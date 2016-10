Nordmenn får holde dansegalla i sørgende Thailand

I en tid hvor bordeller og barer i Bangkok holder stengt i ærbødighet for den avdøde kongen, får Rune Rudberg spille på dansegalla for nordmenn i Cha Am.

MED SØRGESLØYFE: Orkidèekspressens grunnleger Edgar Skjønhals. Foto: Privat

Den kjente norske artisten er en av flere som skal opptre på Orkidèekspressens årlige dansegalla i feriebyen.

Reiseselskapet Orkidèekspressens grunnlegger, Edgar Skjønhals, har fått lokale myndighetens velsignelse til å arrangere den norske dansegallaen til tross for at landet er i sorg.

Etter at kong Bhumibol døde etter lang tids sykdom sist torsdag, gikk Thailand inn i en offisiell sørgeperiode på et år.

Samtidig som statsministeren kunngjorde den ett år lange sørgehøytiden, gjorde han det klart at alle former for underholdning skulle tones ned de neste 30 dagene.

Ifølge The Telegraph gikk Bangkoks «red light district» umiddelbart i svart, og barer og bordeller stengte.

Ett minutts stillhet



Likevel – bare 19 dager etter dødsfallet – får nordmenn svinge seg til glade dansebandrytmer i feriebyen Cha Am. Den fem dager lange dansegallaen starter som planlagt 1. november.

– Vi kommer til å starte alle dansegalla-arrangementene med ett minutts stillhet for kongen. Det samme gjør vi ved alle andre fellesarrangementer og middager. Thailenderne setter pris på det, sier Edgar Skjønhals.

POPULÆRT: Fastboende nordmenn strømmer til dansegallaen i Cha Am. Bilde fra et tidligere år. Foto: Robert S. Eik , VG

Orkidèekspressen deler også ut sørgesløyfer til alle sine gjester.

– Folket var glad i kongen sin, og mange er i sorg. De blir rørt når de ser at turistene bruker sort sørgesløyfe, forteller han.

Venter 200 nordmenn



Som den største turoperatøren i Cha Am og Hua Hin gjennom nesten 30 år, møter norske Edgar Skjønhals stor velvilje hos lokale myndigheter.

På sin 70-årsdag i fjor fikk han en symbolsk bynøkkel i gave fra guvernørene i de to byene. Nå har guvernørene gitt ham tillatelse til å arrangere dansegallaen på Long Beach Hotel.

Arrangøren venter at nærmere 200 nordmenn vil være med på festen, de fleste av dem er fastboende i Thailand. Noen har også lagt ferien sin til Cha Am på dette tidspunktet for å få med seg danseopplevelsen når de er i Thailand.

KOMMER: Rune Rudberg. Foto: Stian Lysberg Solum , VG

– Dansebandet Gutta fra Scandinavia har toppet bandet med Rune Rudberg. I tillegg kommer Ingemar fra Kongsvinger, og Petter A Røstads orkester fra Trøndelag med legenden Asmund Bjørken på trekkspill, forteller Skjønhals.

– Har ikke lagt bånd på turistene



En av dansegalla-dagene blir det også norsk vielse på stranden.

Selv om de innfødte ikke har lov til å spille musikk ute i gatene, har Skjønhals fått tillatelse til at to trekkspill og en fele skal spille for brudefølget fra hotellet og ned til stranden.

Ifølge Skjønhals får ikke landesorgen noen stor betydning for turistene på familiestedet Cha Am.

– Her finnes det knapt noen barer, så jeg vet ikke om noen må holde stengt. Myndighetene har ikke lagt noen bånd på turistene ut over at vi skal oppføre oss pent og dannet, sier Orkidèekspressen-gründer Edgar Skjønhals.