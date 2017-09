Ta parforholdet til nye høyder

Noen destinasjoner burde komme på resept fra parterapeuter. Fyn er et sånt sted, der dere garantert finner tilbake gnisten på gamle kroer og i blomstrende hager, akkompagnert av kulinariske gleder.

Reisen Fly til København, og kjør videre til Fyn på to timer. Ønsker du å kjøre hele veien fra Norge, er reisetiden cirka 8 timer hvis du kjører gjennom Sverige.

Glem roser og sjokolade. Det som virkelig kan få futt i forholdet er en ekte, dansk kroferie på Falsled Kro, en av Danmarks eldste i sitt slag. Der er det minst like hyggelig selv om det regner. Kanskje til og med enda hyggeligere. Da har man en perfekt unnskyldning til å bli liggende i sengen lenge, for så å rusle ned til slow motion-morgenmad der blankpolert sølvbestikk, myke tøyservietter og sprø croissanter sjenker litt ekstra luksus til morgenstunden. Så daffer man rundt i herskapelig takt dagen lang på Danmarks tredje største øy.

1. Egeskov slott - cowboystrekk og prosecco

Det finnes slott, også finnes det Egeskov! Slottet ble bygget i 1554, og ligger som et vakkert fata morgana i en liten innsjø. Deler av slottet er åpent for publikumsbesøk, mens andre deler er forbeholdt greve Michael Ahlefeldt, som er så heldig å ha privat adresse her.

PRAKTFULLT: Egeskov slott ble bygget i 1554, og er fortsatt et imponerende skue. Foto: vIBEKE mONTERO

Renessansehagene rundt slottet er verdt en tur i seg selv. De ble kåret til en av de femti vakreste stedene i Europa av Condé Nast Traveler i 2016, og bugner av blomster der hver og én ser ut til å kjempe om å være den vakreste. Og midt i dette overveldende blomsterhavet spankulerer det frittgående påfugler.

Gå hånd i hånd med kjæresten din gjennom Dahliahaven, rosehaven, Fuchsiahaven, dufthaven, humlehaven, den klassiske labyrinthaven og end til slutt opp i hvilehaven hvor man kan ta seg en cowboystrekk i oppspente hengekøyer.

Falsled Kro En av Danmarks eldste kroer, og du merker sjarmen og roen med en gang du ankommer. Prisene starter på 2.000 danske kroner per person for pakkeløsning inkludert måltider i lavsesong. www.falsledkro.dk

Med ørlite grann planlegging, bestiller dere en piknikkurv i forkant, og henter den på Café Jomfru Rigborg som ligger inne på slottets eiendom. Så er det bare å installere seg på plenen bak slottet og la prosecco-korken sukke. Hva som skjer etterpå, er opp til dere, men det er bare en halvtimes kjøretur tilbake til Falsled kro.

Forlat allikevel ikke Egeskov før dere har fått med dere grevens eget ateliér hvor han har stilt ut sine malerier, og en tur innom den underholdende samlingen med veteranbiler og motorsykler. Dette slottet både overrasker og imponerer.

2. En helg på Falsled kro

Innledningsvis har vi allerede nevnt at Falsled kro er en perfekt setting for en kjærestehelg. Billig er det ikke, men se på det som en investering i kjærligheten med garantert avkastning. Gjør du dette som et forebyggende grep, slipper du dyre parterapiregninger senere. Langt hyggeligere enn å sitte på et psykologkontor er det også.

Hotellet har nitten idylliske rom, der flere av dem har egen peis og utsikt enten mot havet eller vinterhaven. PS: Det lønner seg å bestille et opphold som inkluderer både overnatting og måltider, for du ønsker ikke å være noe annet sted når godsakene bæres ut fra Per Hallundbæks kjøkken. Eller når måltidet avsluttes med Danmarks mest bugnende ostevogn.

