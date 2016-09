Flere problemer med Apples siste iOS-oppdatering

Tidligere i dag lanserte Apple programvareoppdateringen iOS 10. Det har ikke gått knirkefritt.

Brukere verden over opplever tirsdag kveld problemer med å oppdatere sine iPhoner og nettbrett til siste versjon, melder flere medier, blant annet Gizmodo og The Verge.

I sosiale medier rapporterer flere Apple-brukere om installasjonsproblemer. Mange av dem blir etter kort tid møtt med en beskjed om å plugge sin iPhone eller iPad til en PC eller Mac for å gjenopprette operativsystemet via iTunes.

Problemet ser ut til å dukke opp når man forsøker å laste ned oppdateringen trådløst via WiFi.



De som ikke nylig har opprettet en backup til iCloud eller iTunes, risikerer å miste data og bilder, skriver The Verge.

En talsperson for Apple opplyser overfor nettstedet at feilen er rettet, men mange brukere opplever fortsatt problemer tirsdag kveld.

– Vi opplevde et lite problem knyttet til prosessen med software-oppdateringer, som påvirket et mindre antall brukere i den første timen etter at oppdateringen ble lagt ut. Problemet ble raskt fikset og vi beklager til kundene som ble rammet, sier en Apple-talsperson til nettstedet.



Apple-brukere som har fått feilmeldingen blir oppfordret til å besøke selskapets hjemmesider, der de har lagt ut en guide som skal hjelpe folk med å gjenopprette operativsystemet via iTunes.