Disse destinasjonene søkte vi etter i 2016

Når vi nordmenn skal planlegge ferie, drømmer vi oss helst langt avgårde til varmere strøk - eller klassiske storbyreiser.

Mange er forlengst i gang med å planlegge årets sommerferie, og kanskje en storbytur eller to i tillegg? At nordmenn er glad i å reise er det i alle fall ingen tvil om - faktisk satt nordmenn reisesøkerekord på søkemotoren Momondo i fjor, med hele 22 millioner reisesøk.

Og dersom du trenger noen ideer til din egen ferie, eller bare er nysgjerrig på hva andre søker etter, har VG hentet tall fra Momondo og Finn for å se hvilke destinasjoner nordmenn flest søkte etter i 2016.

LONDONMAT: Pølser og Champagne - i London kan du smake på noe av det beste matverden har å by på. Foto: Bubble Dogs

Resultatene ser slik ut:

1. Bangkok

2. London

3. Alicante

4. Barcelona

5. Las Palmas

6. Malaga

7. Amsterdam

8. Manila

9. København

10. New York

Kilde: Momondo

MANGFOLD: Mange bruker Bankok som et sted å dra videre til andre destinasjoner i Thailand fra, men det er også mye å gjøre i selve byen. Som å dra på utflukt til en lotusfarm! Foto: DAG FONBÆK , VG

Og slik:

1. London

2. Bangkok

3. Alicante

4. Barcelona

5. Amsterdam

6. Gran Canaria

7. Malaga

8. København

9. Roma

10. Paris

Kilde: Finn.no

IDYLLISK: Gamlebyen i Alicante. Foto: DAG FONÆK , VG

Redaktør i reisemagasinet Vagabond, Helge Baardseth, er ikke overrasket over at Thailands hovedstad topper listen - ei heller at London ligger på andreplass.

- Det er ikke overraskende at Bangkok ligger på topp som langreisemål: Direkterute med fly, rimelige billetter er to gode grunner, dessuten er Bangkok som by morsom og interessant og et fint utgangspunkt for reiser til andre steder i Sørøst-Asia, sier han og fortsetter:

- Nordmenn er anglofile, vi behersker engelsk rimelig godt og London har mye å by på. Gode flyforbindelser.

Baardseth mener videre Alicante nyter godt av en betydelig oppgradering, mens Barcelona av mange oppleves som ekstra eksotisk på grunn av den store bystranden. Dog tror han Amsterdam blir mer og mer et stopp på veien for å komme seg videre til en annen nederlandsk by:

- For å være ærlig tror jeg at mange unge nå reiser videre til Rotterdam som er blitt en av de virkelig hotte byene i Europa.