Stella Maris Hotellet har en idyllisk beliggenhet ved vannet, og er et gammelt badehotell. Forvent luksuriøse omgivelser og høy komfort. Pris fra 1.400 danske kroner for et dobbeltrom per natt, inkludert morgenmad. www.stellamaris.dk

Vil dere gjøre oppholdet litt rimeligere, kan dere unne dere en natt på Falsled, og legge resten av nettene til sjarmbomben Stella Maris. Det ble kåret til Danmarks beste hotell i 2016 av Trivago, og ligger idyllisk til ved Svendborg Sund. Og dra for all del ikke fra Stella Maris uten å spise middag her! Kokk Thomas Skovsmose-Falck tryller frem fantastiske retter av lokale råvarer, og det finnes vel ikke noe deiligere enn å spise og drikke seg mett og lykkelig, for så å tusle opp til rommet med mannen eller kvinnen i ditt liv.

3. Konnerup Chocolade

Er man først på Fyn på kjærlighetsferie, så bør dere svippe innom Konnerup Chocolade i den lille landsbyen Vester Aaby. Henrik Konnerup er konditor og chocolatier, og oppfører seg som en Willy Wonka på steroider. Aldri har vi truffet en mann som snakker like lidenskapelig om yrket sitt, og når du lar sjokoladebitene fra Konnerup smelte på tungen, forstår du hvorfor mayaene kalte kakao for «Gudenes mat».

SJOKOLADEMAGI: Konditor og chocolatier Henrik Konnerup i sin lille sjokoladefabrikk på Fyn er et faglig fyrverkeri. Foto: Vibeke Montero

4. Eventyrbyen Odense

RESTAURANTER Lieffroy: Her får du en sanselig opplevelse der Patrick Lieffroy og hans far, stjernekokken Jean-Louis Lieffroy, tilbereder franskinspirerte måltider i en unik setting. Utenfor ligger Storebæltstredet, og på klare dager ser du Storebæltbroen fra restaurantbordet. www.lieffroy.dk Pasfall: Pasfall er en av Danmarks beste restauranter, og du kan forvente godt håndtverk og fantastiske råvarer som prisvinnende kokk Thomas Pasfall tryller til lekre retter på det åpne kjøkkenet. Husk å reservere bord! www.pasfall.dk

Odense er Fyns mest kjente og største by. Det var her H.C. Andersen tilbragte sin barndom, og det er fortsatt eventyrlig vakkert å rusle gjennom brostensbelagte Munkemøllestræde mellom lave, pastellfargede hus og la tankene vandre til «Keiserens nye klær», «Piken med svovelstikkene» og «Den stygge andungen».

5. Bli kjent med øya

Fyn er kjent som hele Danmarks drivhus takket være det frodige jordsmonnet. Øya er en vakker kulisse for bilturer i landsbytempo forbi knallgule rapsåkre, edelgransplantasjer og typisk danske bindingsverkhus med stråtak. Svanninge bakker er et område som er spesielt vakkert, og sender tanken til Toscana. Det var her Fynboerne (anerkjent kunstnergruppe fra slutten av 1800-tallet) fant sine motiver, og om våren går danskene på «løvspringturer» her, for å se på lyset som filtreres gjennom de lysegrønne og papirtynne bøkeløvsbladene.

Andre stopp underveis kan være på Steensgaard hvor det drives økologisk prinsipplandbruk. Det er eget slakteri på gården, og bestyrerne er opptatt av etisk dyrehold. På gården ligger det et trivelig spiseri, som passer perfekt for en landeveislunsj. Valdemar slott er et annet hyggelig stopp for en romantisk utflukt, og er det vakkert vær, kan man ta båt rett hit fra handelsbyen Nyborg.

Husk, på kjærlighetsferie handler det ikke om de store gjøremålene, men om å nyte tiden med den man er glad i. Spar derfor joggeturene, sightseeingen og museumsbesøkene til andre reiser, og unn dere å skumme fløten av en øy med forelskelsesgaranti.