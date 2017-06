Søt guide til New York: Byens beste desserter

NEW YORK (VG) Salt, søtt og sprøtt: Om du er glad i desserter er dette stedene du bør besøke.

New York bugner av sunne restauranter med fokus på lett og frisk mat. Men det betyr ikke at newyorkere ikke elsker søtsaker. Om du har tidenes dessertmage, blir lysten på en is i sola eller bare vil kose deg med noe digg finnes det noe for enhver smak.

Om du er klar for en skikkelig dessert-runde i New York er dette stedene du bør sjekke ut.

Få også med deg: 10 steder som gir deg lyst på is

Milk Bar

Om du har sett en softis med strø av frokostblanding langs kanten i sosiale medier er det stor sannsynlighet for at den kommer fra nettop Milk Bar. Dette har nemlig lenge vært en storfavoritt for mange som besøker New York. Isen bærer navnet «cereal milk» og smaker akkurat som melk som blir liggende i bunnen av skålen etter du har spist frokostblanding. Den sprø smørbakte frokostblandingen rundt kanten er den perfekte toppingen.

Adresse: Milk Bar finnes ni steder i byen, så her er det gode muligheter uansett hvor du befinner deg.

Les også: Hit bør du reise i 2017



Big Gay Ice Cream Shop

SOFTIS: Knask deg gjennom et lag tynn sjokolade før du kommer til den silkemyke isen. foto: Elise Alexandra Gulbrandsen

Om deilig, myk softis med karamellsaus, salt karamell, sjokoladetrekk og et lett dryss av havsalt i nystekt vaffelkjeks høres ut som noe for deg, kan isen «Salty Pimp» hos Big Gay Ice Cream Shop falle i smak. Dette er en skikkelig luksussoftis med forskjellige typer digg topping.

Adresser:

East Village: 125 East 7th Street

Meatpacking District: 353 West 14th Street

West Village: 61 Grove Street.

Les også: Fem steder du kan ta en boble-skål utendørs i vår

Levain Bakery

Det er ikke uten grunn at denne sjappa på Upper West Side sies å ha byens beste kjeks. Altså, hver kjeks er et lite måltid i seg selv og serveres perfekt myk på innsiden og sprø i kantene. Valgene står mellom fire typer kjeks med ulike typer sjokoladebiter og nøtter. Her er det ypperlig å kjøpe med seg en kjeks og rusle over til Central Park.

Adresse: 167 West 74th Street, Upper West Side

Les også: Fem hotellåpninger vi gleder oss til i 2017



LITT VENTING: Belag deg på noen minutter i kø utenfor Levain Bakery. Foto: Elise Alexandra Gulbrandsen

DŌ, Cookie Dough Confections

KULEIS? Neida, det bare ligner. Her snakker vi søt, seig og himmelsk kakedeig. Foto: Elise Alexandra Gulbrandsen

Med køer som ofte strekker seg rundt kvartalet ble kakedeigkafeen Cookie Do en umiddelbar suksess da den åpnet på Manhattan i slutten av januar. Den gang var de 6 ansatte, to måneder senere har antallet ansatte blitt over 70 får VG opplyst under et besøk på kafeen.

Her serveres kakedeig i et stort utvalg av smaker på samme måte som god gammeldags kuleis. Om du besøker kafeen ved åpningstider bør det være mulig å unngå de lengste køene.

Adresse: 550 LaGuardia Placed, Greenwich Village

Mer glad i kaffe? 10 steder å få seg en varmende kopp i NYC

Morgenstern ’s Finest Ice Cream

FRISKT: Du får også klassisk sorbet i tillegg til de mer sære smakene. Foto: Elise Alexandra Gulbrandsen

I sommermånedene er køen ofte lang på denne iskiosken. De har blant annet fått mye oppmerksomhet for sin helt sorte iskrem med smak av kokosnøtt og aske som inneholder såkalt aktivert kull.

Som du kanskje skjønner er dette et iskremsted litt utenom det vanlige. Her finnes smakskombinasjoner for passer for alle, også for oss som foretrekker klassiske smaker som sjokolade og ulike typer sorbet.

Adresse: 2 Rivington Street, Lower East Side

Få også med deg: 10 ting du kan gjøre i København som ikke skriker turisme

Dough

Er det en søtsak mange forbinder med USA så er det donuts. Og det gjelder også for New York. Selvfølgelig finnes USA-favoritten Dunkin Donuts flere steder, men det er for donuts hva McDonalds er for en skikkelig hamburger.

MANGE SMAKER: Men ikke kom helt på tampen av dagen - da er det utplukket og mindre å velge i! Foto: Elise Alexandra Gulbrandsen

Hos Dough derimot f år man store, luftige donuts i ulike smaker som mokka og mandel-kr ø nsj til sitron med valmuefrø. Nam, nam, nam.

Adresser:

448 Lafayette Avenue, Brooklyn

14 W est 19th Street, på 5th Avenue

City Kitchen, 700 8th Avenue, på 44th St, Midtown

Mr. Dips

Om du vil nyte en frekk is til en enda frekkere utsikt er terrassen hos hotellet William Vale vel verdt et besøk. Her serverer foodtrucken Mr. Dips softis litt utenom den vanlige «halvparten jordbær og sjokopulver».

Med Manhattan skyline som bakteppe er dette det perfekte pitstopet en dag i solen. Blir du lysten på å sitte lenge er også takterassen på på hotellbaren Westlight å anbefale.

Adresse: 111 North 12th Street, Brooklyn

Dominique Ansel Bakery

The Cronut, fusjonen mellom en croissant og en donut, ble en stor farsott da den ble lansert hos konditor Dominique Ansel et par år tilbake. Cronuten er fortsatt svært populær, og skal du sikre deg en må du sørge for å besøke bakeriet i Soho før klokken 10 om morgenen. Hvilken smak cronuten har varierer fra måned til måned.

Adresse: 189 Spring Street, Soho

Kith

Selvfølgelig selger byens kuleste sneaker- og streetwearbutikk også iskrem. Hos Kith kan du finne frem til din egen luftige softis-favoritt ved å velge både hva isen skal blandes med og hvilken topping du vil ha. Utvalget består av ikke mindre enn 23 ulike frokostblandinger og 22 ulike typer godteri.

Adresser:

644 Broadway, Soho

233 Flatbush Avenue, Brookly n

Taiyaki





Bildetid! Denne iskremen som serveres i en nystekt kjeks formet som en fisk har gjort det skarpt da det kommer til å bli hyppig delt i sosiale medier. Her har isen smaker som trendy matcha og sort sesam. Denne klassiske japanske desserten har blitt en Chinatown-favoritt for mange, og for en iskrem litt utenom de vanlige er Taiyaki verdt et besøk.

Adresse: 119 Baxter Street, Chinatown