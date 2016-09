Apples nye klokke er en fantastisk turkamerat

Men synkronisering av musikk gir meg grå hår.

Apple Watch series 2 er det litt kronglete navnet Apple har valgt for den nye klokken sin. Du ser det ikke på utsiden at det er en oppgradering, men det er likevel det. En forholdsvis stor en også.

Jeg har brukt en rekke smartklokker, men jeg skal innrømme at jeg aldri virkelig har brukt dem. Jeg har benyttet deler av funksjonaliteten, så som bevegelsessporing, søvnovervåkning og varslinger. Selvsagt har de også fungert som klokker når de likevel har dinglet på håndleddet.

Men hvordan er egentlig nye Apple Watch når jeg dykker litt lenger ned i materien?

La oss ta det viktigste først – dette er nytt i Series 2-versjonen:

** Har innebygget GPS

** Dobbelt så lyssterk skjerm

** Vesentlig mer motstandsdyktig mot vann. Tåler svømming der forgjengeren tålte sprut og regn.

Dokken som holder styr på appene du bruker mest er et utmerket tillegg i WatchOS 3. Foto: Finn Jarle Kvalheim , Tek.no

Helt annerledes enn ved introduksjonen

Innledningsvis er det greit å begynne med å si at dette fortsatt er Apples aller minst polerte produkt. Mange kjøper iPhoner ut fra en forestilling om at dette er de aller enkleste telefonene å bruke. Forestillingen begynner å bli utdatert. Ikke fordi iPhone er vanskelig å bruke, men fordi kvaliteten har økt hos alle konkurrentene. Apples telefoner er altså fortsatt svært gode, og gir en følelse av at nesten alt er tenkt på. Det gjør ikke Watch series 2, selv om den har blitt mye bedre enn før.

Hastighetsøkningen er faktisk godt merkbar på alt man gjør på klokken. Den føles vesentlig kvikkere, og dødtiden mens man venter på at innhold skal åpne seg er så godt som borte for mange av funksjonene.

Både maskinvareoppgraderingen og hastigheten og oppgavedokken i watchOS 3 har til sammen sørget for at Apple Watch er et langt smidigere produkt nå enn i sin første generasjon. Men det er ikke alt som er like smidig.

Pulssensoren fungerte som oftest godt, men slet litt med å måle riktig hvis den var våt. Foto: Finn Jarle Kvalheim , Tek.no

Umusikalsk, for å si det mildt

Det ble ytret en del ord som ikke egnet seg på trykk underveis i testingen av dette produktet. Det har sammenheng med klokkens litt mer avanserte funksjoner, og muligens med at Apple fortsatt forsøker å finne riktig vei i utformingen av musikktjenesten sin.

Jeg hadde så store problemer med å få overført musikk til klokken at jeg rev meg kraftig i håret underveis i testen.

Å flytte over 49 spor fra iPhone til Apple Watch tok flere timer, og til dels betydelig feilsøking etter prøv og feil-metoden siden ingen av produktene forteller tydelig hva som er galt.

Skjerm og batteritid

Med den forrige klokken pleide jeg å få nærmere to døgns forsiktig bruk ut av pakken. I den nye klokken har jeg stilt skjermen til to tredeler av maksimal lysstyrke, som faktisk er lysere enn den maksimale lysstyrken til den første utgaven. Likevel tikker batteriprosenten ganske sakte nedover.

På grunn av mye testing den siste uken har ikke klokken fått lov til å tikke helt ned til null, så noen definitiv oversikt over batteritiden er det vanskelig å gi. Men i skrivende stund har den vært i drift i 18 timer, med tidsvisning, varslinger og en halvtimes musikkavspilling fra klokke til Bluetooth-hodetelefoner. Utforskning av enkelte apper og litt bevegelseslogging har den også måttet tåle. Batterimåleren viser 77 prosent.

Apple Watch gjør en god jobb med å varsle om oppnådde mål og det som måtte foregå på telefonen din. Foto: Finn Jarle Kvalheim , Tek.no

GPS-funksjon på tur

Forrige generasjon eller series 1-klokken må ha følge med en iPhone på de første treningsrundene for å kunne si noe særlig fornuftig om hvor langt du har gått. Skrittelleren finjusterte resultatene den viste ved å bruke GPS-informasjon fra telefonen. Watch series 2 har innebygget GPS, og det gjør at den ikke bare vet hvor langt du har gått, men også hvor du har gått.

Systemet virker meget godt, og GPS-en får tak omtrent helt umiddelbart. Det er imponerende hvor kjapt den nye klokken begynner å spore presis avstand sammenlignet med den forrige som av og til kunne bruke litt tid på å oppdatere seg, og ofte beregnet litt mindre enn faktisk avstand og et svært konservativt antall skritt.

Konklusjon

Apple Watch series 2 koster fra 4000 kroner. Det gjør den ikke billig, men på den annen side har det generelle prisnivået på dingser, og også klokker, økt i takt med både dollarkurs og krav om kvalitet og design. Vi snakker fortsatt om en av de mer påkostede variantene her, men kontrasten er ikke like vanvittig som da Watch for første gang ble introdusert.

En batteritid som tross å ikke være oppdatert av Apple, likevel virker vesentlig bedre, er positivt. GPS og musikkspilling via Bluetooth er også kjekke ting å ha, selv om synkroniseringen av musikk er litt håpløs å ha med å gjøre. Sannsynligvis er dette en vesentlig bedre opplevelse om du bruker Apple Music eller lokalt lagret musikk jevnlig. Jeg gjør det ikke, og dermed ble opplevelsen på akkurat denne fronten heller dårlig.

Klokken er mye raskere enn den var før, og dokken der apper legger seg under bruk er praktisk til å beholde apper og funksjoner man bruker ofte. De som ligger her åpnes helt uten forsinkelse.

At du nå kan svømme med den og at skjermen lyser så godt som den gjør på full styrke er også store fordeler. Spesielt når solen virkelig skinner om kapp med klokken.

Alternativer

Bør du kjøpe Apple Watch series 2? Vel, det er fryktelig vanskelig å svare på. Den o store «killer-funksjonen» har vi fortsatt ikke sett noe til. Men klokken fremstår som et betydelig mer modent produkt enn det var i starten, og kan du leve med at litt småknuff gjenstår i programvaren er dette en av markedets beste valg.

Igjen er det slik at vi ser til Samsung for å finne nærmeste konkurrent. Gear S2- og den nye og kommende Gear S3-modellene er knallgode å bruke, de ser mer ut som klokker og de er billigere. Samtidig har de ikke det voldsomme app-økosystemet rundt seg som Apple har, der nærmest enhver iOS-app man kan tenke seg kommer med en tilhørende klokkeapplikasjon.

