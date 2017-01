Dette er månedens beste mobilabonnement – januar 2017

Sjansen er stor for at du betaler altfor mye i dag.

Før jul var den store nyheten i mobilmarkedet at både Telenor, Telia og en rekke av de virtuelle operatørene gjorde fri fart-tilbudet til en permanent ordning.

Hastigheten er derfor i ferd med å forsvinne litt som faktor i konkurransen mellom operatørene, selv om de fortsatt er veldig opptatt av ikke å være dårligere enn konkurrentene. Det er bra, for vi synes inkludert datamengde for pengene er langt viktigere.

Vi prøver nemlig ikke å kåre Norges billigste mobilabonnement, men Norges beste. Vi ser derfor også på andre ting enn bare pris, som for eksempel priser for utenlandsdata, hva som skjer når du har brukt opp datapakken, maksimumshastighet og så videre.

Pris vil fortsatt være det viktigste kriteriet, men om det er to abonnementer som koster noenlunde det samme vil vi også gjøre en helhetlig vurdering av hvor gode abonnementene er før vi kårer en vinner.

Testkriteriene

Når vi skal kåre månedens beste abonnementer, har vi delt inn i fire kategorier: Lite data, Middels data, Mye data og Superbruker.

For hver av kategoriene vektlegger vi følgende:

Pris. Dette er det viktigste kriteriet.

Dette er det viktigste kriteriet. Datamengde. Det er minstekrav til datamengde for hver abonnementskategori.

Det er minstekrav til datamengde for hver abonnementskategori. Hastighet. Vi har minimumskrav til nedlastingshastighet for hver abonnementskategori, men høyere hastigheter er et pluss.

Vi har minimumskrav til nedlastingshastighet for hver abonnementskategori, men høyere hastigheter er et pluss. Utenlandsdata. Hva koster det å bruke telefonen i utlandet. Er noe inkludert? I tillegg til EU og USA ser vi også på de mest populære feriemålene.

Hva koster det å bruke telefonen i utlandet. Er noe inkludert? I tillegg til EU og USA ser vi også på de mest populære feriemålene. Overforbruk. Hva skjer når du har brukt opp datapakken? Går hastigheten ned, stoppes databruken, og hvor mye koster det å kjøpe ekstra datapakker?

Her er månedens vinnere:

Kategori: Lite Data



Kriterier: Dette er kategorien for deg som surfer lite på mobilen, eller som vanligvis er tilkoblet WiFi. Eventuelt deg som stort sett bruker mobilen til å ringe med. Datapakken er på 1 GB og nedlastingshastighet er minst 10 Mbit/s. Vi stiller ikke krav om fri roaming i EU, men rimelig utenlandsbruk er et pluss.

Best i denne kategorien:

I denne kategorien er det tre operatører som tilbyr abonnementer til under hundrelappen: Hello, Ice og Telipol, og konkurransen er fortsatt ekstremt hard. Hello har priset seg til 98 kroner, mens de to andre skal ha 99 kroner. Da får du fri ringing, SMS og MMS, i tillegg til 1 GB data.

Alle har fri fart på sine abonnementer, så vi må derfor se på hvordan de håndterer overforbruk om du skulle bruke mer data enn du har inkludert. Det er sistnevnte som gjør at vi kårer Ice Mobil 1 GB til månedens beste abonnement i kategorien Lite data.

Kategori: Middels data

Kriterier: Denne kategorien er kanskje den som passer for «folk flest». En datapakke på 5 GB i måneden passer for deg som har middels stort dataforbruk. Vi stiller ikke krav om fri roaming i EU, men rimelig utenlandsbruk er et pluss.

Best i denne kategorien:

I denne kategorien er det nærmest dødt løp mellom Hello 5 GB og Chili Fribruk Medium 5 GB, med en pris på 244 kroner hver. I tillegg har Telipol meldt seg på også her. De tar en femmer mer enn Hello og Chili: 249 kroner.

