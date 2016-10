Stopper salg av Samsung-telefon – ber kunder slå av telefonen

Etter flere klager på at batteriet til flaggskip-mobilen Galaxy Note 7 har eksplodert, bekrefter Samsung nå at de stopper alt salg.

Mobilgiganten bekrefter dermed ryktene etter at en Samsung-ansatt mandag meldte at en produksjonstopp hadde trådd i kraft. Mobilgiganten har tidligere trukket tilbake millioner av telefoner etter klager på at batteriet har eksplodert eller tatt fyr.

– På grunn av at forbrukerens sikkerhet er topp prioritet, stopper Samsung alt salg av Galaxy Note 7 mens vi etterforsker dette videre, heter det i en pressemelding natt til tirsdag norsk tid.

Mobilgiganten ber også eiere om å slå av telefonen umiddelbart.

Amerikanske myndigheter sier at de etterforsker minst fem tilfeller av telefoner som har tatt fyr siden 15. september, skriver AP.

– Ingen bør være bekymret for om telefonen vil skade dem, familien eller eiendommen, sier formann Elliot Kaye i Consumer Product Safety Commission, som er amerikanernes produkt- og varesalg-vakthund.

I september forbød både SAS og Norwegian passasjerer å bruke flaggskip-mobilen om bord på sine fly.

Dette kom etter at amerikanske luftfartsmyndigheter hadde advart om bruk av telefonen på fly som følge av eksplosjonsfare.

