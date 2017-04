De beste strendene i Los Angeles

Vi kjørte ruten fra Malibu i nord til Manhattan Beach i sør, og tok tempen på de heteste strendene i L.A. Her er de beste bade, surfe - og familiestrendene langs Highway 1.

Los Angeles kan tilby mer enn Hollywoodstjerner, fancy fester og shopping. Mellom store luksusvillaer og brede motorveier finner man et frodig og grønt landskap. Hager, parker og gater er fylt til randen med botaniske herligheter, trær og busker i regnbuens farger. Dessuten lukter det overraskende godt i Los Angeles. Blomster og trær gir den luftforurensede byen et annet preg enn den typiske asfaltjungelen man gjerne forbinder amerikanske byer med.

Les også: Hit bør du reise i 2017

Når du først har tatt turen til solfylte California, er det et «must» å oppleve de vakre strendene langs vestkysten. Her finner man alt fra turistfylte, brede strender til skjulte perler i naturskjønne omgivelser. Enten du reiser med vennegjengen, med familien eller på kjærestetur finnes din drømmestrand i nærheten av L.A.

Vi tok turen langs kysten av storbyen, og holdt oss innenfor en radius som gjør hjemreisen overkommelig. Alle som har vært i Los Angeles vet hvor mye tid som går med til bilkjøring, og da er det greit å holde seg nære byen. Her finnes flust med fantastiske alternativer.

Les også: Fem hotellåpninger vi gleder oss til i 2017

Leo Carillo State Beach

FAMILIESTRAND: Leo Carollo State Beach er naturskjønn og levende. Foto: Klaudia Lech , VG

Nord for Malibu ligger Leo Carillo. På oversiden av motorveien kommer du til en campingplass, som gjerne kan bli ditt siste overnattingsstopp før Los Angeles om du kjører sørover på Highway 1. Hit kommer surfere og barnefamilier for å nyte en dag på stranden. En smal elv fører ned til havet, og de minste barna kan leke og bade i såkalte «tide pools». Små vannkulper skylt inn på stranden med tidevannet.

Mer glad i basseng? 10 fantastiske bassenger fra hele verden

Artikkelen fortsetter under bildet.

SLAPPER AV: En surfer tar seg en velfortjent hvilepause i bilen på parkeringsplassen. Foto: Klaudia Lech , VG

Stranden er langt ifra luksuriøs, men kan minne om strender langs kysten av Norge. Det er både steiner og tang på stranden, så liker du naturlige strender er denne noe for deg. Stranden er rå og ekte, og det kryr av surfere på jakt etter gode bølger. Denne stranden egner seg godt til en familiepiknik!

Få også med deg: 10 ting du kan gjøre i København som ikke skriker turisme

El Matador Beach

POPULÆR STRAND: El Matador state beach er et vakkert syn. Foto: Klaudia Lech , VG

VAKKERT LANDSKAP: De bratte klippene ned mot stranden. Foto: Klaudia Lech , VG

Når man nevner El Matador Beach til L.A.-borgere sier de bare: «oooh». Denne stranden er nemlig de lokales stolthet. Den nydelige stranden er noe utenom det vanlige, og topper lett listen over de vakreste strendene i Los Angeles.

Stranden – som ligger i fredelige Malibu – er kun en liten avstikker fra motorveien, men her lønner det seg å holde tunga rett i munnen, for går du glipp av et lite skilt med påskriften «El Matador», er det fort gjort å overse innkjørselen. På toppen av bratte stup og høye klipper ligger en liten parkeringsplass. Her kan du nyte utsikten over havet, før du går ned de bratte trappene mot stranden.

Den smale stranden består av spennende steiner, klipper og skjær. Grottene og steinene er stadig lagt som bakteppe for både amatør - og profesjonelle fotoshooter. Gjerne med badedraktmodeller i ildrød solnedgang. Her kan du knipse i vei, og motivene blir vakre hvor enn du snur deg.

Ferie i Los Angeles? Her finner du de mest Instagrammede stedene

Artikkelen fortsetter under bildet.

STRANDLIV: En gjeng har slått opp solstolene og nyter en piknik på El Matador. Foto: Klaudia Lech , VG

Like sør for stranden ser man bort på luksushus langs strandlinjen. Her ligger de typiske Malibu-husene som perler på en snor. Ta gjerne en spasertur langs vannkanten for en annerledes opplevelse.

Les også: Fem fossefall verdt å sjekke ut

Zuma Beach

BAYWATCH: De ikoniske livvakthusene ved Zuma Beach, hvor Baywatch har spilt inn sine kjente scener. Foto: Klaudia Lech , VG

Kun et steinkast fra motorveien, ligger den store, populære stranden Zuma beach. Dette er en perfekt familiestrand med enkel tilgang. En gigantisk parkeringsplass ligger like ved, og her kan man stå hele dagen for seks dollar – tilsvarende cirka femti kroner.

I sesong er stranden smekkfull av både lokale og turister, men ønsker du å nyte stranden alene er det lite folk der på våren, før april. Mellom april og oktober er det sommertid, og i helgene yrer det med liv her, ifølge badevaktene ved stranden. Det er nettopp her flere av de mest kjente scenene fra 90-tallsserien Baywatch ble spilt inn. Det i seg selv er jo verdt et lite besøk. Under vintersesongen står de ikoniske badevakt-husene stablet ved parkeringsplassen – låst igjen og klar for en ny og travel sommer.

Her finner du også volleyballnett for den sporty, som ikke nødvendigvis synes det er like gøy å sole seg i flere timer i strekk. Far og sønn i huset kjenner seg kanskje igjen? Som tidligere nevnt er dette den ultimate familiestranden med noe for enhver smak. Enten man er kjendisjeger, sporty volleyballspiller eller rett og slett bare elsker en lang dag på en bred og ren strand med hvit sand.

