste en maskin som var lik dagens, men med siste generasjon Core i7-brikke fra Intel, altså Kaby Lake. Om oppføringen viser at det faktisk er nye modeller på vei, eller bare var en feil fra Best Buys side er uvisst.

Det som imidlertid er kjent er at Apples hint i forkant av denne lanseringen har tette bånd til iMac-serien. På invitasjonene til kveldens lansering kan man lese ordene «hello again». Ordet «hello» ble brukt i forbindelse med lanseringen av den første Macintoshen, mens «hello again» ble brukt da Apple lanserte sin første iMac. Nå er det altså tredje gang en variant over temaet blir brukt i forbindelse med en lansering.

På maskinvarefronten er det verdt å merke seg at Apples heftigste maskin, Mac Pro, nå har passert 1000 dager uten en oppdatering. Det er stadig en kostbar maskin, og den eneste Apple har som retter seg mot de aller mest krevende brukerne. Nettstedet MacRumours mener en oppdatering er nært forestående og anbefaler at man ikke kjøper en Mac Pro akkurat nå. Men konkrete rykter har det enn så lenge vært få av.

Det blir antakeligvis enklere å finne frem i strømmejungelen for amerikanske Apple TV-brukere, men kommer blir den nye TV-guiden tilgjengelig utenfor USA? Foto: Finn Jarle Kvalheim , Tek.no

Apple satser videre på TV (, men neppe i Norge)

Apple har for vane å inkludere litt forskjellig i lanseringene sine, og selv om en MacBook, iPad eller iPhone gjerne har hovedrollen blir det alltid tid til noen streif rundt i økosystemet.

Ett av kveldens streif kan, hvis The Verge har rett, bli en ny TV-guide som skal gjøre det enklere å bruke Apple TV. Ifølge ryktene skal appen kunne logges inn på hver av strømmetjenestene dine, før du kan bruke den som utgangspunkt for søk etter bestemte serier eller filmer.

Foreløpig hevdes det imidlertid at Netflix ikke er med på moroa, noe som er litt snodig ettersom de har vært med på Apples noter før. Strømmetjenesten var blant annet en av de første som var tilpasset tvOS med visning av innhold fra eget utvalg rett i Apple TV-menyene.

Uansett spørs det om denne nyheten vil dukke opp hos norske Apple TV-brukere med det første. Så langt har det vi har sett av slike kataloger eller hjelpere vært forbeholdt det amerikanske og til nød det britiske markedet. Google har eksempelvis en i sin Chromecast-app, men det innholdet er ikke synlig for norske brukere, og begrenset for britiske brukere.

Samtidig er dette en litt annerledes måte å gjøre det på enn de vanlige løsningene der innholdsoversikter hentes inn sentralt til tjenesten. Hvis funksjonen logges inn på hvert av abonnementene dine burde innholdet i utgangspunktet alltid være lokalt tilpasset.

Fortsatt kun ett sikkert kort

Ved de siste Apple-lanseringene har mye vært kjent om så godt som alle produktene. Dersom det er noe å gå etter før kveldens lansering, er det strengt tatt kun MacBook Pro vi med rimelig sikkerhet vet at kommer.

Apple har oppdatert maskinparken sin noenlunde jevnlig de siste årene, og ofte uten å gjøre noe stort nummer av overgang til nye generasjoner maskinvare. Det kan altså tenkes at det skjer justeringer på maskinvarefronten uten at de blir noe tema fra scenen i Cupertino i kveld.