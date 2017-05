Roadtrip i California: Slik gjør du mest ut av Highway 1

En roadtrip på Highway 1 fra Los Angeles til naturskjønne Big Sur er en gammel klassiker av en god grunn.

California State Route 1, bedre kjent som Highway 1 eller Pacific Coast Highway

VENICE BEACH: Er gjerne første stopp på reisen. Kikk i små lokale butikker og spis på en av LAs hotteste restauranter. Maren Mosaker og Ingrid Pop

strekker seg godt over 1000 kilometer langs kysten av California. Kjøreturen regnes som den vakreste i USA og ligger perfekt til mellom de to metropolene Los Angeles og San Francisco.

Les også: Hit bør du reise i 2017

Langstrakte strender, berømte redwoodskoger, dramatisk klippelandskap, vinmarker og rekker med sjarmerende småbyer.

Det er ikke nødvendigvis destinasjonen som er poenget med en skikkelig, amerikansk roadtrip. Bruk gjerne flere dager og utforsk de spennende områdene langs veien. Sjekk inn på tilfeldige moteller eller ta en avstikker til hippielandsbyer som Topanga og Ojai.

Få også med deg: Dette er de beste strendene i Los Angeles

DAG 1-2: VENICE BEACH OG SANTA BARBARA

GJØR INNTRYKK: Strandpromenaden på Venice Beach. Foto: Ingrid Pop og Maren Mosaker

Nabolaget Venice ligger en knapp times kjøretur vest i Los Angeles. Stedet er kjent for den morsomme strandpromenaden og handlegaten Abbot Kinney som de seneste årene har blitt en destinasjon i seg selv med lokale nisjebutikker og noen av Los Angeles mest populære restauranter.

LUNSJ FRA HAVET: Malibu Farm som så og si ligger på vannet er verdt et stopp! Foto: Maren Mosaker og Ingrid Pop

Stopp innom bakeriet Gjusta for ferske sandwicher og salater eller test ut iskremen hos Salt & Straw som nylig åpnet sin første avdeling i Venice.

Vil du feriere blant USAs mest fornøyde innbyggere? Dette er USAs lykkeligste stat

Videre går turen til Malibu. Ta et lunsjstopp på piren til Malibu Farm eller kjendisenes favoritt, restauranten Nobu. Om solen steker anbefales noen timer på den vakre stranden El Matador Beach.

En overnatting i kystbyen Santa Barbara er alltid en deilig opplevelse. Byen kalles gjerne for den amerikanske riveriaen, takket være det overveldende antallet solskinnsdager.

Her har kjendiser som Ellen DeGeneres, Brad Pitt, Tom Cruise og Steven Speilberg hus. Byen er kjent for sin lokale vingårder og spennende matscene som strekker seg fra det mest eksklusive smaksmenyer til god og billig gatemat.

NAM NAM: Salt & Straw er et obligatorisk stopp for deg som elsker søtt. Foto: Maren Mosaker og Ingrid Pop

HER BOR DU:

Luksus: Belmond El Encanto i Santa Barbara er stedet for deg som vil unne deg noe ekstra. Dette luksushotellet er kjent for sine nydelige hager og eksklusive velværeavdeling.

Adresse: 800 Alvarado Pl, Santa Barbara

Middels: Madonna Inn ser ut som et kråkeslott fra veien, men er en perle av et hotell. Stedet er en opplevelse i seg selv takket være det overdådige interiøret som inkluderer en rosa spisesal. Også rommene er innredet etter ulik tematikk som «Just Heaven», «Caveman» og «Love Nest».

Adresse: 100 Madonna Rd, San Luis Obispo.

Budsjett: På Agave Inn får du valuta for pengene. Dette behagelige og fargerike hotellet ligger praktisk til i Santa Barbara.

Adresse: 3222 State St, Santa Barbara

FOR STRANDLØVEN: Kan det fort ryke et par timer på stranden i Malibu. Foto: Maren Mosaker og Ingrid Pop

HER SPISER DU:

FAKTA: ROADTRIP HIGHWAY 1 California State Route 1, bedre kjent som Highway 1 eller Pacific Coast Highway strekker seg godt over 1000 kilometer langs kysten av stillehavet. Fra Orange County i sør til den lille byen Legget, fire timer utenfor San Francisco i nord. Vår reise fra Los Angeles til Big Sur er på 400 km. Fly til direkte til Los Angeles med Norwegian eller SAS.

Luksus: På Bouchon får du servert den beste lokale vinen og et eksklusivt, franskinspirert kjøkken med Californiske råvarer.

Adresse: 9 W Victoria St, Santa Barbara

Middels: The Larker en stemningsfull, romantisk restaurant med moderne amerikansk mat. Stor utendørsservering.

Adresse: 131 Anacapa St, Santa Barbara

Budsjett: La Super-Rica Taqueria disker opp turens beste mexicanske mat. Vær forberedt på å stå i kø.

Adresse: 622 N Milpas St, Santa Barbara

POPULÆRT: Stoppene mellom Los Angeles og San Fransisco har blitt populære blant turister fra hele verden. Foto: Maren Mosaker og Ingrid Pop

DETTE GJØR DU:

Luksus: Ta deg tid til en vinsmaking eller to. Foxen Vineyard har et elegant utvalg vin som er produsert økologisk. På Corks N’ Crowns får du smake både lokale viner og mikrobryggeriøl. Husk å booke smaking i god tid før du reiser.

foxenvineyard.com

corksandcrowns.com

Middels: Lei en sykkel og utforsk Santa Barbara-området på egenhånd eller ta en av de arrangerte turene som tilbys.

wheelfunrentalssb.com

Budsjett: En av de mest populære fjellturene i området går til utsiktspunktet Inspiration Point. Her får man et fantastisk overblikk over Santa Barbara og Stillehavet.

santabarbarahikes.com

Les også: Fem fossefall verdt å sjekke ut

DAG 2-3: NATURSKJØNNE BIG SUR

Fra Santa Barbara til Big Sur passerer man flere morsomme steder. Om du er glad i surfing kan det være verdt å stoppe på Pismo Beach.

