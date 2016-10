Fjerner negativ omtale i Internett-leksikon

(VG Nett) Staben til amerikanske politikere går inn og endrer sjefens offentlige omtale på Internett-leksikonet Wikipedia.

Vær kritisk, sier Internett-guru og IT-ekspert Gisle Hannemyr ved Universitetet i Oslo.

Det er den amerikanske avisen Lowell Sun, som skriver at medhjelperne til flere amerikanske politikere aktivt har gått inn for å fjerne negativ omtale på leksikonet Wikipedia.

Wikipedia er et oppslagsverk på Internett hvor 3,1 millioner artikler er publisert på over 200 ulike språk. Den engelske delen har nesten én million artikler med totalt 856 millioner ord - drøyt seks ganger større enn Encyclopedia Britannica.

Nettsiden er en av verdens mest besøkte nettsteder, og brukes ofte som kilde av både privatpersoner og internasjonal presse.

Det er derimot en stor forskjell mellom tradisjonelle oppslagsverk og Internett-leksikonet Wikipedia. I stedet for å ha en fast stab som bidrar til artiklene, kan hvem som helst logge seg inn og legge til nye saker eller endre eksisterende.

Ifølge avisen, stammer nærmere 1000 endringer i leksikonet fra Representantens Hus - en del av den amerikanske kongressen.

Fjerner negativ omtale

LØFTEBRYTER: Marty Meehan lovte å slutte i jobben etter fire perioder. Det løftet brøt han, men den informasjonen ble fjernet fra Wikipedia. Foto: AP

Det betyr i praksis at politikernes egne går inn og endrer på artikler i leksikonet. I et av disse tilfellene, har staben rundt den amerikanske kongressmannen Marty Meehan gått inn og fjernet negativ, men likevel riktige faktaopplysninger.

Blant annet skal staben ha fjernet henvisninger til løfter Meehan ikke har greid å holde, samt informasjon om hvor mye penger han har brukt på valgkampanjen sin. Det skal ha vært over 30 millioner kroner, et offentlig bekreftet tall.

- Jeg benekter det ikke, sier Jon Brandt, en av IT-ekspertene i Representantenes hus. Det sier han, da avisen konfronterer han med opplysninger om at Wikipedia skal ha sperret systemet fra å godta endringer som kommer fra den amerikanske kongressen.

I flere tilfeller skal også politikerne ha endret motstandernes biografier, i forsøk på å stille vedkommende i dårlig lys.

For Wikipedias del, er det svært problematisk at faktisk informasjon fjernes fra leksikonet, for at andre skal forsøke å påvirke publikums kunnskap om personer eller hendelser. Det strider i mot deres «nøytrale synspunkt»-policy.

- Vær kritisk til informasjon

Gisle Hannemyr kjenner godt til problematikken rundt oppslagsverket Wikipedia og systemet de bruker for å oppdatere innholdet.

- Dette viser hvilken maktfaktor det har blitt. Det er ikke nødvendigvis slik at endringer svekker eksaktheten, men tilfeller slik som dette er betenkelige, sier han til VG Nett.

KRITISK: IT-ekspert Gisle Hannemyr ved Universitetet i Oslo, er positiv til Wikipedia. Likevel er han kritisk til mye av informasjonen der. Foto: Privat

Hannemyr er en av flere millioner mennesker som bruker Wikipedia som oppslagsverk. For han er det viktig å være kritisk til informasjon en blir servert på Internett, og at en bør kryss-sjekke viktig informasjon mellom flere kilder:

- Ingen har påstått at Wikipedia er det eneste leksikonet en bør sjekke. Det er visse problemer med dette formatet, og det vi vet om produksjonsprosessen tilsier at vi bør være forsikige.

Stoltenberg uthengt som pedofil

- Det er flere ting som gjør at en har stilt spørsmål ved Wikipedia. Jens Stoltenberg ble for eksempel utsatt for usannferdig informasjon, forteller Hannemyr.

Han viser til en sak i november i fjor, hvor statsminister Jens Stoltenberg ble hengt ut i Wikipedia som pedofil. Her ble han også beskyldt for valgfusk, før ledelsen i nettleksikonet gikk inn og fjernet artikkelen. Senere kom en bedre utgave frem.

Men alt er slett ikke negativt med Wikipedia. Hannemyr har ingen problemer med å understreke leksikonets positive sider:

- Wikipedia er en unik skapelse, med så mye informasjon at det på mange måter kan matche klassiske oppslagsverk. Det er problematiske aspekter, men det betyr ikke at eksperimentet ikke er verdt noe. En bør bare være klar over at innholdet ikke er kvalitetssikret på samme måte som i tradisjonelle medier.

- Men Wikipedia kan likevel være veldig nyttig, poengterer han.