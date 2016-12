De har ikke ødelagt nye MacBook Pro, heldigvis

Mange kompromiss er gjort, og vi misliker bare ett av dem.

Skrevet av Anders B Smedsrud, Tek.no

Apple MacBook Pro 13 i5 2.9Ghz (2016)

Skjerm: 13,3" 2540 x 1600 punkter (IPS)

Prosessor: Intel Core i5-6267U, 2 kjerner @ 2,9GHz (3,3GHz Turbo Boost)

Grafikk: Intel Iris 550

Lagring: 256GB SSD

Minne: 8GB (LP DDR3 2133MHz)

Nettverk: 802.11ac + Bluetooth 4.2

Vekt: 1,36 kilogram

Operativsystem: macOS Sierra Pris: 18 990 kroner

For åtte år siden annonserte Apple sin andre generasjon MacBook Pro med et helt nytt «unibody»-design, og for fire år siden ankom den slankere generasjon tre med høyoppløst Retina-skjerm markedet. Ved begge anledninger var halleluja-faktoren akkurat like høy som vi husker den som.

Og særlig rart var ikke det. Apple både revolusjonerte og innoverte, og selv om enkelte kanskje vil være uenig i den neste påstanden, lå de på tiden milevis foran mange trauste konkurrenter over i Windows-PC-leieren.

I dag, fire år etter den siste store designoverhalingen, er fjerde generasjon MacBook Pro her. Denne generasjonen har ifølge Apple forhåndssolgt minst like godt som tidligere modeller og skapt minst like mange overskrifter som vi er vant med. Men, til stor forskjell fra tidligere lanseringer kan en som teknologiinteressert ikke ha latt være å legge merke til et taktskifte når det kommer til dekning og generell mottagelse av nye MacBook Pro.

MacBook Pro 13 er i høy grad en gjennomført maskin, men svært mange kompromiss er tatt, noe som gjør at vi tipper maskinen blir mer aktuell for mange litt lenger frem i tid. Foto: Niklas Plikk , Tek.no

Selv «menigheten» er spent

Folk er generelt mer skeptiske og avventende enn tidligere, og selv blant medlemmene i den riktig nok oppkonstruerte, men dog halvveis eksisterende Apple-menigheten, stiller mange spørsmål ved den nye generasjonen. For første gang er det ikke bare prisøkningen folk rynker på nesen av, men også det faktum at det ikke er like klart som før hvorvidt den nye MacBook Proen vil by på gjennomtenkte og merkbare «Quality of life»-oppdateringer, eller om den først og fremst tilbyr fornyelse for fornyelsens skyld.

At spørsmål stilles er ikke så rart, for sjelden har Apple gått så hardt ut med hammeren og meiselen på sin tradisjonsrike sølvgrå MacBook Pro som nå. Det er litt skummelt i all den tid vi faktisk snakker om en maskin som lenge har fungert som bærbarverdenens benchmark – altså maskinen alle andre maskiner blir målt opp mot.

Så, endrer Apple på oppskriften bare fordi de kan, eller fordi designsjef Johnny Ive har funnet ut at de har levd med «status quo» lenge nok? Overhodet ikke.

MacBook er enda litt slankere, men det hersker ingen tvil om at også nye MacBook Pro har blitt mer kompakt i forhold til MacBook Pro fra 2015. Foto: Niklas Plikk , Tek.no

Faktum er at mange av designgrepene som nå har kommet med den fjerde generasjonen er helt nødvendige. I de fire årene Apple har solgt den samme MacBook Proen, bare avbrutt av små komfortable maskinvareoppgraderinger, har nemlig konkurrentene deres gått gjennom en virkelig transformasjon.

Borte vekk er nå de tykkere, gråere, mer plastaktige «lappeteppemaskinene» som konkurrerte mot Apples i tidligere tider. Den siste tiden har det formelig rent inn med knallgode Windows-baserte bærbare her på huset, noe som nesten har fått det til å gå inflasjon i karakterskalaen vår. Vi nevner spesielt HPs Spectre og Spectre x360 OLED, Asus' ZenBook UX305 og UX360 Flip samt Dells XPS 13. Vi vet dessuten at Lenovos Yoga 910 er like om hjørnet, noe som kan bety ytterligere en konkurrent å bryne seg på for Apple.

Med stadig mer aggressive konkurrenter er det derfor viktig at Apple handler rett denne gangen, ettersom de har mindre «å gå på» enn tidligere.

Vi går i dybden på MacBook Pro 13 med Touch Bar på på Tek.no, mens du får en oppsummering og konklusjon nedenfor.

