Svensk ektepar (80) nektet drømmecruise til Nordkapp - manglet gyldig pass

Alt var planlagt i detalj og 46.900 kroner betalt. Men Lasse og Anita Claesson (80) fra Lund i Sverige ble nektet å komme ombord på drømmecruiset til Nordkapp. De hadde ikke gyldig pass.

Allerede i oktober i fjor høst startet ekteparet fra Skåne å planlegge reisen for å markere Lasses 80-årsdag. Sammen med selgeren fra det lokale reiseselskapet Big Travel i Lund bestemte de seg for et 11 dagers drømmecruise fra København til Nordkapp og tilbake.

– Lasse var så fornøyd! Han gikk til reisebyrået flere ganger for å ordne med detaljene. Så kunne han komme hjem og fortelle: «Nå har de ordnet det slik at vi får egen handicap-lugar, eller «vi får spise i den første bordsetningen», sier Anita Claesson til Aftonbladet.

Hun har MS og bruker rullestol.

Norgesvenner



Ikke en eneste gang, ikke en gang ved det siste besøket, fortalte selgeren at et gyldig pass var et vilkår for å gå ombord på båten, selv om de bare skulle reise mellom Danmark og Norge, ifølge Claesson.

IKKE BLIDE: Ekteparet Claesson gikk rett og slett og la seg da de skjønte at cruiset til Nordkapp ikke ble noe av. Foto: , Aftonbladet

– Vi har reist flere ganger til Norge både med båt og bil, og vet at det ikke behøves noe pass, sier Anita Claesson.

På avreisedagen var de ute i god tid. Allerede klokken 10 på morgenen var de på plass på cruiseterminalen i København selv om skipet skulle gå fra kai først klokken 17 på ettermiddagen.

Pakket og klart



Anita Claesson hadde pakket og klargjort reisen hele uken. Av gammel vane hadde hun slengt med passene. Først ved innsjekkingen oppdaget de Lasse Claessons pass hadde gått ut og at de ikke fikk adgang til drømmereisen de hadde gledet seg til.

– Kvinnen i innsjekkingen sa at det burde holde med førerkort, og gikk for å forhøre seg med noen i besetningen. Det kom ut en mann som derimot sa det var umulig å bli med på reisen, og at vi måtte gå derifra.

Desperate satte paret seg i en taxi og ble kjørt hjem til Lund for å hente førerkortet i håp om at det skulle løse seg. Men via telefon fikk de beskjed om at en løsning var håpløs.

Cruiseskipet la fra kai uten ekteparet Claesson ombord.

– Vi var helt nedbrutte. Vi var så lei oss at vi bare gikk og la oss, forteller Anita Claesson.

– Reisendes egen feil



Markedssjef Johan Rejhagen i Big Travel skriver i en epost til Aftonbladet:

– Jeg har nå satt meg inn i saken, og og dessverre så er det helt tydelig de reisende som har gjort en feil. Jeg stiller meg bak de særskilte reisevilkårene som våre medarbeidere ga til paret i samband med bookingen av cruiset, skriver Rejhagen.

MIDNATTSSOL PÅ NORDKAPP: Målet og drømmen som ekteparet Claesson ikke fikk innfridd: Midnattssol på Nordkapp-platået. Foto: Terje Bringedal , VG

I en brosjyre står det også at alle passasjerer på cruiseskipet må ha et pass.

Men på Royal Caribbean Cruise Lines svenske hjemmeside står det:

«Det är alltid du som kund som ansvarar för att du har nödvändiga handlingar med dig på resan. (…) Är du osäker på vad som gäller, kontakta alltid berörd ambassad eller konsulat för aktuell information. (…) Vi rekommenderar att man reser med pass även inom Schengen då det nationella ID-kortet inte alltid accepteras för styrkande av identitet och nationalitet på resmålet.»

Kan få kompensasjon



Ifølge Sveriges ambassade i Oslo skal nordiske borgere kunne identifisere seg, men regner både pass, internasjonalt id-kort og førerkort som godkjent identifikasjon.

I en epost fra det norske cruiseselskapet til Aftonbladet, beklager nordisk markeds- og PR-sjef Ellen Stebekk at ekteparet Claesson ikke fikk gjennomført sin reise.

– Vi beklager at de ikke fikk gjennomført sitt cruise, som er forårsaket av at Lasse Claesson ikke hadde gyldig pass ved innsjekk, skriver Stebekk.

Hun svarer ikke på spørsmål om opplysningene om reglene på hjemmesiden, som kan oppfattes som motsetningsfulle.

Stebekk skriver derimot at rederiet vil ta kontakt med Lasse og Anita Claesson for en eventuell kompensasjon.