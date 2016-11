Årets beste hodetelefoner: Dette er gullalderen!

Hodetelefonkjøperne har aldri hatt et så stort og kvalifisert utvalg som akkurat nå. Det er noe for enhver smak, ethvert behov og enhver pengepung.

Hodetelefoner opplever nå et bonanza – et gullrush. Aldri har det vært et så stort utvalg av hodetelefoner, til så mange forskjellige formål og fra så mange leverandører. Klassiske hi-fi-produsenter kappes med kjendis-rapperne om forbrukernes gunst. Det er nesten for mye av det gode, når man tenker på at vi hver og en bare har to ører å stille til rådighet til formålet. Men selv om den eksplosive veksten har stått på i flere år, ser markedet fortsatt ut til å være umettelig.

En del av forklaringen på at det bare selges flere og flere hodetelefoner, er spesialisering. Man finner hodetelefoner til stadig mer spesialiserte bruksområder. Det kan ligne et smart forretningstriks, og det er det kanskje også. Men den positive siden er at det blir mulig for oss å nyte musikken vår på steder og i situasjoner hvor det før ikke har vært mulig

Til seriøs hjemmebruk

Selv om de har fått atskillige mindre søsken, er de klassiske hi-fi-hodetelefonene til hjemmebruk fortsatt familiens overhode. Og heller ikke her står utviklingen stille. Tvert imot tøyes grensene hele tiden for hvor god lyd det er mulig å sette på hodet. Hvis lommeboken strekker til, kan du finne high-end-hodetelefoner til mange tusen kroner. Det kan ligne overkill, men de beste hodetelefonene belønner deg til gjengjeld med en gjengivelse som ville ha kostet det mangedoble hvis den skulle oppnås via høyttalere.

Freden er dyrekjøpt

Et annet område hvor det skjer en utrolig stor utvikling, er innenfor støyreduserende hodetelefoner. De er den teknisk mest avanserte kategorien, hvor støy utenfra fjernes ved hjelp av aktiv elektronikk. En eller flere mikrofoner oppdager støyen, som etter rensing og digital behandling tilsettes i motfase til lyden i hodetelefonene – med det resultat at det meste av støyen utfases og forsvinner. Hvis du reiser mye, er støyreduserende hodetelefoner en nesten uunnværlig del av håndbagasjen.

Mye for lite

Det trenger imidlertid ikke koste skjorten å få ørene fylt med vellyd. Takket være hard konkurranse kan man komme langt for få penger. Vi har i løpet av året testet en rekke overordentlig prisgunstige hodetelefoner, og det er faktisk lett å finne god lyd under tusen kroner. Spesielt hvis du kan nøye deg med tradisjonelle, kablede modeller.

Rett inn i øret

En annen kategori hvor det skjer virkelig mye, er in-ear-hodetelefoner, bedre kjent som ørepropper. Altså de små hodetelefonene som sitter helt inne i øregangen. In-ear-hodetelefoner er langt mer enn det eskefyllet som følger med når man kjøper en dyrere smartmobil. Man kan få svært god, og ikke minst transportvennlig, lyd med et par ørepropper. Da driveren (høyttalerenheten) i et par ørepropper er få millimeter i diameter, er evnene i bassen begrensede.

Din personlige treningsmakker

En spesiell variant av in-ear-hodetelefoner er sportshodetelefonene, og som navnet antyder, er de konstruert spesielt til å hjelpe mosjonister. Treningshodetelefoner utmerker seg ved å være mer robuste, slik at de tåler en tøffere behandling, og de er dessuten svettesikre. De er også normalt utstyrt med en ørebøyle eller lignende, som holder dem stabilt på. I tillegg til å levere lyden til besøket i treningsstudioet eller den daglige løpeturen, kan treningshodetelefonene være utstyrt med ekstra elektronikk som puls- og skrittmåler, som kan samle data til treningsappen.





ÅRETS BESTE ØREPROPPER, TRENING

Jaybird X2

BESTE TRENINGSØREPROPPER: Med den oppdaterte X2-modellen fortsetter Jaybird å levere sportshodetelefoner i toppklasse. Foto: Jaybird

Ny triumf for Jaybird

X2 låter best av alle sportshodetelefonene, men kan være litt kronglete å få på plass.

Visst er det kjedelig å trene uten musikk. Og vanlige hodetelefoner holder seg sjelden på plass særlig lenge når man begynner å bevege seg. Uansett om det er ute på løpeturen eller inne på treningssenterets tredemølle. Men det finnes en løsning.

Forrige års vinner Bluebuds X er tilbake som den oppdaterte X2. Den eneste synlige forskjellen er at de har en penere matt finish, og finnes i flere farger

Med den oppdaterte X2-modellen fortsetter Jaybird å levere sportshodetelefoner i toppklasse. Lydkvaliteten er fortsatt den beste i kategorien, og såpass bra at man faktisk kan ha dem som sine eneste hodetelefoner. De kan bæres på to ulike måter, og man får nå med enda flere øreputer for den perfekte passformen. Men å finne den rette kombinasjonen for at de skal sitte på plass, kan være frustrerende. Om man ikke gir opp, belønnes man med bekvemme og vellydende hodetelefoner som gjør treningen artigere.

