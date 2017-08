Telttur i høst? Nå er det «glamping» som gjelder

Med såkalt «glamorous camping» byttes liggeunderlag ut med senger, soveposer med dundyner og plastduk med teppegulv.

Glamping-trenden har lenge vært et begrep i utlandet. I Australia er det helt vanlig, og der har de til og med egne nettsider som kan minne om for eksempel Airbnb, hvor du enkelt kan leie glamorøse telt. Her til lands er det derimot ikke før inntil nylig at folk har kunnet kjenne på luksusen under teltduken.

Når du «glamper» er det ingen teltstenger som må monteres, ingen soveposer å rulle ut, og det skal heller ikke være langt til nærmeste toalett. Enten du velger å bo i et telt, hytte, iglo, trehus eller i en lavvo, går konseptet ut på at luksusen ikke må ofres – selv utendørs.

LUKSUS UTE: På Canvas hotell ved Treungen kan du ta et varmt bad mens du nyter utsikten over innsjøen. Foto: Canvas hotell

– En opplevelse for alle sanser

Ved Randsfjorden i Jevnaker driver Siri Hallaren og hennes ektemann Rune med glamping. I hagen ved Thorbjørnrud hotell tilbyr de gjestene sine en glamorøs natt utendørs. Her res sengene opp som på et hotellrom, og det er både lyslykter og varmeovner i teltene. Man får også tilgang til toalett – og dusjfasilitetene på hotellet.

– Det å ligge i ei seng og ha det varmt og koselig og se ut på Randsfjorden er så spesielt. Det er en opplevelse for alle sanser. Lydene, lukten og det å ha det behagelig samtidig trekker til seg alle slags folk, sier Siri Hallaren til VG.

SOM ET HOTELLROM: Sengene er ferdig oppredde og teltet er varmt når du ankommer teltene ved Randsfjorden. Foto: Sara Berge Holmberg

Det hele begynte i 2010, da Hallarens ektemann viste henne bilder av såkalte glampingtelt.

– Dette er jo et fenomen som er stort både i England, Nederland og Spania. Jeg var ikke tung å be, og vi kjøpte vårt eget private telt. Vi fylte bilen med persiske tepper, overmadrassen fra senga vår og til og med en lysekrone. Dette vakte stor oppmerksomhet på campingplassene, og mange tok bilder. Det var da vi skjønte at dette er noe vi må dele med andre.

Siri og ektemannen er nå eiere av 12 telt, som de leier ut til folk som er ute etter en annerledes opplevelse. I tillegg til fire telt i Jevnaker, leier de ut telt på Hallingdal feriepark og på Bogstad camping i Oslo.

Ute etter komfort

Hallaren har valgt å holde sesongen til sommerstid, selv om etterspørselen er stor. De pakker ned teltene for året i august.

– Det blir litt kjølig i september, så dette er kun en sommer-business for nå. Men det er gøy at folk er så fornøyde at de kjøper gavekort som julegaver til hele familien. Det tyder på at de har hatt en opplevelse de likte, forteller Hallaren.

UTSIKT: Nyt varmen innendørs mens regnet hamrer på teltduken. Foto: sara berge holmberg

Det har også blitt en enorm etterspørsel etter såkalte «Arctic domes» i Norge. Dette er iglo-lignende telt, som har slått spesielt godt an i Nord-Norge.

Jonny Bakaas ved Tentipi er distributøren av disse teltene, som sendes landet rundt til glamping-glade turister, familier eller par som er ute etter en helt spesiell natt ute i det fri.

– Det er alle typer folk som leier disse, men i Nord er det mange asiatiske turister som er opptatt av nordlyset. Lenger sør er det både familier og firmaer som leier teltene, eller par som vil ha en romantisk opplevelse, forteller Bakaas.

TURISTMAGNET: Tentipi driver utleie av såkalte Arctic domes. Her under nattehimmelen i Finnmark. Foto: Tentipi.no

De begynte med utleie i november i fjor, og har slitt med å holde tritt med den høye etterspørselen.

– Alt er borte og så langt har vi ikke klart å produsere nok. Det er lang ventetid på domer, og nå mot høsten frykter vi lang leveringstid.

Bakaas tror grunnen til at glamping har blitt så populært er at dette er en annerledes opplevelse hvor man føler at man bor ute, men samtidig har mye luksus rundt seg. Teltene kan settes opp hvor som helst, og det er mulig å legge inn strøm og toalett. Men man må betale for moroa.

PÅ TUR MED HUNDER: En friluftsmann har satt opp det iglo-lignende teltet i Finnmark. Foto: tentipi.no

– De billigste domene ligger på 2900 kroner for en helg, mens i Nord kan man måtte betale opp mot 8000 kroner natta. Jeg har sett at domene ligger på rundt 4950 kroner per natt inkludert oppredde senger og et varmt telt med utsikt mot nattehimmelen.

Her kan du glampe:

Sommer: Glamtents på Thorbjørnrud hotell på Jevnaker fra juni - august, 1400 kroner per natt for et «dobbelttelt» med oppredde senger, 1600 kroner for firemannstelt. Inkl. frokost på hotellet.

Høst: Canvas hotell, sør for Gautefall ved Treungen. Utleie av mongolske teppetelt med varmeovner og dundyner. Sesong fra mai – oktober. 5500 kroner per par for en weekend (minimum to netter), med mat inkludert.

TELT-LANDSBY: Canvas hotell driver utleie av mongolske teppetelt, og tilbyr måltider og aktiviteter for gjestene sine. Foto: canvas hotell

Vinter: Sjusjøen Huskey tours, Aksjøen, fra november – mai. Kjør hund til en ferdig oppvarmet dom og overnatt der. Eventuelt bare overnatte uten hundekjøring. 3750 kroner per natt for hele domen.

Hele året: Halde Solutions i Alta leier ut domer hele året. Pris på forespørsel.