Få også med deg: Dette er Mexicos «hemmelige» eventyrstrand

Point Dume State Beach

NATURSKJØNT: Den brede stranden ved Point Dume. Foto: Klaudia Lech , VG

Er du ute etter en naturopplevelse utenom det vanlige, bør du ta turen til nasjonalparken Point Dume. Stranden med de vakre klippene ligger om lag fem kilometer fra Malibu, og bare et par minutter fra Highway 1.

Kjør av motorveien og ned mot Westward beach, hvor du kan parkere langs veien. Gå den lille stien opp mot klippene, eller spaser langs stranden. På toppen av klippene ankommer du en eng full av gule blomster og en utsikt du sent vil glemme. Du får et overblikk over de lysebrune strendene, en blomstereng som vaier i vinden og hav så langt øyet kan se.

Artikkelen fortsetter under bildet.

UT MOT HAVET: En kvinne nyter utsikten ved Point Dume State Beach. Foto: Klaudia Lech , VG

Et så romantisk sted skal man lete lenge etter. Gå ut på klippene, og ta det perfekte instagrambildet, eller bare nyt øyeblikket før du vandrer videre til Point Dume State beach. Fra de høye klippene kan du spotte den «hemmelige» stranden Pirate’s Cove Beach. En bitte liten strand mellom store steiner.

Tilbake ved Westward Beach, ligger den koselige strandrestauranten The Sunset restaurant som serverer lunsj og middag. Nyt gjerne en bedre fiskemiddag her i solnedgangen, før du kjører tilbake til byen.

Surfrider Beach

SURFESTRAND: En surfer på vei opp etter en surfetur på Surf Riders Point i Malibu. Foto: Klaudia Lech , VG

Er du en surfe-entusiast bør du ta turen til Surfrider Beach i Malibu. Her blir du vitne til Malibus legendariske landskap, hvor fjellet møter sjøen. Surfrider Beach, hvis egentlige navn er Maibu Lagoon State Beach fikk kallenavnet sitt da dette er en ekte «hot spot» for surfere.

Artikkelen fortsetter under bildet.

PAUSE: To surfere slapper av på Surf Riders Point i Malibu. Foto: Klaudia Lech , VG

Perfekte bølger tiltrekker seg både erfarne og nybegynnere i surfemiljøet. Her kommer man kjapt i snakk med andre surfere, og når du blir klar for lunsj står piren til rådighet. En lang, historisk pir i tre står som et smykke på stranden. Denne er perfekt for piknik, fugletitting eller fisking.

Artikkelen fortsetter under bildet.

SØTNOS: En liten gutt sitter «begravet» i sanden. Foto: Klaudia Lech , VG

Stranden gir inntrykk av et ungt miljø, og på piren finner man hyggelige restauranter perfekt for en drink eller noe å spise på som et lite avbrekk fra surfing og bading.

Restauranttips i Barcelona: Dette er spisestedene du bør besøke i 2017

Santa Monica Beach

ROMANTISK: Et par feirer valentinsdag på Santa Monica beach. Foto: Klaudia Lech , VG

Dette er stranden som ligger nærmest byen. Har du vært i Los Angeles før, er det kanskje nettopp denne stranden du forbinder med stjernebyen. Den brede stranden er fullspekket med folk året rundt, og egner seg perfekt for både familier, vennegjenger eller en rolig kjærestepiknik om du skulle ønske det. Her kan man kjøre kite, spille volleyball eller bade i bølgene.

Selve trekkplasteret på stranden er den store piren som Santa Monica er kjent for, med det iøyenfallende pariserhjulet. På Santa Monica Pier kan du kjøre karuseller, spise is og sukkerspinn eller nyte en kopp kaffe. Denne stranden må du simpelthen oppleve i solnedgang. Det er en helt spesiell stemning der da.

Artikkelen fortsetter under bildet.

FOLKSOMT: Et barn leker på den populære stranden Santa Monica. Foto: Klaudia Lech , VG

Den verdensberømte stranden og piren har fungert som kulisser i en rekke kjente filmer. Deriblant «Forrest Gump» fra 1994. Den dag i dag finner man restauranten «Bubba Gump» på piren, en restaurantkjede som selvfølgelig serverer reker. Kanskje ikke så fancy, ei heller verdens beste mat, men en artig opplevelse kan man trygt si. Warning: dette er en turistfelle, men er man turist kan man like gjerne omfavne det.

El Porto Beach

SURFER I SOLNEDGANG: En surfer tester bølgene på El Porto. Foto: Klaudia Lech , VG

Det kryr av strender også sør for Santa Monica og Venice Beach. Like ved flyplassen (LAX), finner man El Porto og Manhattan Beach. En gigantisk strand for voksne, vennegjenger og barnefamilier. Her er det lagt opp til både garderober og toalettfasiliteter, så her kan man fint tilbringe en hel dag.

FIN UTSIKT: Promenaden ved El Porto beach. Foto: Klaudia Lech , VG

Dette stedet er perfekt for surfing, eller andre aktiviteter som volleyball. Fargerike hus står på rekke og rad så langt øyet kan se langs «boardwalken», og i skillet mellom Manhattan og El Porto Beach står Manhattan Beach Pier. Ytterst på piren finner du Roundhouse Aquarium, et lite barnevennlig akvarium som viser frem hva det lokale sjølivet har å by på.

El Porto Beach kan skilte med ren, hvit og fin sand, men dessverre er det ofte høye bølger for barn. De ikoniske livvakt-bodene står spredt over hele stranden, og livvaktene holder et overblikk over de mange surferne som dupper og rir ute på bølgene.