Pris: 1.700 kr









ÅRETS BESTE ØREPROPPER

RHA T20

BESTE ØREPROPPER: Hvis man er villig til å legge litt ekstra i et par bedre ørepropper, er RHA T20 et ypperlig valg. Foto: RHA

Klokkeklart for kresne ører

I høyere prisklasse forventer man bedre lyd, det får man definitivt her.

Med unike løsninger som skal gi lytteren muligheten til selv å bestemme klangbalansen, og et ganske spesielt lydelement, er stålproppene til skotske RHA noe av det bedre vi har hørt av ørepropper.

Bassen er stram uansett, men blir varmere og fyldigere med tiden. Da er også mellomtonen mer polert med mindre sch-lyder der man helst skal høre klare s-lyder – eksempelvis på kvinnevokal – og detaljer og nyanser kommer tydeligere frem.

Hvis man er villig til å legge litt ekstra i et par bedre ørepropper, er RHA T20 et ypperlig valg. At man kan tilpasse lyden etter egen smak er en praktisk bonus, og liker man glassklar lyd med stram dynamisk kontroll, er de solide stålproppene noe av det beste vi kan anbefale under 3000 kr.

Pris: 2.195 kr





ÅRETS BESTE HODETELEFONER, BUDSJETTKLASSE





Sony MDR-100AAP

HODETELEFONER: Sony MDR-100AAP er stor på både lyd og farger. Foto: Sony

Stor lyd i matchende farger

Sonys kulørte hodetelefoner tar hjem alle stikkene.

Å få god musikk i ørene på den daglige pendlerturen, på ferieturen eller hjemme i sofaen, behøver ikke koste en formue. Det er Sony MDR-100AAP et fremragende eksempel på. De har verken finesser som Lightning-kontakt, Bluetooth eller aktiv støydemping. Pengene er først og fremst gått til at få god lyd.

Sony MDR-100AAP selges også under navnet h.ear.on, noe som feilaktig kan gi inntrykk av at det er snakk om on-ear hodetelefoner. I virkeligheten er de fullvoksne over-ear-modeller, men imidlertid ikke større enn mange on-ear-modeller.

Sony MDR-100AAP er et riktig godt kjøp. Man får en lyd som er en klasse over de fleste andre billige hodetelefoner, og samtidig en bærekomfort som gjør det mulig å nyte hi-fi i mange timer i strekk – både hjemme og på turen.

Pris: 1.290 kr





ÅRETS BESTE STØYREDUSERENDE HODETELEFONER

Bose QuietComfort 35

TOPPKARAKTER: Trådløse QC35 byr på en imponerende lyd og imponerende batterikapasitet. Foto: Bose

Trådløs og støyfri magi

Da Bose klippet kabelen på sine støydempende hodetelefoner, var det bare å rydde pallen.

Når det kommer til effektiv støyreduksjon og en komfort som får resten til å føles ut som hardkokte syltelabber, er det ingen over eller ved siden av Bose QuietComfort 25. Men i året som gikk valgte de endelig å klippe kabelen, og presenterte QuietComfort 35.

Lyden er meget god, og oppleves veldig lik QuietComfort 25 – faktisk et lite hakk bedre, til tross for det komprimerte Bluetooth-signalet. Den trådløse koblingen mot mobilen er superstabil, batterikapasiteten på imponerende 20 timer trådløst og dessuten 40 timer med kabel i støydempende tilstand.

Det finnes hodetelefoner med enda bedre oppløsning i tonene, og under perfekte omstendigheter vil for eksempel Sony MDR-1000X gi bedre lyd. Men alle som er i bevegelse, vil foretrekke den lettere og mer komfortable QC35. Ganske nært perfeksjon, rett og slett! (8/16) GN

Pris: 3.990 kr





ÅRETS BESTE HODETELEFONER, HIGH-END

Beyerdynamic T 5 p (2. Generation)

SEKSER: Beyerdynamic skuffer sjelden - heller ikke denne gangen. Foto: Beyerdynamic

De aller beste hodetelefonene

Beyerdynamic knuser alle bærbare hodetelefoner vi har hørt.

Musikken gjengis med ytterst luftige og utstrakte overtoner, slik at cymbaler låter speilblanke og fioliner høres med sine komplekse tonestrukturer.

Det er virkelig imponerende hvor bra T 5 p låter med mobiltelefon. Men det bor selvsagt mer kvalitet i dem enn som så. En high-end musikkspiller som Pioneer XTP-100R tegner opp et stort og finkornet lydbilde, som får hodetelefonene til å virkelig blomstre.

Lydbildet er stort og ytterst fokusert, og siden høyttalerelementene er litt foran øret, vinklet bakover, får man mer inntrykk av at lyden kommer forfra, enn med hodetelefoner hvor elementet ligger direkte utenpå øret og spiller rett inn.

Dette er High-end med stor H, og de beste hodetelefonene vi vet om til bærbart utstyr.

Pris: 10.495 kr

