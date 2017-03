Sjekk Mexicos «hemmelige» eventyrstrand

I en grotte på Mexicos vestkyst ligger en av landets best gjemte naturskatter.

Er du ute etter å forlenge den såkalte bucket-listen din, er den «hemmelige» stranden ved kysten av Puerto Vallarta i Mexico noe du bør sjekke ut. Selv om den allerede er omtalt av det anerkjente reisenettstedet Travel + Leisure, anses stranden som en naturskatt de færreste vet hvordan man kommer seg til - og det er kanskje ikke så rart.

Den kritthvite stranden med det azurblå vannet ligger nemlig i det som ser ut som en åpen grotte: Forbausende sirkelrund og med naturlig soltak. Og for å komme seg til den hemmelige stranden må du svømme under grotten. For tilreisende tar det en time å komme seg til Marietas-øyene, hvor stranden ligger, fra fastlandet.

Gevinsten er en strandtur utenom det vanlige, og muligheten for å snorkle mellom korallene i det krystallklare vannet.

Dog er strandens historie langt mindre idyllisk.

Under 1. verdenskrig ble Marietas Islands brukt som mål for prøvebombing av den meksikanske regjeringen. Øyene ble valgt fordi de var helt ubebodde. Sirkelen ble dannet som et resultat av bombingen, men etter 2005 ble Marietas døpt til nasjonalpark. Den dag i dag er øyene fredet og beskyttet.

