Ville vinterfjell: De beste norske fjellene for topptur og langtur

Vinterferien nærmer seg, og urørte norske fjell er magiske og mer populære enn noensinne. Her er åtte favoritter fra fjell-ekspertene - og tips til deg som vil ut av løypene når det beste av sesongen gjenstår.

TEKST OG FOTO: HANS KRISTIAN KROGH-HANSSEN

Norge har mange flotte kystnære fjell som kan gi uforglemmelige turer med hav- og fjordutsikt. Vi har også utstrakte høyfjellsområder med alpine topper og et godt utbygd hyttenett av Den Norske Turistforening.

– Dette er jo helt spesielt for Norge, sier Jostein Aasen, tindevegleder i Norgesguidene.

Aasen lever av å være guide i en trendy næring: Å vise nye turister norske vinterfjell. Både de som vil gli over hvite vidder på fjellski, og de som vil bestige topper med randonee-utstyr og kjøre urørt pudder ned igjen.

– Det som også er spesielt for Norge er at du både på toppturer og fjellskiturer kan gå uten å treffe på så mange andre folk. Vi er også skånet for motorstøy i den norske fjellheimen, noe som er ganske unikt, sier Aasen.

ETTERTRAKTET: Hardangervidda er en yndet skidestinasjon for mange. Foto: Hans Kristian Krogh-Hansen

Vil til topps

Det å komme seg ut og til topps i urørte norske vinterfjell har vært en stigende trend de siste årene. Spesielt toppturer er på vei til å bli en folkesport.

– Snøen kom sent i vinter, noe som vanligvis har en stor innvirkning på salget vårt. Likevel var vi utsolgt for de mest populære lengdene på toppturski allerede før jul. Det er ingen tvil om at det er en enorm etterspørsel, sier Tore Frimannslund, én av gründerne bak suksessen SGN Skis fra Sogn.

– Vi kunne solgt dobbelt så mange ski som vi klarer å produsere i topptursegmentet, sier Frimannslund.

Også Den Norske Turistforening merker veksten.

– Folk ønsker ikke bare å kjøre opp og ned i skiheiser eller følge skispor lenger, svært mange ønsker å bruke sin egen kropp som motor og nyte den flotte naturen vi har i Norge. Våre hytter i fjellet melder om økning i besøket på vinteren. Spesielt hyttene i øst-Jotunheimen har en eksplosiv økning i trafikken på toppturturister, sier fagsjef for friluftsliv i DNT, Anne-Mari Planke.

SOLEN SKINNER: Over Skagadalen i Jotunheimen, hvor det er perfekt å stå på ski. Foto: Hans Kristian Krogh-Hanssen

Kjenn besøkstiden

Tursesongen på ski i høyfjellet starter ofte før jul, og kan gå langt ut på sommeren. I år ligger det en god såle av snø i store deler av landet, og sesongen kan bli lang og god. Ifølge Jostein Aasen skal du likevel velge området for turen med omhu og etter sesong.

– Det er lurt på prioritere områder uten de aller høyeste fjellene for toppturer, og styre unna de aller lengste fjellskiturene tidlig på vinteren. Har du fokus på toppturer er det også en fordel å velge områder som har tilgang på god skogskjøring tidlig på sesongen. Slik at man har et alternativ til høyfjellet om det blir mye vær og lite sikt.

– Skal du på fjellskitur bør du også velge områder der du kan trekke ned til tregrensa på denne tiden av året. Aller helst ned i furuskogen for å kunne lage gode bål om kvelden. På sen-vinteren og utover mot våren kan du begynne å trekke mot de høyeste fjellene og høyfjellsplatåene i områder som Lyngsalpene og Jotunheimen, råder Aasen.

Tenk sikkerhet

Både Aasen og Planke legger vekt på sikkerhet og at det gjelder å finne frem til turer som passer for deg og ditt kunnskapsnivå. God turplanlegging er viktig for alle turer.

– Det er en positiv trend her i landet. Folk går skredkurs, de følger med og leser skredvarsel. Mange bruker også tid på å lese på skredskolen på varsom.no. Samtidig er det ikke tvil om at stadig flere folk beveger seg i skredterreng gjennom en større del av vinteren, sier Aasen.