Også her er det visse forskjeller i hvordan selskapene håndterer forbruk utover den inkluderte datamengden. Her kommer Hello ganske godt ut, har i tillegg lavere priser for utenlandsbruk og tilbyr tjenester som tvilling-SIM, noe du ikke kan få hos Chili.

Lavere utenlandspriser og mer gunstig løsning for overforbruk gjør at vi kårer Hello 5 GB til månedens beste mobilabonnement i kategorien Middels data.

Trenger du fri dataroaming i EU, bør du velge Chili Fribruk Medium 5 GB med tilleggspakke til 54 kroner. Da er totalprisen 298 kroner – 101 kroner billigere enn Telenors abonnement med tilsvarende datamengde og fri EU-bruk.

Kategori: Mye data

Kriterier: Surfer du mye på mobilen, og også trenger litt kjappere nedlastingshastighet, er dette abonnementet du skal velge. Minste datapakke er 10 GB og nedlastingshastigheten er minst 20 Mbit/s. Det bør være rimelig å bruke abonnementet i utlandet.

Best i denne kategorien:

Hello har alltid hevdet seg i toppen hva gjelder pris, men deres lave datahastigheter har hindret dem fra å være med i vurderingen til kategoriene med mest data. Med fri fart har det endret seg.

Hello og Chilimobil kniver om ledelsen i denne kategorien, og begge skal ha 294 kroner i måneden for et abonnement med 10 GB data. Like bak følger Komplett, som tilbyr 10 GB til 299,-.

Også her ser vi på hvordan selskapene håndterer dataforbruk utover inkludert mengde.

Det er veldig tett også i denne månedens kåring, men vi synes Hello har en såpass mye bedre løsning for overforbruk at det trumfer muligheten for fri EU-roaming hos de andre.

Månedens vinner i kategorien Mye data er derfor Hello 10 GB.

Kategori: Superbruker

Kriterier: Dette er kategorien for deg som er storforbruker av data, og som også trenger høye hastigheter – for eksempel fordi du ofte surfer på nettet på PC-en via mobiltelefonen.

Minimumskravet er 30 GB data og 40 Mbit/s nedlastingshastighet. Fri dataroaming i EU og rimelige priser i utlandet for øvrig er et krav.

Best i denne kategorien:

Her har det skjedd en viss endring fra forrige måned. Komplett Mobil har endret datapakken på Megaflex-abonnementet sitt fra 20 til 30 GB, og dermed laget et abonnement som er skreddersydd superbrukerkategorien vår.

For dette abonnementet må du ut med 499 kroner i måneden, 200 kroner mindre enn de to alternativene Telia Smart Total og Telenor Frihet 40 GB, men begge disse inkluderer 10 GB ekstra data og fri EU-roaming. Det siste kan du også få hos Komplett, men da må du ut med enten fast 80 kroner i måneden eller 8 kroner dagen, men maks 80 kroner i måneden. Det bringer prisen på abonnementet deres til 579 kroner, men at du kan skru av roamingprisen når du ikke trenger den gjør at du kan spare 80 kroner de månedene du eventuelt ikke er utenlands.

Du sparer dermed 120 kroner om du klarer deg med 10 GB mindre data. Telenor krever i tillegg sine ublu priser for overforbruk, med 5 kroner per megabyte, tilsvarende 5000 kroner per gigabyte. Du får imidlertid surfe inntil 10 GB for maksimalt 399 kroner.

Hos Telia blir du ikke automatisk fakturert, men må kjøpe ekstra datapakke – 1 GB for 79 kroner eller 10 GB for 249 kroner. Det siste er jo ikke noen dårlig deal om du først er i superbrukerkategorien. Komplett har ingen andre datapakker enn 1 GB til 99,-, noe som kan være et problem om du allerede har et stort dataforbruk.

Vi kårer Komplett MegaFlex til månedens beste mobilabonnement i kategorien Superbruker.





