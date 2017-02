960 bilder i sekundet! Sonys nye toppmodeller får ekstremkamera

BARCELONA (Tek.no) Og en relativt hyggelig prislapp.

Sony er sistemann ut av de tradisjonelle mobilprodusentene til å vise frem nyheter her i Barcelona. Men så har de også noen rimelig interessante nyheter å vise til. De to viktigste modellene som ble lansert heter Xperia XZS og Xperia XZ Premium. Begge varianter av flaggskipet vi alt kjenner, Xperia XZ.

Men det er en virkelig stor nyhet her. Kameraet er byttet ut med en helt ny variant, der bildebrikken fortsatt er like stor som den har vært, men megapikselantallet har gått noe ned. Dermed skal brikken være ekstra lysfølsom.

Dette er faktisk såvidt synlig i form av at kameraet nå stikker bittelitt ut fra selve enheten på Xperia XZS. På «originalen» ligger kameradelen i flukt med baksiden uten noen detaljer som stikker ut. Når det er sagt er det slett ikke mye det nye kameraet stikker ut, og om du ikke liker telefoner med kamerahump på baksiden er det greit å vite at denne knapt er merkbar.

Sony Xperia XZS Størrelse: 14,6 x 7,2 x 0.81 cm

Vekt: 161 gram

Skjerm: 5,2 tommer, 1920 x 1080 piksler

Maskinvare: Snapdragon 820, 4 kjerner, 2 x Kryo @ 2,15 GHz + 2 x Kryo @ 1,6 GHz, Adreno 530 GPU, 4 GB RAM

Lagringsplass: 32 GB, plass for MicroSD

Operativsystem: Android 7

Teknologi: Quick Charge 3.0

Kamera: 19 megapiksler, 1/2.3" sensor, f/2.0, 4K-video, 960 bilder per sekund/saktefilm

Batteri: 2900 mAh Pris og tilgjengelighet: 5500 kroner, april

Den enda mer nerdete detaljen er at selve kamerabrikken har fått minne innebygget, og her dukker det opp en rimelig heftig bonusfunksjon.

Film ballonger som sprekker

Ved å skyte dataene rett til minnebufferen i brikken kan de to nye telefonene filme saktefilm ved hele 960 bilder per sekund i 720p. Det kan den kun gjøre i ekstremt korte perioder, men resultatet blir inntil seks sekunder med faktisk video. Det kan det bli store mengder moro av. Se for deg den klassiske YouTube-snutten som viser at en ballong forvitrer rundt den stadig sfæriske mengden vann som var inni.

Hvis den bare kan ta korte snutter kan man kanskje tenke seg at det er enkelt å bomme, og det er det nok også. Men dette avhjelpes i hvert fall noe av at man kan starte filmingen og aktivere saktefilmfunksjonen ved behov underveis.

FORSKJELL: Den lille kameratuten gjør det tydelig at dette ikke er den Xperia XZ vi kjenner. Her har det skjedd noe, og nyheten ser ut til å være vel verdt det lille offeret i ergonomi. Foto: Niklas Plikk , Tek.no

Seriefoto

En annen ny funksjon setter i gang fotografering hvis kameraappen er åpen og telefonen oppfatter bevegelse i bildet. Hvis man trykker på utløserknappen selv mens man bruker appen vil dermed potensielt viktige bilder i samme «serie» alt ligge på telefonen, og man kan velge det beste av dem. Dette likner veldig på seriefotoløsninger vi har sett før, med den forskjellen at kameraet selv hele tiden har et lite lager av det som har skjedd rett før. Velger man å ikke fotografere noe lagres heller ingenting.

Det blir på et vis litt som å ha en kabelboks som hele tiden har den siste halvtimen i minnet.

Akkurat hvor godt kameraet er i praksis får vi fort nok merke, men bare ekstrafunksjonaliteten her lover godt og virker som nyttige tilskudd til Sonys Xperia-serie.

Nye farger og nye temaer er det eneste som avslører at dette er en ny modell fra forsiden. Foto: Niklas Plikk , Tek.no

Rask og relativt rimelig

Xperia XZS har dessuten fått en ny temaløsning som skal gi vennlige hint om hva man bør gjøre med telefonen. Her er det dekorative ringer som ligger på hjemmeskjermen, og disse kan for eksempel søke i retning av fingerleseren hvis telefonen er låst. Hvis det er batteriet som er døden nært vil ringene trekke nedover mot ladekontakten. Både nyttig og dekorativt.

Ellers er Xperia XZS mer eller mindre som den eksisterende modellen. Brikkesettet er det samme, og det er teknologien ellers i telefonen også. En liten forskjell som kan nevnes er at mengden RAM er økt fra tre til fire gigabyte.

