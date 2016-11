Snø i vente: Her kan du stå på ski på Østlandet nå - og veldig snart

Fredag kveld skal store snømengder falle blant annet på store deler av Østlandet. Det er gode nyheter for skientusiastene.

VG har tatt ringerunden til flere av de mest kjente skisentrene på Østlandet, og konklusjonen er klar: Flere steder kan man allerede stå på ski (båd langrenn og alpint), og nesten alle regner med å ha noe klart i løpet av helgen.

På Østlandeter ventes inntil 50 cm i løpet av helgen, og det meste vil falle lørdag. Over det meste av Østlandet vil det falle minst 15 centimeter, viser beregningene til meteorologene VG har snakket med.

Dårlige nyheter for bilførerne, men tilsvarende gode nyheter for deg som lengter etter å spenne på deg skiene. Her kommer oversikten vi har skaffet så langt:

OSLO-OMRÅDET

– Her sitter vi bare og venter på snøen og gjør klart for løyper, sier Hege Blichfeldt Sheriff, løypesjef i Skiforeningen.

–Vi har allerede et lite snølag nord i marka, og hvis værmeldingen stemmer, vil det snart være mulig å gå på ski flere steder. Dette gjelder først og fremst der det er skogbilveier og tørt underlag – ikke over myrer og den slags, forklarer hun og legger til:

– Løypebasene våre er godt forberedt og klare til å preparere løyper så fort det er nok snø til det.

TRYSIL

– Her har det vært fantastiske forhold lenge, og bedre skal det bli, sier Torbjørn Amdal, daglig leder i Trysilfjell Utmarkslag.

Amdal rapporterer om 6 kilometers langrennsløyper som allerede er åpne, og håper å kunne utvide tilbudet så fort snøen har falt.

– Alpintanlegget åpner også så fort de kan, vi regner med det blir neste helg, sier Amdal.

BEITOSTØLEN

Beitostølen Resort-direktør Atle Hovi melder om 5 kilometers langrennsløyper som skal være klare allerede fra fredag klokken 16.

– Og takket være snølagring fra sist vinter på skistadion og i alpinbakken åpner skisesongen på Beitostølen 900 moh. nå i helgen, utdyper han.

På Valdresflya 1389 m.o.h. er det natursnø med 4.5 km sløyfe for klassisk og fristil.

MASSE SNØ: I Nesbyen sentrum og i bakkene har skiforholdene begynt å ta seg bra opp. Foto: Privat

NESBYEN

– Her er det snø på fjellet, ca 15 cm og det ventes flere centimeter i løpet av helgen, sier Pauline Dypedokk i Nesbyen Turist- og Næringsservice.

Helt konkret kjører Nystølkroken opp den blå runden og Botsjernrunden på lørdag - 10 kilometer. I Nesbyen sentrum kjøres lysløypen opp førstkommende mandag.

Når det gjelder alpint, sier Nikolai Jelstrup i Nesbyen Alpintsenter at det ikke er realistisk å få åpnet bakkene denne helgen, men at de satser på å være i gang om ikke lenge.

–Snøproduksjonen er i gang for fullt. Med gode vær- og produksjonsforhold ser vi frem til å kunne ha et godt tilbud på god snø når vi åpner. Vi har ikke kommunisert tidspunkt for sesongåpning, men vi vil åpne så fort vi kan. Løpende oppdateringer postes på hjemmeside og på Facebook. Vi gleder oss, sier Nikolai Jelstrup i Nesbyen Alpintsenter.

HAFJELL



– Det er allerede nå to spor samt skøyting langs Hornsjørunden på Øyerfjellet på 25 km. Sammen med Sjusjøen og Nordseter er det totalt 5 mil med preppede løyper. Og mer vil det bli når snøen forhåpentligvis kommer, sier Jo Stenersen, daglig leder i Øyer Turskiforening.

–I tillegg åpner deler av lysløpya på Mosetertoppen på lørdag, sier daglig leder på Mosetertoppen, Stein Plukkerud.

Når det gjelder alpint, kan Mari Aasbakken i Hafell Alpinco opplyse om følgende:

– Vi jobber for fullt med å åpne bakker til vår tidligåpning på Gaia som vil finne sted neste helg, 12. november.

SNART KLART: På Gaia på Hafjell. Foto: Privat

GEILO

– Her snør det som bare det! Og vi trenger ikke mer en 10 centimeter snø før «Usterdalsfjorden rundt» på 1,5 mil er klar til bruk, sier Roger Espeli, adm. dir. i Vestlia Resort, Highland Logde og Bardøla Høyfallshotell på Geilo.

Espeli forklarer at de per akkurat nå har 2 kilometer løype med kunstsnø, men at det innen kort tid vil være lang flere langrennsmuligheter i området.

Alpintbakken har vært i gull gang siden slutten av september.

REKORD: På Norefjell kan det virke som sesongen kommer i gang rekordtidlig. Foto: Norefjell Skisenter

SKEIKAMPEN

– Skeikampen har kjørt opp Peer Gynt-vegen til Fagerhøi. Med både klassisk- og skøytespor. Det er 15 kilometer én vei, så turen blir rundt 30 kilometer. Hvis vi får den snøen som er meldt vil vi nok åpne flere kilometer med løyper, sier Alfred Bakken, daglig leder i Skeikampen Alpintsenter.

NOREFJELL

På Norefjell ser det ut til å bli en rekordtidlig sesong.

– Vi venter opp mot 50 cm snø i helgen. Kommer det 20 cm så er vi ute med preppemaskinen med én gang og har ca. 7-8 kilometers langrennsløyper åpne., sier Geir Bottolf ved Norefjell skisenter.

Alpinanlegget åpner heiser 12. november.

– Vi legger snø døgnet rundt så lenge det holder seg kaldt, lover Bottolf.

HALLINGDAL

– Det snør kraftig i Hallingdal og vi kommer til å kjøre opp langrennsløyper over store deler av regionen så snart vi har fått en god nok såle for oppkjøring. Vi forventer 20-40 cm cm nysnø i løpet av helgen og jeg blir ikke overrasket om vi kan tilby preparerte løyper over hele regionen neste uke. Selv om snøværet gir seg på søndag blir det fortsatt kaldt og kjølig vær neste uke. Mye tyder på at vinteren er kommet for å bli, sier prosjektansvarlig Kari Grete Kleivstøl i Ål Utvikling AS i det nye prosjektet som skal fronte Hallingdal som èn langrennsregion.



– Sesongstarten ser ut til å bli 14 dager tidligere enn i fjor som følge av snøværet i helgen. Natursnøen suppleres nå av kunstsnøproduksjon ved flere av våre langrennsanlegg. Dette gir en robust og holdbar såle og flotte forhold for både fristil og klassisk i ukene som kommer, sier Kleivstøl.



Hemsedal:

Det snør i Hemsedal og det er kaldt. Det produseres også store mengder snø på Gravset! Det forventes oppkjørt flere langrennsløyper til neste helg.



Flå:

Flå melder om at de på Høgevarde har ca 10 km løyper som skal kjøres opp i løpet av helga.



Gol:

Golsfjellet melder om at Oset Høyfjellshotell åpner 3km med langrennsløyper fra midten av neste uke.



Ål har dessverre ingen løyper enda, men det snør.