EKSPERTENES BESTE TURTIPS I VINTERFJELLET:

Toppturer med Randonee

De mest kjente toppturområdene i Norge er de kystnære som tilbyr den spesielle utsikten med ragende tinder, som ofte kombinerer fjord med fjell. Områder som Lyngen i Troms, Lofoten i Nordland og Romsdalen er alle klassikere for de som vil bestige topper i postkortstemning. Her er noen kjente og ikke fullt så kjente toppturmuligheter for deg som vil oppleve noe nytt i vinter:

SUNNMØRSALPENE

De alpine fjellområdene rundt Hjørundfjorden i Ørsta, Stranda og Sykkylven kommuner reiser seg rett ut av fjorden med tinder på opp mot 1700 moh. Fjellene her er bratte, så det kan være en utfordring å finne toppturer som ikke er alt for krevende. Mektige Kolåstinden (1432 moh.) er en flott skitur på ettervinteren og om våren. Denne turen starter du best med en overnatting på Standalhytta (DNT). En annen favoritt er fjellet Blæja (1 420 moh.), som gir den flotte utsikten i Sunnmørsalpene etter en relativt enkel tur opp. Turen starter ved det klassiske vestlandshotellet Villa Norangdal.

Beste sesong: mars og april.

JOTUNHEIMEN

I Jotunheimen finnes de høyeste toppene på Fastlands-Norge. Glittertinden (2465 moh.) og Store Memurutinden (2364 moh.) gir begge fantastisk utsikt og er relativt lette å bestige. Turen til Store Memurutinden går over bre, så sørg for å spørre om råd om du reiser på egenhånd. Glitterheim (DNT) er et fint utgangspunkt og er kjent for å ha en av de beste kulinariske opplevelsene av DNT-hyttene. Fjellområdet Hurrungane, helt vest i Jotunheimen, er kjent for sitt dramatiske og høyalpine landskap.

SOLEN SKINNER: Over Skagadalen i Jotunheimen, hvor det er perfekt å stå på ski. Foto: Hans Kristian Krogh-Hanssen

Det perfekte utgangspunkt er historierike Turtagrø hotell, hvor du har lett tilgang til en rekke fjell som har satt sine merker i norsk tindehistorie. Steindalsnosi (2025 moh.) er fin fordi du starter høyt. Snøen ligger lenge utover våren og fjellet er en av de lettest tilgjengelige i området. Du må likevel gjennom skredterreng for å nå toppen. Store Ringstind (2124 moh.) har ofte blitt karakterisert som «Norges flotteste skitur», ligger midt i Hurrungane og har alpine topper rundt seg på alle sider. Husk at store deler av turen er i skredterreng går over bre med sprekker. Fører anbefales.

Beste sesong: april og mai.

SPEKTAKULÆRT: Store Ringstind i Jotunheimen. Foto: Foto: Hans Kristian Krogh-Hanssen

OKSTINDAN

Okstindan er en fjellkjede på indre Helgeland i Hemnes kommune i Nordland. Tindemassivet samler elleve av Nord-Norges høyeste topper. En toppturfavoritt er fjellet Okstinden (1804 moh.) som ligner en pyramide. Det mest vanlige utgangspunktet for turer til Okstindan er Leirskardalen eller Kjennsvatnet i Hemnes. Den arkitektoniske perlen Rabothytta ligger ved kanten av Okstindbreen og er et spesielt sted å overnatte. Herfra har du fin tilgang til flere av fjellene i massivet, men husk at mye av terrenget her er til dels krevende og krever erfaring eller fører.

Beste sesong: april og mai.

SOGFN OG JOSTEDALEN

tb9e7df7.jpg - MIKROKLIMA: Områdene i Sogn og Jostedalen har luft som er nedkjølt av breene, og nedbøren er gjerne tørr snø. Foto: Foto: Hans Kristian Krogh-Hanssen

I Sogn og Jostedalen snør det mye. Snøen er ofte tørr, løs og fin. Med sin nærhet til isbreer som Jostedals- og Gunvordalsbreen, har områdene et såkalt mikroklima. Luften blir kjølt ned av breene og nedbøren som kommer som regn andre steder på Vestlandet, laver ofte ned som tørr snø her. I Sogndalsdalen er Frudalshesten (1535 moh.) en flott tur med flere alternative nedkjøringer.

