Ferie i Los Angeles? Her finner du de mest Instagrammede stedene

LOS ANGELES (VG) Californias mest kjente by er som skapt for sosiale medier med ikoniske og fotogene landemerker overalt. Her er 10 herlige opplevelser umulig å ikke dele med venner og kjente.

En advarsel før du leser videre; disse tipsene vil garantert gi deg likes - men spesielt original er du ikke. Likevel, hvorfor skal man gjøre ting så komplisert på feire?

Enten du vil ha en aktiv ferie eller nyte det gode liv er LA et sikkert kort. Og den er visuell. Byens severdigheter er som så mye annet i LA skapt for å være så fornøyelige og fotogene som overhodet mulig. Dette gjelder ikke minst mat. Du vil fort oppdage at amerikanerne tar maten sin på største alvor. Her står folk gjerne over en time i kø for å få akkurat det de har lyst på.

VG har saumfart sosiale medier og nettsider som Refinery29, Racked og CBS, og funnet frem 10 plasser som stadig dukker opp i feeden fra besøkende i englenes by. Med god grunn. LA byr på flere av verdens mest kjente landemerker som Hollywood-skiltet, stranden i Santa Monica og Hollywood Walk of Fame.

Like utenfor sentrum finner du også fornøyelsesparker som Disneyland (områdets mest besøkte attraksjon) i Anaheim og Universal Studios i Studio City med sin nyåpnede Harry Potter-verden, også verdt en tur.

Pink´s hotdogs

NAM NAM: Pink's har områdets mest kjente pølsebu. Foto: Leif-Åge Reme

Liker du pølser er dette pølsebua som troner over alle! Pink´s er en LA-institusjon som åpnet i 1939. Inne er veggene dekket med hundrevis av bilder av kjendiser som har spist der. Michael Jackson, Dolly Parton, Bruce Willis, Kris Jenner og strengt tatt ALLE andre du kan tenke deg. Menyen er «greasy» med bacon, ost, chilikjøtt og ekstra svære pølser. Det spares ikke på noe og begrepet «ventepølse» finnes ikke i vokabularet. Et måltid på Pink´s er en full middag og vel så det – og veldig godt. Bestill en Bacon Chili Cheese Dog med fries og en kald glasscola.

Adresse: 709 N La Brea Ave, Los Angeles, CA 90039

Santa Monica Pier

KJENT PLASS: De fleste som har vært i LA har vært her - enten de har instagrammet det eller ikke. Foto: Leif-Åge Reme



Det er masse å gjøre langs strandstrekningen mellom Venice og Santa Monica. Lei en sykkel eller jogg/spaser langs vannet. Stopp og ta bilder foran et av livvakt-tårnen kjent fra Baywatch, eller nyt noen timer på stranda. Området syder av folk, god mat og drikke og andre lukter og lyder. På Santa Monica Pier finner du en fornøyelsespark. Hvorfor ikke ta en selfie fra pariserhjulet?

Adresse: Santa Monica Pier, 200 Santa Monica Pier (at Ocean Avenue); 310-458-8901.

Shopping med sjokkrosa fotovegg

INSTA-VENNLIG: Den perfekte bakgrunnen for en #ootd. Foto: Leif-Åge Reme

Melrose Avenue er en av de hyggeligste handlegatene i Los Angeles med like mange gode barer og restauranter som shoppingmuligheter. Utenfor designer Paul Smiths butikk er det alltid stappfullt av bloggere og turister som tar bilder av hverandre. Den sjokkrosa butikkveggen virker å være selve drømmekulissen. Tips! Besøk gaten på søndager; da finner du nemlig et fantastisk hipsterloppemarkedet på Fairfax High School.

Adresse: Paul Smith, 8221 Melrose Avenue

BESTE I USA? VG stod i kø i en snau time for å bli servert på fastfoodkjeden In-N-Out Burger. Google kjedens hemmelige meny og bestill «animal style», så blir både burger og fries dynket i løk, ost og dressing. Foto: Leif-Åge Reme

Burger-himmel

Slik kommer du deg dit - og rundt Los Angeles er blitt stadig rimeligere å fly til. Både Norwegian og SAS har opprettet direkteruter fra Oslo Gardermoen til LAX. Regn med å betale et sted mellom 3000-7000 kroner, i kampanjeperioder kan billetten bli enda rimeligere. LA brer seg over et gigantisk område og har drøyt 17 millioner innbyggere. For å komme deg rundt trenger du bil. Byen er lagt opp for bilbruk og er man komfortabel med filskifter er det en enkel by å kjøre i. Leiebil får man på flyplassen LAX, og for de rimeligste betaler du ca. 300 kroner dagen. Bestill på forhånd, da er det lettere å gjøre et priskupp. Det finnes offentlig transport, primært i form av busser, men selv om den kollektive transporten har bedret seg noe de siste årene er den ikke all verdens. En Uber-tur er langt mer effektiv. Taxi-bransjen er tilnærmet død i byen etter inntoget av Uber og Lyft. Taxienes primæroppgave i dag er turer til og fra LAX. For overnatting er Airbnb et godt alternativ hvis man er en større gruppe mennesker som reiser, som vennegjenger og familier.

USA og hamburgere går hånd i hånd - og mange mener fastfood-kjeden In-N-Out Burger er aller best. Kjeden er kun utbredt sørvest i USA, så ta turen innom når du er i LA hvor de har flere filialer.

