I Trollpikkens fravær står disse fjellformasjonene fortsatt

Trollpikken i Eigersund har blitt berømt langt utover Norges grenser, men de frekkeste steinene finnes i utlandet.

Forrige lørdag ble turistattraksjonen Trollpikken i Eigersund kappet av ved roten. Sabotasjen skapte sterke reaksjoner og fikk den norske befolkningen til å reise seg:

Over 100.000 kroner er samlet inn for å fikse den stolte steinstrukturen.



Flere nordmenn har nå blitt kåte på oppmerksomhet rundt sine lokale steinformasjoner.



Først sa Jostein Waage til avisen Sunnhordaland at Brandasundpikken er strammere i formasjonen enn Trollpikken. Så fortalte markedsføringskonsulent Ulf-Terje Nyheim Eliassen til TV2 at Finnmark er Trollkukens land.

Men Norge er ikke alene om å tilby erotiske attraksjoner i stein og fjell. Bare sjekk ut disse åtte reisemålene!



1. Hin Ta og Hin Yai - Ko Samui, Thailand

FRUKTBARE: Hin Ta og Hin Yai har lenge vært symboler på fruktbarhet blant lokalbefolkningen på Ko Samui i Thailand. Nå tiltrekker den seg også utenlandske turister. FOTO: Ahoerstemeier , Wikimedia Commons

Hin Ta og Hin Yai, også kjent som «Bestefar-steinen» og «Bestemor-steinen», finner du på sørsiden av Lamai Beach på Koh Samui i Thailand. Et fruktbarhetssymbol blant lokale, og en populær destinasjon for turister. Du finner steinformasjonene like ved siden av hverandre.

TETT: Det er bare et par meter mellom bestefar- og bestemor-steinen i Thailand. Foto: Balou46 , Wikimedia Commons



2. Arches National Park - Utah, USA

RETT: Selv om Arches National Park er kjent for sine naturlige steinbuer, står denne formasjonen rett opp. FOTO: Grandtrine2 , Pixabay



Har du lyst til å se den mektige Colorado-elven i sommer? Da bør du ta turen innom Arches National Park øst i delstaten Utah. Den er stappfull av edlere deler. Nasjonalparken har den største forekomsten av naturlige buer i verden og er kjempepopulær blant turgåere, syklister og off-roadere. Du kan få et glimt av parken i filmen Indiana Jones og det siste korstog fra 1989.

HODEJEGERE: Dette beistet i delstaten Utah i USA er perfekt for tilhengere av Trollpikken i Eigersund. FOTO: Dassel , Pixabay



I Arches National Park kan du oppleve noen av Trollpikkens sterkeste konkurrenter og store buer i stein - side om side.

FULLSPEKKET: Arches National Park er helt klart en erogen sone. FOTO: ArtBrom , Flickr





3. Love Valley - Cappadocia, Tyrkia

FELLESSKAP: Cappadocia-regionen i Tyrkia tilbyr steinpikker på rad og rekke. Foto: Nevit Dilmen , Wikimedia Commons

Cappadocia i Tyrkia er kanskje mest kjent for sine majestetiske varmluftsballonger. Men ett område er det andre ting som stiger til værs. I Love Valley kan du se en rekke imponerende formasjoner i vulkansk stein til fots, fra ballong eller fra hesteryggen.

VARMLUFT: Hvorfor ikke se Love Valley fra luften i sommer? FOTO: Nevit Dilmen , Wikimedia Commons



4. Kodachrome Basin State Park - Utah, USA

KODAK-ØYEBLIKK: Kodachrome Basin State Park er oppkalt etter Kodak-filmen og kan fremdeles levere lekne feriebilder. FOTO: Frans-Banja Mulder , Wikimedia Commons



På fagspråket kalles denne formasjonen en sedimenter pipe, men vidunderet i Kodachrome Basin State Park, 5800 meter over havet, gir klare assosiasjoner til mannlig brunst. Parkens oppdagere kalte den opp etter Kodak-filmen de brukte for å dokumentere området. De endret senere navnet til Chimney Rock State Park i frykt for represalier, men fikk til slutt godkjennelse av Kodak til å bruke det opprinnelige navnet.

5. Yangyuan og Yinyuan - Danxiashan Geopark, Kina

FARSFIGUR: Yangyuan-steinen i Kina er et symbol på manndom og et populært turistmål. FOTO: Zhuwq , Wikimedia Commons



Yangyuan (over) og Yinyuan (under) likner såpass på kjønnsorganer at de har blitt populære turistmål. Det forklarer også navnene, som kan oversettes til «Pappa-steinen» og «Mors-hullet» på norsk. Steinene kan besøkes i Danxiashan Geopark i Guangdong-provinsen i Kina, som ble utnevnt til verdensarv av UNESCO i 2010. Området skal ha også ha blitt besøkt av den mytiske keiseren Shun over 2000 år f.kr.

MORSFIGUR: Det er ikke anbefalt å bevege seg inn i Yinyuan i Guangdong-provinsen i Kina uten ettersyn fra mor. FOTO: Zhuwq , Wikimedia Commons



6. Cock Rock - Arizona, USA



SLAPP: Cock Rock i delstaten Arizona er passende stoppested etter en het dagstur i ørkenen. Foto: Jason J. Corneveaux , Wikimedia Commons



Ikke alle seksuelle steinformasjoner er stive som en stokk. Granittformasjonen Cock Rock, også kjent som Phallic Rock, utgjør den østlige foten av Black Mountain utenfor byen Carefree i Arizona. Byen er kjent som hjemmet til Southwestern Studios, som ble brukt i filmer som The Other Side of the Wind av Orson Wells, Zabriskie Point av Michelangelo Antonioni og Man and Boy med Bill Cosby.

7. Pobiti Kamani - Varna, Bulgaria

TØRT: Du finner disse steinpilarene i Pobiti Kamani - Bulgarias eneste ørken. FOTO: Камен Ханджиев , Wikimedia Commons



Pobiti Kamani, også kjent som «Steinskogen», er Bulgarias eneste ørken og én av få i Europa. I tillegg til sanddyner, kan du oppdage en rekke penis-liknende pilarer i stein. Byen Varna er Bulgarias tredje største by og største havn. I tillegg skal verdens eldste gull ha blitt funnet der.

8. Carlsbad Caverns National Park - New Mexico, USA

GROTTEGUTT: Du finner denne mandige destinasjonen i en av Carlsbad Caverns National Parks mange grotter. FOTO: National Park Service Digital Image Archives , Wikimedia Commons



Calrsbad Caverns National Park ligger i Guadalupe-fjellene i delstaten New Mexico i USA. Parken er kjent for sine over hundre grotter med morsomme navn, inkludert Bat Cave, Balloon Ballroom, Chocolate High, Halloween Hall og Spirit World, men glimter også til med noen åpenbare fallos-symboler.