Blåfjell er en lett tilgjengelig topptur ut fra Sogndal Skisenter med flere rutevalg og bratthet på nedkjøringer. Mange muligheter for overnatting i Sogndal. Blant annet Sogndal Lodge. I Jostedalen er Vongsen (1757 moh.) en krevende og flott vårskitur som setter krav til at du gjør gode veivalg. Utsikt både mot Jostedalsbreen og Hurrungane fra toppen. Jostedal hotell har overnatting.

Beste sesong: februar til mai.

Langtur med fjellski

Du finner hvite vidder og fjell egnet for fjellskiturer helt fra Svalbard i nord til sør for Hardangervidda. Man kan enten overnatte på hytter i fjellet, eller bo i telt. Den siste varianten krever en del mer kunnskap om vinterfriluftsliv, men man må uansett ha et erfaringsgrunnlag før man legger på vei inn i det norske vinterfjellet. Her er noen anbefalte turer fra DNT og Norgesguidene;

TROMS

Indre Troms er et paradis for den som ønsker en eksklusiv villmarksopplevelse langt fra strømmen av turfolk. Nordlys og nordlig vinter er en mektig opplevelse. Området ligger mellom Tromsø og Narvik, og et turalternativ er å starte fra Rognli i Signadalen og går sørover mellom ubetjente hytter som Gappohytta, Rostahytta, Dærtahytta og Dividalshytta. Turer her krever erfaring fra vinterfjellet og gode orienteringskunnskaper, men det er ikke veldig langt mellom hyttene her.

POSTKORT: Lyngen i Troms er stedet for deg som vil bestige fjell i vakre omgivelser. Sak til VGs reisemagasin om norske skidestinasjoner. Foto: Foto: Hans Kristian Krogh-Hanssen

SYLAN

Å gå fra nord til sør i Sylan, Trøndelag, med storslagen utsikt til det mektige Sylmassivet er en flott skitur. Hele turen følger vintermerkede ruter i et lettgått høyfjellsterreng og er innom de to største turisthyttene på norsk side av grensefjellet. Turen starter på Bjørneggen og går sørover i lett terreng til den tradisjonsrike Storerikvollen. Andre etappen går langs Sylmassivets fot med Syltoppens karakteristiske pigg stikkende opp halvveis, før den ender i Stugudal lengst øst i Tydal kommune.

TUR FOR TO: Over Tafjordfjella skal være idyllisk. Foto: Foto: Hans Kristian Krogh-hanssen

TAFJORDFJELLA

I det største høyfjellsområdet på Sunnmøre finner du veldig variert natur med bratte vestlandsfjell i vest og slakere fjell i øst og rent viddepreg i sørøst. Det er mange fine topper som man også kan nå på fjellski her, med Puttegga (1 999 moh.) som den høyeste. Deler av Tafjordfjella ligger også i Oppland fylke. I nord henger området sammen med Romsdalsfjella som er bratte og ville. Også her er det flere merkete ruter og en overnattingshytter. Mot øst glir Tafjordfjella over til Reinheimen Nasjonalpark som strekker seg langt nedover i Ottadalen. Det ligger 15 hytter i området, de fleste selvbetjente eller ubetjente vinterstid.

FART OG SPENNING: . I nord henger Tafjordfjella sammen med Romsdalsfjella som er bratte og ville. Foto: Hans Kristian Krogh-hanssen

HARDANGERVIDDA

Hardangervidda er Nord-Europas største høyfjellsplatå og byr på en rekke spennende turer. Om du vil oppleve rå og vill natur, så er turen fra Finse til Haukeliseter en ukes tur på fjellski med gode dagsetapper. Du kan overnatte i hytter med oppstart på Finse – Krækkja – Stigstuv – Sandhaug – Litlos – Hellevassbu og så Haukeliseter. Dagsetapper fra 16 til 28 kilometer i lett til middels krevende terreng. Dette er en langtur som byr på stor variasjon i dagsetapper, hytter og terreng.