I vanlig bruk er Xperia XZ en svært rask og god telefon som svært sjelden stopper opp for noe som helst. Et kjapt og godt brukergrensesnitt i kombinasjon med kraftig maskinvare gir sånn sett resultater som forventet. Etter noen øyeblikk med Xperia XZS virker det åpenbart at heller ikke den lider av noen nevneverdige ytelsesproblemer. Alt ser ut til å oppføre seg akkurat som i telefonen vi kjenner fra før.

Men prisen ved slipp går ned. Norsk pris er ventet å bli 5500 kroner for Xperia XZS, og det er slett ikke verst. Spesielt med tanke på at dagens Xperia XZ koster 6000 i skrivende stund. En relativt hyggelig pris sammenliknet med mange andre toppmodeller gjør det nok også enklere å se bort fra de relativt store rammene over og under skjermen i et år der tukling med etablerte skjerm- og rammeløsninger ser ut til å bli utbredt.

Fingerleseren er som vanlig på siden av telefonen. Foto: Niklas Plikk , Tek.no

4K-mobilen er tilbake...med HDR

Sony Xperia XZ Premium Størrelse: 15,6 x 7,7 x 0,79 cm

Vekt: 195 gram

Skjerm: 5,5 tommer, 3840 x 2150 piksler (UHD), HDR

Maskinvare: Qualcomm Snapdragon 835, åtte kjerner, 4xKryo@2,45GHz + 4xKryo@1,9 GHz, Adreno 540, 4 GB RAM

Lagringsplass: 64 GB UFS, plass for MicroSD

Operativsystem: Android 7

Teknologi: Hurtiglading, Qnovo Adaptive Charging

Kamera: 19 megapiksler, 1/2.3" sensor, f/2.0, 4K-video, 960 bilder per sekund/saktefilm

Batteri: 3230 mAh Pris og tilgjengelighet: 7500 kroner, månedsskiftet mai-juni

Sony har de siste årene hatt en tendens til å lansere telefoner ganske lenge før de faktisk dukker opp. Det gjør de nå også, og nye Xperia XZ Premium er fortsatt så tidlig at å trykke på den selv får man ikke. Men man får se den i spesifikke demonstrasjoner.

Det forhindrer meg likevel ikke i å sikle litt.

Her er nemlig metallet på baksiden byttet ut med glass. Dermed forsvinner sømmene som er der i dag. Rundt telefonen er det en sammenhengende metallramme som nærmest væskeaktig avrundes inn mot låsetasten på telefonen.

Hvis Premium-navnet lyder kjent er det ikke utenkelig at også resten av denne telefonen vekker minner. Hva sier du for eksempel til en 4K-skjerm på 5,5 tommer? Her er også HDR-støtte på plass.

Amazon og Netflix stiller med HDR-innholdet

Der vi fikk bekreftet at Netflix slipper mobilapp med HDR-støtte om ikke så lenge, får vi her bekreftet at Amazon har planer om å gå ett steg videre. Innen Xperia XZ Premium kommer på markedet vil du med andre ord kunne strømme 4K-innhold med HDR fra Amazons utvalg.

Foreløpig er ikke innhold med HDR, eventuelt i kombinasjon med 4K, så fryktelig utbredt hos noen av dem. Men flere av flaggskipproduksjonene fra hver aktør har HDR, mens The Grand Tour hos Amazon er tilgjengelig i både 4K og HDR.

Der HDR har har vært en utbredt snakkis for TV-er og nettjenester en stund, virker det nå åpenbart at det blir det for mobiltelefoner. Både Samsung, LG og Sony har nå mobile HDR-produkter på vei ut i markedet. Men Sony er foreløpig alene om å kombinere det med 4K-skjerm.

Kjører Qualcomms raskeste motor

En annen nyhet i denne telefonen er Qualcomms nye Snapdragon 835-brikke, som skal gi enda høyere ytelse. Dessuten har Sony også puttet inn svært rask UFS-lagring fremfor gamle eMMC. Det burde kunne bety en forrykende rask telefon med muligheter for å kjøre det meste av programvare som kommer en god stund inn i fremtiden.

Men også selve telefonen må vi vente litt på. Xperia XZ Premium dukker ikke opp i butikkhyllene før månedsskiftet mai-juni.

Det er litt skuffende å måtte vente såpass lenge på en så heftig mobil, men så er heller ikke prisen her så altfor drøy. Der flere konkurrenter har bikket over 8000 kroner for de aller råeste modellene sine, lander Sony og Xperia XZ Premium på 7500 kroner. Med tanke på den heftige oppgraderingen fra dagens XZ dette ser ut til å bli, kunne nok Sony prøvd seg på enda høyere pris enn dette.

Til sammen virker dagens Sony-lansering å bety at japanerne virkelig ønsker seg tilbake i de gjeveste lagene av mobilprodusenter. Det er fortsatt for tidlig å si om produktene faktisk er gode nok til å forsvare prislappene. Vi snakker tross alt ikke om spesielt billige mobiler her, men de er rimeligere enn flere av konkurrentene og stiller med mye ny teknologi.

