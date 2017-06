Nordmenn irriterer seg over håndkleknep

Hotellgjester som holder av solsenger, er det nordmenn irriterer seg mest over på ferie. Nå skal håndkleknepet bort.

Reserverte solstoler er en av de tingene flest nordmenn irriterer seg over når det kommer til andre gjesters oppførsel på hotell i utlandet. I en undersøkelse utført av Ticket i 2016 kommer det frem at hele 30 prosent oppgir dette som det største irritasjonsmomentet på feriehotellet.

I år brukes denne undersøkelsen igjen av reiseselskapet Tui. Selskapet har sendt ut pressemelding fordi de denne sommeren har ansatt en håndklesjef for å få bukt med tilfellene der gjester reserverer seg en plass i solen ved å legge fra seg håndkle på solsengen.

– Noen hoteller setter opp skilt, mens andre har folk som tar seg av jobben. Man kan også støte på håndklesjefen «Thomson the Dog». Det gjør vi for at regelen skal håndheves på en vennlig og humoristisk måte. Håndklærne som fjernes legges på et henvist sted på hotellet – de blir ikke kastet, sier Nora Aspengren, kommunikasjonsansvarlig i Tui.

Reiseselskapets nye regel er en videreføring av et prosjekt de hadde i fjor.

– Da sendte vi ut en SMS til kunder på et hotell der vi ba dem om å vise hensyn til andre gjester ved å ikke reservere solsenger som ikke skulle brukes med det første. Vi fikk positiv respons og et voldsomt engasjement – kundene kjempeglade! Jeg er ikke så overrasket for jeg irriterer meg over det der selv også, sier Aspengren.

I år valgte Tui derfor å utvide. Nå kan gjestene ved enkelte hoteller møte på denne hunden som tar håndkledene.

– Hver eneste sesong får vi henvendelser fra frustrerte kunder som ikke får ligge der de vil, og det er mange av dem. Vi har derfor bestemt at på utvalgte hoteller vil alle ubrukte håndklær fjernes klokken ni hver morgen, sier Aspengren til Dagbladet.

Aspengren opplyser til VG at det er opp til hvert enkelt hotell å vurdere om de vil håndheve regelen. Ikke alle hoteller har behov for denne reservasjonsnekten, og det er heller ikke ressurser til å innføre regelen på alle hotellene.

– Har dere opplevd at folk har kranglet om dette?

– Jeg har ikke hørt om det, men jeg har lest kommentarer der folk har blitt litt ufine.

– Det er ikke en tullete regel



Tonje Løkaas Fossum, pressekontakt i Ving, forteller til VG at Tuis tiltak er en regel reiseselskapet har hatt i mange år på veldig mange hoteller.

– Vi har hatt tiltak mot reservering av solsenger i mange år. Både på våre konsepthoteller, men også mange av de største hotellene.

Hos Ving ser de imidlertid ut til at reservasjonen av solsenger ikke er et like stort problem som før, da flyten mellom privatbasseng, fellesbasseng og strand er blitt bedre.

– De siste årene har vi sett at irritasjonen har avtatt, men det er ikke en tullete regel. Å holde av solsenger som ikke skal benyttes umiddelbart er en uting. Men siden vi nå kan tilby gjestene muligheten til å velge seg private bassenger, blir folk mer spredt mellom de ulike bademulighetene. Det er viktig å ha tiltak for å tilrettelegge også for dem som ikke ønsker å stå opp tidlig.