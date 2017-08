Vekk fra regnet? Slik kaprer du de billigste reisene

Er du drittlei av det norske sommerregnet og trenger en hvil under palmetrærne? Det er fremdeles ikke for sent, ifølge reisebyråene.

Fellesferien er over, og mange er allerede tilbake i jobb. Men for de som har valgt å legge siste del av ferien hjemme – og angrer på det – skal det ikke være for sent.

Store deler av Norge vil få regnbyger de kommende dagene. På pent.no er det meldt regnvær nesten hver eneste dag til og med 9. august i Oslo.

Og når værmelderne kommer med dårlige nyheter kan både reisebyråene og restplass-selskapene le hele veien til banken. Nordmenn blir desperate på å komme seg vekk når sommeren er våt og kald, ifølge kommunikasjonsansvarlig i Tui, Nora Aspengren.

– Vi kaster oss rundt og får full værpanikk alle sammen. Vi vil redde sommeren i siste minutt. Det er absolutt en klar sammenheng mellom været her hjemme og økningen i sydenreiser, sier Aspengren til VG.

5 tips fra Aspengren: Følg med på restplass-sidene



Meld deg på nyhetsbrev, da kommer de første tilbudene



I sosiale medier blir gjerne gode tilbud annonsert



Vær fleksibel hvis du kan



Reis i august/septmeber



Men til glede for de solhungrige, kan reiseselskapene fortelle at det slett ikke er umulig å kapre noen billige billetter sørover.

– Det er fortsatt gode tilbud rundt omkring, men du får de absolutt beste tilbudene hvis du er fleksibel og reiser når skoleferien er over i slutten av august. Da er det mye bra, for da begynner den absolutte lavsesongen. Det er det heteste tipset for de som vil ha litt sol, sier Aspengren.

Både restplass.no og solfaktor.no selger billige pakkereiser, og kan fortelle at det fremdeles finnes noen godbiter om man bare leter.

– Frem til skolestart er det veldig fullt, men det finnes fremdeles noen strøplasser igjen. Priser per person er cirka 2500 kroner og oppover, og billettene går veldig kjapt. Fra midten av august er det noe annerledes, og man kan finne priser ned i 1300 kroner, forteller Stefan Pettersson fra Restplass.no.

Har man noen ekstra kroner å rutte med, så finner man turer for 7-8000 kroner allerede i neste uke, ifølge Petterson, men om man kan vente nok en uke med å reise så kan man gjøre noen reisekupp.

Også Apollo melder om få sydenreiser før skolestart. Men den som leter finner.

– Det er nesten ingenting ledig denne uken. Vi har vært tomme ganske lenge. Det er noen få uspesifiserte hoteller igjen og noen få flyseter. Men fra 11. august skal det være mulig å finne noe, sier PR- og kommunikasjonsansvarlig i Apollo, Beatriz Rivera.

Det skal allikevel ikke være umulig å rømme landet allerede i morgen, for Rivera kan fortelle at de setter opp pakkereiser med rutefly og hotell for kundene sine. Da må man selvfølgelig opp i pris.

– Det er restplassene det er manko på, men man kan absolutt fremdeles finne reiser til storbyer for en billig penge, forteller hun.