Videre langs veien ligger det praktfulle herskapshuset Hearst Castle som ble skapt ut av fantasien til rikmannen William Randolph Hearst. Et annet obligatorisk stopp er stranden med elefantseler som ligger rett før inngangen til Big Sur. Dette er en flott attraksjon for hele familien.

Få også med deg: Kardashian-familiens villeste luksusferier

NATURSKJØNT: I Pfeiffer State Park får du garantert tatt en selfie i spektakulære omgivelser. Foto: Maren Mosaker og Ingrid Pop

Sett av god tid til å utforske Big Sur. På den vel 15 mil lange kyststrekningen finnes noen av USAs mest spektakulære naturopplevelser. Besøk Pint Sur Lighthouse, ta med ryggsekken og gå en tur i Pfeiffer State Park og ta selfier ved berømte Bixby Bridge og McWay waterfall.

IKONISK: Få med deg bokbutikken Henry Miller Library for et kulturelt innslag i ferien. Foto: Maren Mosaker og Ingrid Pop

Big Sur er dyrt både når det kommer til mat og bosted. Heldigvis er kvaliteten høy og de aller fleste naturopplevelsene gratis.

Et av områdets mest populære lunsj og middagssteder er Big Sur Bakery. Steinovnsbakte pizzaer, friske salater og småretter som følger sesongene. Dette er også et flott stopp om dagen for en frokost eller lunsj med ferske bakevarer. Om du ønsker stedets beste utsikt er restaurant Nepenthe en klassiker.

Et stopp innom bokbutikken Henry Miller Library og galleriet Hawthorne bør også stå på listen om du er interessert i å få et innblikk i dagens kreative scene.

TIPS! Husk å fylle opp bilen med bensin, da det er langt mellom hver bensinstasjon. De i Big Sur er som regel dyre. Mobildekningen er dårlig eller ikke-eksiterende i store deler av Big Sur. Kanskje en perfekt sjanse til å ha en mobilfri helg?

Glad i eksotiske reisemål? Dette er Midtøstens hotteste ferieperle

Big Sur har i generasjoner trekkplaster for Hollywood-stjerner, musikere, hippier og kreative sjeler som forfatterne Jack Kerouac og Henry Miller. Kanskje du også skjønner hvorfor sistnevnte på sin tid kalte Big Sur for sitt «første, ekte hjem i Amerika»?

HER BOR DU:

Luksus: Post Ranch Inn. Den tidligere familieranchen er gjort om til hotell og regnes som en av Big Sur sine vakreste anlegg. Bo i et av de berømte trehusene eller med utsikt over havet.

Adresse: 47900 CA-1, Big Sur

ROOM WITH A VIEW: Post Ranch Inn. Foto: Maren Mosaker og Ingrid Pop

Middels: Glen Oaks er et moderne motell hvor du kan bo i hytter bortgjemt i skogen eller i en moderne leilighet med peis og hage.

Adresse: 47080 CA-1, Big Sur

Budsjett: Man får mer for pengene om man overnatter sør for Big Sur, i San Simeon eller i Carmel i Nord . Eventuelt kan du ta med telt og overnatte rimelig på en av Big Sur sine leirplasser.

MATTEMPEL: Sierra Mar i Post Ranch Inn. Foto: Maren Mosaker og Ingrid Pop

campone.com

Les også: Fem hotellåpninger vi gleder oss til i 2017

HER SPISER DU:

Luksus: Restauranten Sierra Mar hører til eksklusive Post Ranch Inn og har en fantastisk utsikt og meny. Her kan du velge mellom en 3 eller 5-retters meny både til lunsj og middag.

Adresse: Post Ranch Inn, 47900, CA-1, Big Sur

Middels: Big Sur Bakery er kjent for sine deilige, steinovsnbakte pizzaer, småretter og koselige atmosfære.

Adresse: 47540 CA-1, Big Sur

Budsjett: Fernwood Bar & Grill er en hyggelig og avslappet amerikansk bar som serverer alt fra pizza, burrito og hamburger.

Adresse: 47200, CA-1, Big Sur

DETTE GJØR DU:

Luksus: Sjekk inn på spa-avdelingen til luksushotellet Ventana. De tilbyr skreddersydde velværepakker i vakre naturomgivelser.

ventanainn.com

DEILIG: Spaavdelingen til Ventana. Foto: Maren Mosaker og Ingrid Pop

Middels: Nattbad i de naturlige kildene på Esalen Institute er en spennende opplevelse. Det nydelige anlegget ligger på en klippe med utsikt over havet og er delvis utendørs. Her er det første mann til mølla når plassene legges ut for booking hver morgen kl 09. 25 dollar per person.

Esalen.org

Budsjett: Selv om Big Sur fort kan bli en dyr affære er naturen heldigvis gratis. Vår favoritt er gåturen Ewoldsen trail som strekker seg fra det kjente McWay Waterfall og opp gjennom redwoodskoger til nydelige utkikspunkter.

hikinginbigsur.com