Pekeplaten har blitt omtrent dobbelt så stor som hos MacBook Pro 2015. Her sammenlignet med MacBook 2016, som også byr på en stor pekeplate. Foto: Niklas Plikk , Tek.no

Oppsummering og konklusjon

Ikke veldig overraskende har Apple hentet inspirasjon fra sin egen MacBook da MacBook Pro ble designet. Like etter annonseringen, og før vi selv fikk hendene våre i den maskinen, gjorde dette oss relativt usikre på hvorvidt den nye Proen ville falle i smak her på huset. Som kjent var vi ikke utelukkende begeistret for Apples siste MacBook da vi testet denne i våres.

Heldigvis, får vi nesten si, er nye MacBook Pro lettere å like. Den tar litt tid å bli vant med, og den er ikke et selvsagt valg for alle, men litt ut ifra bruksområde og din egen innstilling har den mye godt med seg i sin fjerde innpakning også.

Nye MacBook har blitt 16,6 prosent slankere og 15 prosent lettere, noe som gir den en tykkelse på 1,5 centimeter og en vekt på 1,36 kilogram. I forhold til forgjengeren føles den også både mye tynnere og lettere i praksis.

Den nye fargen, Stellargrå, spriter opp MacBook Proen og gjør seg minst like godt her som på iPhone, og mens den lysende eplelogoen er borte får det velkonstruerte og solide designet fortsatt toppscore av oss.

Skjermen er blitt enda bedre, og har i likhet med nye iPhone 7 fått støtte for det Apple kaller «Stort fargerom», eller P3, som spesielt gir bedre grønn- og rødfarger. I tillegg er lysstyrken på det svært godt kalibrerte panelet justert opp til rekordhøye nivåer.

Pekeplaten har blitt fysisk større, noe som gjør det enda bedre og enklere enn tidligere å utføre flerbevegelser. Muligheten for «Lydløs klikking» har dessverre forsvunnet, av ukjent årsak.

Tastaturet benytter seg av taster med oppdatert sommerfuglmekanisme. Disse er langt flatere enn forrige MacBook Pro, men byr på noe lengre vandring og bedre respons enn MacBook-tastaturet. Foto: Niklas Plikk , Tek.no

Mens vi var oppriktig bekymret for om tastaturet, med de oppdaterte «sommerfuglbryterne» kjent fra Apples egen MacBook, ville falle i smak, kan vi etter en ukes test slå fast at overgangen til et tynnere tastatur med mindre rom for tastevandring har gått fint. Proens sommerfugltaster har hakket bedre vandring enn det til MacBook, og i motsetning til sistnevnte tror vi dette nye bare vil fortsette å vokse på oss i fremtiden.

Den nye berøringsstripen, Touch Bar, fremstår per nå som en «nice to have»-funksjon. Den gir deg alternative måter å nå funksjoner på, og tilbyr en viss for for tilpasning, dog skulle vi sett at den var enda mindre begrenset. Det store salgsargumentet for en MacBook med Touch Bar blir imidlertid Touch ID-sensoren som ligger til høyre for den. Denne lar deg logge inn på kontoen din, installere programmer, gjøre systemendringer og foreta kjøp i iTunes Store med et enkelt fingersveip, akkurat slik vi kjenner det fra iPhone. Etter testperioden vil det bli en skikkelig nedtur å måtte skrive inn passord manuelt igjen.

Touch Bar letter tilgangen til enkelte funksjoner. Foto: Niklas Plikk , Tek.no

Vårt store ankepunkt for MacBook Pro blir tilkoblingsportene. Borte er dedikerte porter for skjermtilkobling og minnekortleseren, og borte er den kjekke og ofte Mac-reddende MagSafe-ladekontakten.

Maskinen byr nå *kun* på fire USB Type-C-porter, og en minijack. Mens førstnevnte via ulike adaptere kan sende og motta signaler fra både skjermer, hodetelefoner, harddisker, ladere og mer til, finner vi tanken av en MacBook Pro til 19 000 kroner full av adaptere ganske usexy.

For mange blir nettopp dette løsningen de må basere seg på i flere år fremover, ettersom de færreste av oss har eksterne enheter tilpasset USB Type-C-porten på nåværende tidspunkt

Apple har kanskje bygget fremtidsmaskinen, men samtidig har de også oversett oss som lever i nåtiden og som ønsker at Pro-maskinen deres skal være nettopp det, en maskin for de med litt utvidede behov for kompatibilitet og smidighet over dem som like godt kan kjøpe en MacBook. Per i dag er det du som må gjøre jobben med å tilpasse deg livet med nye MacBook Pro 13, ikke omvendt, slik det kanskje bør være.