Her lager de det meste av maten fra bunnen av i motsetning til konkurrentene og har kjendiskokker som Gordon Ramsay og Mario Batali blant sine hengivne kunder.

Adele dro hit etter hun sang surt på årets Grammy-utdeling og twitret at kvelden derfor ikke endte så ille likevel. Ikke bare smaker burgerne kjempegodt, In-N-Out betaler de ansatte godt over den amerikanske minstelønnen. Pass på å google kjedens «hemmelige meny».

#nam

Adresse: 7009 Sunset Blvd, Hollywood, CA 90028

Hollywood-skiltet

Et av USAs mest ikoniske landemerker helt siden 1923, da det stod Hollywoodland og var reklame for eiendom til salgs. De færreste drar hjem fra Los Angeles uten et snapshot av skiltet. Men flere burde sette av en halv dag til turen opp i Hollywood-skråningen, en fantastisk opplevelse. De flotteste bildene får du nemlig fra bak skiltet, sjekk bare selfien til reisebloggerne bak The Places You Can Go. Parker bilen ved Griffith Observatory, herifra er det en halv mil å gå. Se opp for slanger i byparken (huff) og ta med nok drikkevann.

Adresse: Parkering ved turens utgangspunkt i Griffith Park: 2800 East Observatory Road

Cupcake-minibank

KAKE-KONTO: På denne minibanken setter du penger inn, og får utbetalt cupcakes og cookies. Foto: Leif-Åge Reme

Se for deg en minibank hvor du putter penger inn - og ut får du verdens diggeste cupcakes og cookies! Cakesjappa Sprinkles er velkjent for cupcakesene sine, men den store gledessprederen er kake-minibanken i Beverly Hills som er åpen 24/7. Velg hvilken variant du vil ha på skjermen, dra kortet og ut kommer kaken. Køen strekker seg ofte langt ut på gaten og færreste kjøper en cupcake uten å ta bilder.

Adresse: 9635 S Santa Monica Blvd, Beverly Hills

Hollywood Walk Of Fame

FORTAU MED GLANS: Presidentkandidat Donald Trump er en av de mange kjendisene som har sin egen stjerne på Hollywood Walk of Fame. Foto: Scanpix



I sentrum av Hollywood finner du lange fortau med stjerne etter stjerne tilegnet verdens kjendiser. Gaten er støyende og folksom, men det er likevel en opplevelse verdt å få med seg. Vokskabinett Madame Tussauds finner du på samme strekk, det samme gjelder Mann´s Chinese Theatre hvor stjerner har etterlatt seg avtrykk av hender og føtter. Sjekk om noen passer dine egne!

Kjører du bil anbefaler vi å parkere i Hollywood and Highland mall. Det koster ikke så mye og billetten refunderes lett hvis du kjøper noe i en av butikkene i området. Herifra kommer du rett ut på stjernegaten.

Adresse: Hollywood Boulevard, mellom La Brea Avenue og Gower Street

The Los Angeles County Museum of Art

POP-KUNST: Selv sent på kvelden myldrer publikum rundt gatelysinnstallasjonen utenfor LAs museum for samtidskunst. Foto: Leif-Åge Reme

Basert på Instagram kunne man tro #LACMA bare er en samling gatelys. Det er det altså ikke, men gatelys-installasjonen Urban Light rett utenfor hovedinngangen er et yndet sted for besøkende å ta bilder. Los Angeles er blitt et av USAs mest pulserende kunstbyer, og LACMA har en imponerende samling. Kim Kardashian og Kayne West tok nylig turen for å se lyskunstneren James Turrells faste installasjon og la ut utallige bilder på Insta. Hvis du reiser i en gruppe hvor ikke alle er like glad i kunst kan de ta turen over gaten til byens feteste bilmuseum, Petersens Automotive Museum.

Adresse: 5905 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90036

Stjerneutsikt fra Griffith Observatory

PÅ TOPPEN AV VERDEN: Kanskje ikke helt sant, men det kan i alle fall føles slik. Foto: Leif-Åge Reme



Los Angeles´fineste utsikt finner du fra The Griffith Observatory, et planetarium på toppen av byen fra 1935. Hver kveld kan publikum komme og se gjennom teleskopet, så sant det er skyfritt. Utsikten er spektakulær, særlig soloppgangen og solnedgangen er populære. Lokale og turister fyller opp parkeringsplassene fra 6-tiden når solen titter frem. Observatoriet ligger i Griffith Park, som er et utmerket utgangspunkt for turer i «Hollywood marka».

Adresse: Griffith Observatory, 2800 East Observatory Road; 213-473-0800.

Point Dume i Malibu

VAKKERT: Soloppgangen er ekstra fin fra Point Dume i Malibu. Foto: Leif-Åge Reme

En kort kjøretur nord for Santa Monica ligger vakre Malibu. Her finner du svære strender hvor man kan glane på strandhusene til de rike og berømte. Sjekk ut Malibu Pier, ytterst ligger restauranten Malibu Farm som er stappfull hver dag. Mest populært er likevel Point Dume, et utsiktpunkt på toppen av en høy odde som tar pusten fra de fleste. Lyset er vakrest ved soloppgang og like før solen går ned. Se opp for sjøløvene i vannkanten.

Adresse: 7103 Westward Beach Roa, Point Dume State Beach