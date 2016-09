Dødsmaneter stenger strender i Thailand

Svømmeforbud er innført på flere strender i Thailand etter at den dødelige maneten «portugisisk krigsskip» ble observert.

PORTUGISISK KRIGSSKIP Portugisisk krigsskip (Portuguese Man-of-war) med det latinske navnet Physalia physalis.

Maneten er gjennomsiktig purpurblå og får tråder (tentakler) som kan bli opptil 10 meter lange.

Inneholder nok gift til å drepe fisk på størrelse med en makrell.

Selve manetkroppen er ikke mer enn 30 centimeter lang.

Maneten lever i varmere hav og er vanlig blant annet i Australia, Bahamas, utenfor De vestindiske øyer, og fra Florida og sør mot Mexico.

Manetkroppen er båtformet og har en gassfylt kropp som gjør at maneten flyter i overflaten, som et skip.

Neslekapslene er meget giftige, og maneten antas hvert år å ta livet av flere mennesker.

Giften finnes i trådene, som er av det mest giftige som er kjent hos marine arter.

Det er myndighetene i Thailand som nå har besluttet at tre strender i Phuket må stenges på grunn av maneten som regnes som en av de giftigste artene på jord.

Blir man brent av maneten kan det forårsake et så stort sjokk at man får hjertestans på grunn av de sterke smertene.

Nå blir strendene overvåket av badevakter som skal følge med på at alle følger svømmeforbudet.

Ving sender ut advarsel



Aftonbladet har snakket med reiseselskapet Ving som sier de tar hendelsen på alvor. Strendene som er stengt ligger på nordsiden av øya Phuket, mens de fleste gjestene til Ving holder til andre steder.

– Vi kommer til å gå ut med en advarsel på SMS til alle våre gjester i området, sier Anna Hagberg på vegne av selskapet.

Hun forsikrer om at de følger nøye med på informasjon som kommer fra de lokale myndighetene.

Kittiphat Tharapiban som er leder for nasjonalparken Sirinath på Phuket, opplyste søndag at maneten var observert ved strendene Naiyang, Naithon og Layan, ifølge Bangkok Post.

Siden arten er regnet for å være så farlig, valgte de å forby svømming og all annen vannaktivitet ved strendene.

I 2004 døde en av kong Haralds seilerkolleger etter å ha blitt truffet av maneten utenfor Miami Beach. Og i 2011 satte den giftige maneten en stopper for den amerikanske svømmeren Diana Nyads (62) tredje forsøk på å svømme fra Cuba til Florida.

FERIEPARADIS: Stranda Kamala på Phuket er ikke blant strendene som nå er stengt på grunn av manetene. Foto: Dag Fonbæk , VG

Har blitt brent selv



Den svenske forskeren Fredrik Gröndahl sier til Aftonbladet at det er vind og strømninger som avgjør hvor maneten dukker opp. Den har et segl på toppen som er fylt med gift, og det gjør at den lett forflytter seg rundt.

Trådene på maneten kan bli ti meter lange og fortsetter å brenne selv om de har løsnet fra dyret.

– Det er sjelden maneten forårsaker et dødsfall direkte, men det kan bli farlig dersom man brenner seg ute på dypt vann og får panikk, sier Gröndal til den svenske avisen.

Han har selv brent seg på det portugisiske krigsskipet, og sier det var svært smertefullt.

– Bør man droppe å bestille reiser til Thailand på grunn av maneten?

– Det tror jeg ikke, det er sånt som kommer og går, sier forskeren.