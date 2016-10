Slutt på sommertida – i helga får du en ekstra time

Natt til søndag er det ubønnhørlig slutt på sommertida. Klokka skal stilles en time tilbake. En liten trøst er kanskje at du i tillegg får ett sekund ekstra under nyttårsfeiringen.

Når klokka blir 3 natt til søndag, skal den stilles tilbake til klokka 2.

Kanskje like greit! Sommertid øker risikoen for hjerteinfarkt

I regjeringen er det næringsminister Monica Mæland (H) som er ansvarlig for tiden, ettersom hun er ansvarlig statsråd for Justervesenet. Hun sier at det er opp til hver enkelt hvordan de vil bruke denne ekstra timen.

– Selv kommer jeg nok til å sove litt ekstra, men alternativene er mange denne søndagen. Du kan for eksempel tenke på hva regjeringen kan gjøre for deg, alternativt hva du kan gjøre for regjeringen. Du kan også kose deg med nattorientering, lese en god bok eller bestille helgetur til fantastiske Bergen. Uansett hva du velger, er jeg overbevist om at det blir et godt valg, sier Mæland.

Obs! Folk sover dårligere i vintertid enn sommertid

I tillegg til én ekstra time i helga, får du også ett sekund ekstra til nyttår.

– Det internasjonale byrået som overvåker jordrotasjonen, (IERS), har nemlig bestemt at det i 2016 skal legges til ett sekund – et såkalt skuddsekund – til verdens offisielle tidsskala UTC, forklarer Mæland.

Sekundet legges til i overgangen fra 2016 til 2017. I Norge vil dette skuddsekundet komme én time inn i det nye året, klokka 00.59.60.

Slik er det ikke overalt, for: Russland vil ikke stille klokken

Behovet for et skuddsekund kommer av at jorda roterer uregelmessig. De siste årene har ett døgn i gjennomsnitt vært omtrent et tusendels sekund lengre enn 24 timer. Fra 1972 har det derfor blitt lagt til skuddsekunder. Forrige gang det ble lagt til var natt til 1. juli 2015.